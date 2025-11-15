موعد شهر رمضان 2026 فلكيًا.. كم تبقى على رجب وشعبان؟

يترقب المسلمون في مصر والعالم العربي موعد شهر رمضان 2026 وسط أجواء روحانية واستعدادات كبيرة تشمل الجوانب الدينية والاجتماعية حيث تبدأ الأسر في التجهيز للشهر الفضيل بينما تتزايد التساؤلات حول موعد رجب وشعبان ورمضان وفق الحسابات الفلكية المعلنة من المعهد القومي للبحوث الفلكية.



موعد شهر رجب 2026 في مصر

تشير الحسابات الفلكية إلى أن شهر رجب 1447 هجريًا سيبدأ يوم السبت 20 ديسمبر 2025 وأن يستمر لمدة ثلاثين يومًا تقريبًا ويُعد شهر رجب أحد الأشهر الحرم التي حرّم الله فيها القتال ويُكثر فيه المسلمون من الطاعات والذكر والاستغفار والصدقات تمهيدًا لاستقبال مواسم العبادة في شعبان ورمضان.



موعد شهر شعبان 2026

أما شهر شعبان 1447 هجريًا فمن المتوقع فلكيًا أن يبدأ يوم الاثنين 19 يناير 2026 وهو الشهر الذي يسبق رمضان مباشرة ويستغله المسلمون عادة في الإكثار من الصوم وتهيئة النفس والروح لاستقبال الصيام والعبادات المكثفة خلال الشهر الفضيل.

موعد شهر رمضان 2026 فلكيًا في مصر

وفقًا للحسابات الفلكية المبدئية ينتظر أن يبدأ شهر رمضان المبارك يوم الأربعاء 18 فبراير 2026 على أن تكون الرؤية الشرعية لهلال رمضان مساء الثلاثاء 17 فبراير 2026 .

وأشارت التوقعات إلى أن الشهر الفضيل سيستمر نحو ثلاثين يومًا ليأتي عيد الفطر المبارك يوم الجمعة 20 مارس 2026 وذلك حسب رؤية هلال شوال التي تُعلن رسميًا من دار الإفتاء.

الأجواء الرمضانية واستعدادات المصريين

ومع اقتراب الشهر الفضيل تشهد الشوارع المصرية مظاهر احتفالية مميزة تتجلى في انتشار الزينة والفوانيس وتعليق الأضواء الملونة بينما تبدأ المحال التجارية في عرض الياميش والمكسرات والمأكولات التراثية التي ترتبط بالشهر الكريم.

كما تنشط المبادرات الخيرية التي تهدف إلى توزيع السلع الغذائية والوجبات على المحتاجين وتزداد حلقات الذكر وتجمعات قراءة القرآن داخل المساجد استعدادًا لحلول شهر مليء بالروحانيات والمظاهر الاجتماعية العريقة.

كم يتبقى على أول أيام رمضان 2026؟

حتى تاريخ اليوم السبت 15 نوفمبر 2025، يتبقى نحو 93 يوم تقريبًا على أول أيام شهر رمضان المبارك 2026، أي ما يعادل 3 أشهر و8 أيام فقط تفصل المصريين عن بداية الصيام والعبادة والطقوس الروحانية المحببة التي تميّز هذا الشهر الفضيل.



عدد أيام شهر رمضان 2026 وفقًا للتوقعات الفلكية

أشارت الحسابات الفلكية إلى أن شهر رمضان 2026 سيكون مكتملاً (30 يومًا)، حيث يُتوقع أن ينتهي يوم الثلاثاء 17 مارس 2026، ليكون عيد الفطر المبارك يوم الأربعاء 18 مارس 2026، وذلك وفقًا للتقويم الهجري والفلكي المبدئي.

وتبقى هذه المواعيد تقديرية إلى أن يتم تأكيدها رسميًا من خلال الرؤية الشرعية للهلال، التي تُجريها دار الإفتاء المصرية مساء اليوم التاسع والعشرين من شهر شعبان.



موعد الإمساك والإفطار في أول أيام رمضان 2026

وفقًا للتقديرات الفلكية المبدئية، ستكون مواقيت الصيام في أول أيام رمضان 2026 على النحو الآتي (بتوقيت القاهرة):

الإمساك: الساعة 4:47 فجرًا

أذان الفجر: الساعة 5:07 صباحًا

أذان المغرب: الساعة 5:42 مساءً

وبذلك تصل مدة الصيام في أول يوم من رمضان إلى نحو 12 ساعة و35 دقيقة تقريبًا، على أن تزيد تدريجيًا مع اقتراب نهاية الشهر بسبب امتداد ساعات النهار.

ملامح الطقس خلال شهر رمضان 2026

يتزامن رمضان 2026 مع فصل الشتاء الممتد حتى منتصف مارس، ما يعني أن درجات الحرارة ستكون معتدلة إلى مائلة للبرودة في معظم ساعات النهار، مع طقس بارد ليلًا، خاصة في محافظات شمال مصر.

ومن المتوقع أن تكون أجواء الصيام مريحة نسبيًا مقارنة بالسنوات السابقة التي جاء فيها رمضان خلال فصل الصيف، ما يجعل الصيام أسهل من الناحية البدنية ويزيد من النشاط في ساعات النهار.

الاستعدادات الرسمية لاستقبال رمضان

تستعد وزارة التموين والتجارة الداخلية بالتعاون مع المحافظات لإطلاق معارض "أهلاً رمضان" في مختلف المحافظات خلال يناير المقبل، لتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين قبل حلول الشهر المبارك.

وأكد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين، أن المعارض ستركّز على السلع الأساسية مثل الأرز، السكر، الزيت، المكرونة، والدواجن، بأسعار أقل من السوق بنسبة تصل إلى 30%، في إطار خطة الدولة لتخفيف الأعباء عن المواطنين.

كما ستكثف وزارة الأوقاف استعداداتها عبر خطة متكاملة للمساجد والدروس الدينية، استعدادًا لاستقبال المصلين في التراويح والقيام، مع تعزيز برامج الوعظ والإرشاد الديني.