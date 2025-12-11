قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
واشنطن تلزم إسرائيل بدفع فاتورة دمار قطاع غزة
صداقة ولا حب؟.. ياسمين عبد العزيز: في بيني وبين كريم فهمي كيميا
ياسمين عبد العزيز: عايزة أبسط نفسي.. ولا أثق في أي مخلوق غير ربنا
سعر أقل عيار ذهب اليوم 12-12-2025
رقية رفعت: الفوز بالمسابقة العالمية للقرآن اصطفاء إلهي.. وأشكر الرئيس السيسي
باق 70 يومًا.. موعد رمضان 2026 وعدد ساعات الصوم في اليوم الأول
بعد أرض النادي بأكتوبر .. المجتمعات العمرانية تبلغ الزمالك رسميًا بفسخ حق الانتفاع بشاطئ في الساحل الشمالي
موعد افتتاح حديقة الحيوان بالجيزة.. مفاجآت كبيرة تنتظر الزوار
ليلة لم تنمها إمبابة| القصة الكاملة لانفـ جار منزل.. وشهود عيان: إسطوانة بوتاجاز السبب والبيوت كانت بتتهز
ساو باولو تغرق في الظلام.. انقطاع الكهرباء عن 1.4 مليون شخص وإلغاء 400 رحلة جوية
أشرف زكي: عبلة كامل بخير وفي منزلها
محافظ الجيزة يتفقد موقع حادث ماسورة الغاز بعقار سكني في إمبابة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

باق 70 يومًا.. موعد رمضان 2026 وعدد ساعات الصوم في اليوم الأول

متى نصوم رمضان 2026 وكم عدد ساعات الصوم في اليوم الأول؟
متى نصوم رمضان 2026 وكم عدد ساعات الصوم في اليوم الأول؟
عبد العزيز جمال

أيام قليلة تفصل العالم الإسلامي عن بدء شهر رجب، وهو الشهر السابع في التقويم الهجري، ويأتي قبل حلول شهر شعبان الذي يسبق بداية شهر رمضان المبارك، ومع اقتراب هذه الأشهر الفضيلة تتزايد التساؤلات حول موعد شهر رمضان وأول أيامه فلكيًا لعام 1447 هجريًا. 

وقد أوضح المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية أن هلال شهر رجب يولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة الثالثة والدقيقة 45 قبل الفجر بتوقيت القاهرة يوم السبت 29 من جمادى الآخرة 1447هـ، الموافق 20 ديسمبر 2025 ميلاديًا، وهو يوم الرؤية الشرعية المعتمدة لتحديد بداية الشهر الجديد.

شهر رمضان


بقاء الهلال في السماء ودقائق الرؤية الشرعية

وأكد المعهد أن هلال شهر رجب سيبقى في سماء مكة المكرمة لمدة 14 دقيقة، وفي سماء القاهرة لمدة 10 دقائق بعد غروب شمس يوم الرؤية، كما سيبقى الهلال الجديد ظاهرًا في باقي محافظات الجمهورية لفترات تتراوح بين 8 و14 دقيقة. 

وعلى مستوى العواصم والمدن العربية والإسلامية تتراوح مدة بقاء الهلال بعد الغروب بين دقيقة واحدة وحتى 26 دقيقة، باستثناء أنقرة في تركيا حيث يغرب الهلال مع غروب الشمس تمامًا، مما يجعل رؤيته في تلك المنطقة غير ممكنة.

غرة رجب فلكيًا

وبناءً على هذه الحسابات الفلكية الدقيقة، أكد المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية أن غرة شهر رجب لعام 1447 هجريًا ستكون فلكيًا يوم الأحد الموافق 21 ديسمبر 2025، لتبدأ معه العد التنازلي لدخول شهر شعبان ومن بعده شهر رمضان المبارك الذي يترقبه المسلمون حول العالم.

رمضان 2026 والعيد

وفي سياق متصل، كشف المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في منشور سابق عبر حسابه الرسمي على «فيس بوك» أن أول أيام شهر رمضان لعام 2026 سيكون يوم الأربعاء 18 فبراير، بينما يكون عيد الفطر يوم 19 مارس 2026. 

كما أشار إبراهيم جروان، رئيس جمعية الإمارات للفلك، إلى أن هلال شهر رمضان لعام 1447 هـ يولد يوم الثلاثاء 17 فبراير الساعة 14:01 بتوقيت مصر، موضحًا أن الهلال يختفي بعد غروب الشمس بدقيقة واحدة فقط، ويكون عمره عند الغروب نحو ساعتين و12 دقيقة، مما يجعل رؤيته بالعين المجردة شبه متعذرة.

موعد شهر رمضان 2026 في مصر والسعودية

اختلاف التوقعات حول غرة الشهر الفضيل

وأضاف جروان أن الخميس 19 فبراير قد يكون غرة شهر رمضان المبارك، بينما يكون الجمعة 20 مارس هو غرة شهر شوال وأول أيام عيد الفطر، وذلك وفقًا للحسابات الفلكية التي قد تختلف عن الرؤية الشرعية التي تعتمدها الدول في اليوم التاسع والعشرين من شهر شعبان من كل عام.

ويظل التأكيد النهائي لموعد بداية رمضان مرهونًا بثبوت رؤية الهلال عبر اللجان الشرعية المختصة.

العد التنازلي لشهر رمضان المبارك

وبحسب الحسابات الفلكية للعام الهجري الجديد 1447، فإن 70 يومًا فقط تفصل العالم الإسلامي عن دخول شهر رمضان لعام 2026، حيث تشير نتائج الدليل الهجري إلى أن بداية الشهر الفضيل ستكون يوم الخميس 19 فبراير 2026.

عدد ساعات الصيام 

بحسب إمساكية رمضان 2026 في القاهرة، فإن أول يوم من الشهر الكريم سيشهد صياماً يمتد لمدة 12 ساعة و41 دقيقة، يبدأ الإمساك عن الطعام والشراب في الساعة 5:05 صباحاً، فيما يكون موعد الإفطار عند 5:46 مساءً.

مواعيد الصلاة في أول أيام رمضان

- الفجر (الإمساك): 5:05 صباحاً

- الشروق: 6:32 صباحاً

- الظهر: 12:09 ظهراً

- العصر: 3:21 مساءً

- المغرب (الإفطار): 5:46 مساءً

- العشاء: 7:04 مساءً

التقويم الهجري ونظام الشهور القمرية

ويعتمد التقويم الهجري في أساسه على الدورة القمرية، أي المدة الزمنية التي يستغرقها القمر في إتمام دورة كاملة حول الأرض. ويتضمن التقويم الهجري اثني عشر شهرًا هي: المحرم، صفر، ربيع الأول، ربيع الآخر، جمادى الأول، جمادى الآخر، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذو القعدة، وذو الحجة. 

ويعد هذا التقويم الأساسي في الشعائر الإسلامية، ومنها الصوم والحج والزكاة.

تاريخ التقويم الهجري

ويُستخدم التقويم الهجري أو القمري في عدد من الدول العربية والإسلامية مثل السعودية كتقويم رسمي للدولة، وقد وضع أساسه الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، مستندًا إلى هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة في الثاني عشر من ربيع الأول، الموافق 24 سبتمبر عام 622 ميلاديًا، وهو الحدث الذي اختير ليكون بداية السنة الهجرية، ومنه جاءت تسمية التقويم الهجري الذي يستمر اعتماده حتى اليوم.

