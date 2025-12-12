قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
واشنطن تلزم إسرائيل بدفع فاتورة دمار قطاع غزة
صداقة ولا حب؟.. ياسمين عبد العزيز: في بيني وبين كريم فهمي كيميا
ياسمين عبد العزيز: عايزة أبسط نفسي.. ولا أثق في أي مخلوق غير ربنا
سعر أقل عيار ذهب اليوم 12-12-2025
رقية رفعت: الفوز بالمسابقة العالمية للقرآن اصطفاء إلهي.. وأشكر الرئيس السيسي
باق 70 يومًا.. موعد رمضان 2026 وعدد ساعات الصوم في اليوم الأول
بعد أرض النادي بأكتوبر .. المجتمعات العمرانية تبلغ الزمالك رسميًا بفسخ حق الانتفاع بشاطئ في الساحل الشمالي
موعد افتتاح حديقة الحيوان بالجيزة.. مفاجآت كبيرة تنتظر الزوار
ليلة لم تنمها إمبابة| القصة الكاملة لانفـ جار منزل.. وشهود عيان: إسطوانة بوتاجاز السبب والبيوت كانت بتتهز
ساو باولو تغرق في الظلام.. انقطاع الكهرباء عن 1.4 مليون شخص وإلغاء 400 رحلة جوية
أشرف زكي: عبلة كامل بخير وفي منزلها
محافظ الجيزة يتفقد موقع حادث ماسورة الغاز بعقار سكني في إمبابة
مرأة ومنوعات

حظك اليوم.. توقعات الأبراج الجمعة 12 ديسمبر 2025

الابراج
الابراج

مع اقتراب نهاية العام، تتجدد طاقة الكواكب وتبدأ في التأثير على مزاجنا وقراراتنا اليومية، ومع يوم الجمعة 12 ديسمبر ٢٠٢٥ تتبدل الأجواء الفلكية لتمنح بعض الأبراج دفعة من الحظ، فيما يحتاج آخرون إلى قدر أكبر من الهدوء والحكمة. إليكم توقعات الأبراج لهذا اليوم وما يحمله لكل برج من طاقة، فرص، وتحذيرات…

 

برج الحمل

يوم مناسب لإنهاء المهام المتراكمة. طاقة عالية لكن تحتاج لتنظيم حتى لا تشعر بالتشتت. خبر مالي بسيط يرفع معنوياتك.

 

 برج الثور

تشعر برغبة في الهدوء والانسحاب من الضوضاء. شخص مقرب يحتاج نصيحتك. خفّ الضغط على نفسك وخذ قسطًا من الراحة.

 

برج الجوزاء

اتصالات مهمة خلال اليوم، وقد يأتيك رد منتظر. علاقيا: انسجام وتحسن في التواصل مع الشريك أو شخص يهمك.

 

برج السرطان

يوم يحمل مفاجآت مهنية صغيرة وقدرة على إنجاز مهمات صعبة. عائليًا: أجواء هادئة وتفاهم.

 

برج الأسد

تشعر بحماس وتجدد. قد تتلقى دعوة أو فرصة اجتماعية جيدة. ماديًا: انتبه للمصاريف الزائدة.

 

 برج العذراء

تركيزك اليوم أعلى من المعتاد. مناسب لإنهاء ملفات أو اتخاذ قرار. تجنب النقاشات الحادة مع أحد أفراد العائلة.

 

 برج الميزان

أجواء إيجابية ودعم من شخص مهم. قد تبدأ خطة جديدة أو مشروع صغير. عاطفيًا: اتزان وتحسن واضح.

 

برج العقرب

مزاج متقلب في الصباح لكنه يتحسن مع حلول المساء. فرصة مالية صغيرة أو هدية غير متوقعة.

 

 برج القوس

تشعر بالإيجابية والرغبة في التغيير. يوم ممتاز للتنقل والخروج. رسالة أو اتصال يسعدك.

 برج الجدي

تركيزك على العمل والالتزامات. ربما تحتاج لإعادة ترتيب أولوياتك. لا تضغط على نفسك أكثر من اللازم.

 

 برج الدلو

أخبار لطيفة أو بداية جديدة في علاقة أو شراكة. يوم مناسب للإبداع واتخاذ خطوة جريئة.

 برج الحوت

هدوء في الصباح وزيادة نشاط في المساء. قد تتضح لك أمور كانت غير مفهومة. عاطفيًا: لحظات دافئة.

الابراج ابراج توقعات الابراج

