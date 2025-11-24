قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
لجنة إعداد البعثة الطبية لحج 2026 توصي بدقة الكشف الطبي على الحجاج في المستشفيات المعتمدة
دين عدل ورحمة.. مفتي الجمهورية: أفعال المتطرفين وسلوكياتهم لا تمت إلى الإسلام بصلة
«الهيئة الوطنية» ترصد انتهاكات انتخابية.. تفاصيل
عمر هريدي ينشر صور المتهم الهارب بقضية رمضان صبحي مع لاعبين وفنانين
اجتماع طارئ لمجلس إدارة القومي للطفولة والأمومة لاتخاذ إجراءات عاجلة لحماية الأطفال
سحب منخفضة تغطي السواحل والوجه البحري| تفاصيل حالة الطقس
انتخابات مجلس النواب.. إقبال ملحوظ في "السيدة زينب" و"الخليفة"
صحفي: الانضباط يتصدر المشهد في المرحلة الثانية من انتخابات النواب 2025
الوطنية للانتخابات توجه الشكر لوزارة الداخلية لضبط المخالفات الانتخابية خارج اللجان
‎إقبال ملحوظ للناخبين وانتظام العملية الانتخابية في الدرب الأحمر وقصر النيل وعابدين
الإفتاء تفتتح أولى فعاليات دورة مهارات صياغة الفتوى الشرعية بمحاضرة شوقي علام
عرس ديمقراطى.. زحام شديد على لجان مصطفى كامل بمساكن شيراتون
موعد شهر رمضان المبارك وعيد الفطر 2026 فلكيا

موعد شهر رمضان المبارك وعيد الفطر
موعد شهر رمضان المبارك وعيد الفطر
خالد يوسف

تفصلنا أسابيع قليلة على حلول شهر رمضان الكريم، فبحث الكثير من المسلمين عن موعد عيد الفطر المبارك 2026، باعتباره أحد أهم المناسبات الدينية والاجتماعية التي ينتظرها المواطنون مع اقتراب انتهاء شهر رمضان المبارك.

موعد رؤية هلال شعبان في مصر

يتم استطلاع هلال شهر شعبان 1447 في مصر بعد غروب شمس يوم 29 رجب، حيث تظهر الحسابات أن الهلال سيبقى في أفق القاهرة لمدة تصل إلى 37 دقيقة.

موعد أول أيام شهر رمضان 2026 في مصر

تستعد دار الإفتاء المصرية لـ استطلاع هلال رمضان بعد غروب شمس يوم 29 شعبان، حيث تظهر الحسابات أن الهلال سيبقى في أفق القاهرة لمدة تصل إلى 37 دقيقة بعد الغروب، وفي مكة المكرمة 33 دقيقة، مع اختلاف بسيط بين البلدان والمحافظات.

وتؤكد المؤشرات الفلكية أن رؤية الهلال ستكون متاحة بوضوح في معظم الدول العربية والإسلامية، مما يعزز احتمالية بدء الصيام يوم الخميس 19 فبراير.

موعد شهر رمضان 2026

كشفت الحسابات الفلكية للعام الهجري 1447 أن بداية شهر رمضان 2026 ستكون فلكيًا يوم الخميس الموافق 19 فبراير 2026، وذلك وفقًا للدليل الهجري المعتمد.

ويأتي شهر رمضان في المرتبة التاسعة ضمن التقويم الهجري الذي يعتمد على حركة القمر في دورته حول الأرض، ويضم الأشهر التالية: «المحرم، صفر، ربيع الأول، ربيع الآخر، جمادى الأولى، جمادى الآخرة، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذو القعدة وذو الحجة».

موعد عيد الفطر 2026

وأوضح المعهد القومي للبحوث الفلكية، أن أول أيام شهر شوال 1447 هـ الجمعة 20 مارس 2026، ومن المتوقع أن يكون أول أيام عيد الفطر الجمعة 20 مارس 2026، وتمتد الإجازة الرسمية حتى يوم 23 مارس.

عدد ساعات الصوم في رمضان 2026

وسيتزامن دخول شهر رمضان المبارك لعام 2026م مع فصل الشتاء، ما يترتب عليه أن عدد ساعات الصوم ستكون أقصر مقارنة بتلك التي تكون في فصل الصيف، وستتفاوت عدد ساعات الصيام من عام إلى آخر.

