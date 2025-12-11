قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
المركزي التركي يخفض الفائدة مجددا رغم استمرار مخاطر التضخم
الرئيس السيسي يتلقى اتصالا هاتفيا من العاهل البحريني
رئيس الوطنية للانتخابات: اطمئنوا أصواتكم محصنة وإرادتكم نافذة
حتمية وقف الحرب في غزة.. الرئيس السيسي يتلقى اتصالًا من ملك البحرين
قفزة تاريخية للفضة بدعم خفض الفائدة وتقلص المعروض العالمي
رئيس الوطنية للانتخابات للمصريين: اطمئنوا أصواتكم محصنة وارادتكم نافذة
إعلامي يطرح سؤالا بشأن تعاقد الأهلي مع مهاجم منتخب الأردن
مصرع شخصين وإصابة 15 آخرين في تصادم على رافد الطريق الدولي بكفر الشيخ
رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات: أحكام المحكمة الإدارية العليا تؤكد استقرار التجربة
فوز مرشحين وإعادة بين آخرين بأول الرمل بالإسكندرية بانتخابات مجلس النواب 2025
تخلوا عنه| 4 نجوم فقط في ليفربول يعلنون دعمهم لمحمد صلاح.. إيه الحكاية؟
وزير التموين: إنشاء 5 صوامع حقلية بـ 4محافظات بالتعاون مع إيطاليا
قرار صادم من ليفربول ضد محمد صلاح قبل كأس أمم إفريقيا

عبدالله هشام

كشفت تقارير صحفية إنجليزية عن رفض نادي ليفربول السماح لمحمد صلاح بتوديع جماهير الريدز خلال مباراة برايتون القادمة، قبل انضمامه إلى معسكر منتخب مصر استعدادًا لكأس الأمم الإفريقية.

وأوضحت صحيفة تليجراف البريطانية أن قرار ليفربول يأتي لحماية المفاوضات المستقبلية مع أي نادٍ في الميركاتو الشتوي المقبل، إذ قد يُفسَّر توديع محمد صلاح للجماهير باعتباره إغلاقًا لملف عودته من جديد للريدز.

وأشارت الصحيفة إلى أن توديع صلاح للجمهور قد يقلّل من قيمته التسويقية المتوقعة حال وصول عروض رسمية، خاصة مع اهتمام أندية الدوري السعودي بالتعاقد معه في يناير المقبل.

وأضافت الصحيفة أن إدارة ليفربول تسعى لتحقيق أكبر استفادة مالية من وراء رحيل النجم المصري في يناير، بعد أزمة تصريحاته ضد المدير الفني أرني سلوت.

ويشهد نادي ليفربول حالة من التوتر المتصاعد عقب اندلاع أزمة حادة بين النجم المصري والمدرب الهولندي أرني سلوت. وجاءت هذه الأزمة بعد سلسلة من القرارات الفنية التي أبعدت صلاح عن التشكيل الأساسي للمباراة الثالثة على التوالي، مما دفعه للتعبير عن استيائه في تصريحات أثارت جدلًا واسعًا داخل النادي وخارجه.

وبدأت شرارة الخلاف عندما جلس صلاح على مقاعد البدلاء خلال مواجهة ليدز يونايتد في الجولة الخامسة عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي (3-3). وقد عبّر اللاعب عن غضبه مؤكدًا أنه قدّم الكثير للنادي عبر السنوات الماضية ولا يعرف سبب استبعاده المتكرر. كما أوضح أن تراجع مستوى الفريق ليس مسؤوليته وحده، وأن علاقته بالمدرب باتت تفتقر إلى التقدير والاحترام، مما جعل احتمالات رحيله في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة مطروحة بقوة.

صورة أرشيفية

أعراض فيروس H1N1 شديدة.. تحذيرات عاجلة للمدارس وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة

ليلي عبد اللطيف

تنبؤات ليلى عبد اللطيف حول محمد صلاح تثير الجدل.. ماذا قالت؟

فتاة - أرشيفية

سميرة أمام محكمة الأسرة: زوجي أجبرني على أفعال مُشينة.. فطلبت الخُلع

حالة الطقس

الأرصاد: أمطار على 8 مناطق.. والرياح تشتد في القاهرة والسواحل

فيلم الست

تعر ف على إيرادات فيلم الست في أول أيام عرضه بالسينمات المصرية

ضوابط المسح على الخفين

ضوابط المسح على الخفين بسبب البرد الشديد.. الأزهر يوضح

تل أبيب

عاصفة بايرون تضرب إسرائيل بشدة.. أمطار غير مسبوقة وتحذيرات من فيضانات واسعة

سعر البانيه اليوم

كيلو البانيه بـ 180 جنيهًا.. أسعار الفراخ اليوم الخميس 11-12-2025

جانب من اللقاء

الانتخابات تسير بشكل منتظم ومستقر في 7 دوائر ملغاة بالجيزة

صورة أرشيفية

جنوب السودان يسيطر على حقل هجليج النفطي وسط تحشيدات عسكرية في كردفان

جانب من المؤتمر

الهيئة الوطنية للانتخابات تعلن فوز محمد محمود عبد القوي وعلي أيوب بالفيوم

انتشار فيروس أنفلونزا H1N1.. علاج البرد في 3 أيام | حلول فعالة

علاج سريع للبرد

أثار حالة من القلق.. اصطياد تمساح قرية الزوامل في بلبيس| صور

تمساح

أجمل طبق للتقديم .. طريقة عمل سلطة البطاطس

أجمل طبق للتقديم .. طريقة عمل سلطة البطاطس

في موسمه..طريقة تخليل اللفت مثل المحلات

طريقة تخليل اللفت مثل المحلات

رسالة رباب صلاح

من أنتم؟!.. رسالة رباب شقيقة محمد صلاح لمنتقديه

مقلب طلاب لمدرستهم

مكنتش خناقة.. مقلب طلاب في معلمتهم علشان يحتفلوا بعيد ميلادها

طفل بعظام زجاجية

طفل بعظام زجاجية.. تعاطف واسع وتحركات لإنقاذ زياد من مرض نادر

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: الكرة المصرية في سكرات الموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وعود ترامب.. وماذا بعد؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الغياب كعقاب والغياب كحاجة نفسية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ولادة الدافع من المربع صفر

رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية

لتعزيز الكوادر التربوية.. رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية بكلية التربية

