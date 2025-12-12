قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
دعاء صلاة العشاء المستجاب.. كلمات تجلب لك خيري الدنيا والآخرة
بعد حادث إمبابة .. تاون جاس توضح إرشادات مهمة لمستخدمي الغاز الطبيعي للحفاظ على سلامة المواطنين
تقارير إعلامية: آلاف الأطفال في غزة يواجهون بردا قارسا بعد غرق المخيمات
1000 جنيه في يوم واحد| قفزة جنونية في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة
مينفعش | تعليق مثير لـ كمال أبو رية عن دور محمد فراج في فيلم الست
على طريقة المعلم هاموش بالمتسول .. حبس عصابة جديدة في الجيزة
وزير الري: استراتيجية الوزارة محددة بإطار زمني ومؤشرات أداء وآليه شفافة
مساحات تصل إلى 130مترا .. كيفية التقديم على وحدات مشروع ظلال 2025 كاملة التشطيب
جامعة القاهرة توقع اتفاقية تحالف الجامعة الريادية ضمن المبادرة الرئاسية تحالف وتنمية
كأس العرب.. الأردن يتقدم على العراق 1-0 في الشوط الأول وإصابة خطيرة لصفقة الأهلي.
إشارة كارثية لأوكرانيا بسبب الأصول الروسية المجمدة | تفاصيل
نص اعترافات مسئول أمن بمترو الأنفاق في واقعة هـ ــ.تك عرض طالبتين بالأسانسير
محمد رمضان عن ظهور غير الموفق بأمريكا: غلطة ومش هتتكرر تاني

محمد شحتة

علق الفنان محمد رمضان علي الانتقادات التي وجهت إلى إطلالته في حفلة مهرجان كوتشيلا الشهير في الولايات المتحدة.

وقال محمد رمضان في تصريحات إذاعية مع الإعلامية جيهان عبدالله: “عايز أعمل لبس مصري، وجِبت ديزاينر مصرية، واللوك كان فرعوني بدرع معدني، وهي قالتلي تعملّه بالجنيه المصري، لكن الشكل النهائي اتوجّه في اتجاه تاني، بوعد جمهوري إن الغلطة دي مش هتتكرر، وهكون حريص أكتر”.

ظهور لافت مع كأس أمم أفريقيا

شارك الفنان محمد رمضان، صورة جديدة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وظهر رمضان رفقة كأس أمم أفريقيا، وعلق قائلا: “صباح الخير أفريقيا”.

وينتظر محمد رمضان طرح أحدث أعماله السينمائية وهو فيلم "أسد أسود"، بموسم عيد الفطر السينمائى المقبل، ويشاركه في البطولة عدد من فنانى مصر وآخرون من النجوم العالميين، وهو من تأليف شيرين وخالد دياب، وإخراج محمد دياب.

لقب نمبر وان

وفيما يتعلق بالجدل الدائم حول لقب «نمبر وان»، أوضح النجم محمد رمضان: «أنا لم أطلق على نفسي لقب (نمبر وان)، أو أصدرت بيانًا إعلاميًا قلت إن اسمي كده، بل الجمهور هو من اعتمد هذا اللقب، وطوال حياتي لم أطلب من أحد مناداتي بلقب معين، البعض بيصاب بضيق، وبدأت ألاحظ إن نجوم مصريين كان لديهم ألقاب أصبحوا يِستَعرون من ألقابهم، ونجم كبير اسمع لما حد يناديه بلقبه القديم بيزعق

وعن الحفل، قال: «قلت لفريقي إنني أمتلك 3 أغنيات فقط، فقررت الدخول في معسكر لمدة 3 أيام داخل مكتبي، لإنتاج 14 أغنية لتقديمها خلال الحفل، من بينها: (money فالكاتب عبر عن أن الفلوس مش كل حاجة، لكن قلتله أنت كاذب لأني عايز فلوس وهي كل حاجة وتقدر تسافر بيها، وعملنا أغنية اسمها فيروس وبوم ومافيا، وبالفعل قدمت خلال الحفل 18 أغنية».

كما تحدث عن موقف حدث بعد انتهاء الحفل مع صديق له، قائلا: «لا أنسى صديقًا صارحني بأنه حضر الحفل هو وزوجته لاعتقاده أن الأمر سيكون مضحكًا، لكنهما فوجئا بحالة إبهار وعرض فني متكامل لم يشاهداه من قبل خلال الحفل، وقدمت عرضًا كاملا بتغيير ملابسك 14 مرة».

محمد رمضان نمبر وان كأس الأمم الأفريقية حفلة مهرجان كوتشيلا إطلالة محمد رمضان