ومن المتوقع أن تتراوح ساعات الصيام في رمضان 2026 بالدول العربية بين 12 و13 ساعة يوميا، وستكون ساعات الصيام بداية الشهر أقصر ثم تزداد تدريجيا مع مرور الأيام.

كيفية الاستعداد لشهر رمضان

ـ تلاوة وتدبر القرآن الكريم يوميًا منذ بداية اليوم.

ـ إنفاق الصدقات يوميًا، حتى يأتي شهر رمضان، ليكون الإنفاق سهلًا وطبيعيًا في قلوبهم وأيديهم.

ـ صلاة قيام الليل، لتسهيل أداء صلاة القيام والتهجد عندما يحين شهر رمضان.

ـ صيام أيام الاثنين والخميس من كل أسبوع، اتباعًا لسنة النبي ﷺ، وللتمرن على فريضة الصيام استعدادًا لشهر رمضان.

موعد شهر رمضان شهر رمضان الكريم موعد عيد الفطر المبارك 2026 المناسبات الدينية

سعر الذهب اليوم

عيار 21 يخسر 400 جنيه من قيمته.. تراجع يضرب سعر الذهب اليوم

حالة الطقس

سيول وأمطار رعدية.. تقلبات جوية خلال الساعات المقبلة على تلك المناطق

المصابين بالحادث في سوهاج

الأسلاك القاتلة.. تفاصيل إصابة طفلين بصعق كهربائي في طما بسوهاج

الأهلي

حقيقة عودة وسام أبو علي إلى الأهلي.. ومصير التجديد لديانج والشحات وعبد القادر

المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي لـ الهيئة الوطنية للانتخابات

17 ألف جنيه.. ضبط شخص يوزع أموالا على المواطنين للتصويت لأحد المرشحين

إبراهيم دياباتيه

الأهلي يضع خطة بديلة حال فشل ضم دياباتيه.. والدهشوري يدخل الصورة

الذهب

سعر أشهر عيار ذهب اليوم 24-11-2025

سيدة وزوجها يتعديان على رئيسة لجنة فرعية بالمرحلة الثانية بانتخابات النواب.. تفاصيل

سيدة وزوجها يتعديان على رئيسة لجنة بالمرحلة الثانية بانتخابات النواب.. تفاصيل

مستشفي الفشن المركزي

إصابة 9 أشخاص في حادث تصادم سيارة بتوكتوك جنوب بني سويف

مشاهد عنف.. تاجيل محاكمه البلوجر لوشا

مشاهد عنف.. قرار عاجل بشأن محاكمة البلوجر لوشا

الوفد الكنسي

انتخابات مجلس النواب.. وفد كنسي يدلي بصوته في مدرسة محمد فريد بشبرا

هل ألم الظهر عند النساء مختلف.. دراسة جديدة تصدم الخبراء

هل ألم الظهر عند النساء مختلف دراسة جديدة تصدم الخبراء
هل ألم الظهر عند النساء مختلف دراسة جديدة تصدم الخبراء
هل ألم الظهر عند النساء مختلف دراسة جديدة تصدم الخبراء

مرشحة القائمة الوطنية على مقعد ذوي الإعاقة تدلي بصوتها في انتخابات مجلس النواب بمدرسة القومية بالزقازيق

النائبة هند حازم
النائبة هند حازم
النائبة هند حازم

مشروب قبل النوم يغيّر بشرتك خلال شهر واحد

المشروب قبل النوم غيّر بشرة آلاف النساء خلال شهر واحد
المشروب قبل النوم غيّر بشرة آلاف النساء خلال شهر واحد
المشروب قبل النوم غيّر بشرة آلاف النساء خلال شهر واحد

أسهل الطرق لاكتشاف إطارات السيارات المقلدة بحيلة ذكية

الإطارات
الإطارات
الإطارات

ايمان عبد اللطيف

إقبال كبير من الناخبين على لجان مدرسه سيزا النبراوي بالتجمع

ايمان عبد اللطيف

عرس ديمقراطى.. زحام شديد على لجان مصطفى كامل بمساكن شيراتون

د. عصام محمد عبد القادر - أستاذ ورئيس قسم المناهج وطرق التدريس كلية التربية بنين بالقاهرة _ جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الشغف

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: سيدة البيت

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: تقنية الميتافيرس وعالم ما بعد الواقع.. هل نحن على أعتاب ثورة جديدة؟

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: تعقيدات المرحلة الثانية من اتفاق غزة.. معوقات إسرائيلية وصراعات داخلية

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: الجانب الآخر

