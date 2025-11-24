موعد شهر رمضان المبارك وعيد الفطر 2026 فلكيا

تفصلنا أسابيع قليلة على حلول شهر رمضان الكريم، فبحث الكثير من المسلمين عن موعد عيد الفطر المبارك 2026، باعتباره أحد أهم المناسبات الدينية والاجتماعية التي ينتظرها المواطنون مع اقتراب انتهاء شهر رمضان المبارك.

موعد رؤية هلال شعبان في مصر

يتم استطلاع هلال شهر شعبان 1447 في مصر بعد غروب شمس يوم 29 رجب، حيث تظهر الحسابات أن الهلال سيبقى في أفق القاهرة لمدة تصل إلى 37 دقيقة.

موعد أول أيام شهر رمضان 2026 في مصر

تستعد دار الإفتاء المصرية لـ استطلاع هلال رمضان بعد غروب شمس يوم 29 شعبان، حيث تظهر الحسابات أن الهلال سيبقى في أفق القاهرة لمدة تصل إلى 37 دقيقة بعد الغروب، وفي مكة المكرمة 33 دقيقة، مع اختلاف بسيط بين البلدان والمحافظات.

وتؤكد المؤشرات الفلكية أن رؤية الهلال ستكون متاحة بوضوح في معظم الدول العربية والإسلامية، مما يعزز احتمالية بدء الصيام يوم الخميس 19 فبراير.

موعد شهر رمضان 2026

كشفت الحسابات الفلكية للعام الهجري 1447 أن بداية شهر رمضان 2026 ستكون فلكيًا يوم الخميس الموافق 19 فبراير 2026، وذلك وفقًا للدليل الهجري المعتمد.

ويأتي شهر رمضان في المرتبة التاسعة ضمن التقويم الهجري الذي يعتمد على حركة القمر في دورته حول الأرض، ويضم الأشهر التالية: «المحرم، صفر، ربيع الأول، ربيع الآخر، جمادى الأولى، جمادى الآخرة، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذو القعدة وذو الحجة».

موعد عيد الفطر 2026

وأوضح المعهد القومي للبحوث الفلكية، أن أول أيام شهر شوال 1447 هـ الجمعة 20 مارس 2026، ومن المتوقع أن يكون أول أيام عيد الفطر الجمعة 20 مارس 2026، وتمتد الإجازة الرسمية حتى يوم 23 مارس.

عدد ساعات الصوم في رمضان 2026

وسيتزامن دخول شهر رمضان المبارك لعام 2026م مع فصل الشتاء، ما يترتب عليه أن عدد ساعات الصوم ستكون أقصر مقارنة بتلك التي تكون في فصل الصيف، وستتفاوت عدد ساعات الصيام من عام إلى آخر.

ومن المتوقع أن تتراوح ساعات الصيام في رمضان 2026 بالدول العربية بين 12 و13 ساعة يوميا، وستكون ساعات الصيام بداية الشهر أقصر ثم تزداد تدريجيا مع مرور الأيام.

كيفية الاستعداد لشهر رمضان

ـ تلاوة وتدبر القرآن الكريم يوميًا منذ بداية اليوم.

ـ إنفاق الصدقات يوميًا، حتى يأتي شهر رمضان، ليكون الإنفاق سهلًا وطبيعيًا في قلوبهم وأيديهم.

ـ صلاة قيام الليل، لتسهيل أداء صلاة القيام والتهجد عندما يحين شهر رمضان.

ـ صيام أيام الاثنين والخميس من كل أسبوع، اتباعًا لسنة النبي ﷺ، وللتمرن على فريضة الصيام استعدادًا لشهر رمضان.