قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لغز المكالمة الغامضة.. والدة مهندس الإسكندرية تكشف السر وراء مقتل ابنها
أحمد موسى: القمامة في الفسطاط كان ارتفاعها 5 أدوار.. والدولة عكفت على تطوير المنطقة
قائد الجيش الثالث الميداني: نوفر البيئة الأمنية لتنفيذ مشروعات التنمية.. فيديو
أحمد موسى: الرئيس السيسي يبني مصر الجديدة.. والفسطاط بها مساحات خضراء وأماكن ترفيهية
الشوارع تتحول لأنهار من المياه.. سلطات ويلز تصدر تحذيرات من الفيضانات
قائد الجيش الثالث: إصرار من القيادة على تطوير نظم التسليح والمعدات.. فيديو
بالأسماء.. حركة تغييرات مفاجئة بخريطة قيادات تعليم القاهرة
التموين: طرح زيوت خليط 700 مللي بسعر 46.60 جنيه في المجمعات الاستهلاكية
غياب الدوليين.. الزمالك يستأنف تدريباته أستعدادا لـ زيسكو الزامبي على ستاد الكلية الحربية
لاعب وادي دجلة يوسف إبراهيم يتأهل إلى نهائي بطولة الصين المفتوحة 2025
الأمم المتحدة: الفاشر تحتاج لمساعدات عاجلة وبكميات أكبر مما يصل حاليًا
المنوفي: دعم الدولة حرّر طاقات قطاع المواد الغذائية وحقق طفرة تصديرية تاريخية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

موعد شهر رمضان 2026 فلكيًا.. كم تبقى على رجب وشعبان؟

موعد شهر رمضان 2026 فلكيًا وكم تبقى على رجب شعبان؟
موعد شهر رمضان 2026 فلكيًا وكم تبقى على رجب شعبان؟
عبد العزيز جمال

يترقب المسلمون في مصر والعالم العربي موعد شهر رمضان 2026 وسط أجواء روحانية واستعدادات كبيرة تشمل الجوانب الدينية والاجتماعية حيث تبدأ الأسر في التجهيز للشهر الفضيل بينما تتزايد التساؤلات حول موعد رجب وشعبان ورمضان وفق الحسابات الفلكية المعلنة من المعهد القومي للبحوث الفلكية.

موعد شهر رمضان 2026

موعد شهر رجب 2026 في مصر

تشير الحسابات الفلكية إلى أن شهر رجب 1447 هجريًا سيبدأ يوم السبت 20 ديسمبر 2025 وأن يستمر لمدة ثلاثين يومًا تقريبًا ويُعد شهر رجب أحد الأشهر الحرم التي حرّم الله فيها القتال ويُكثر فيه المسلمون من الطاعات والذكر والاستغفار والصدقات تمهيدًا لاستقبال مواسم العبادة في شعبان ورمضان.

موعد شهر شعبان 2026

أما شهر شعبان 1447 هجريًا فمن المتوقع فلكيًا أن يبدأ يوم الاثنين 19 يناير 2026 وهو الشهر الذي يسبق رمضان مباشرة ويستغله المسلمون عادة في الإكثار من الصوم وتهيئة النفس والروح لاستقبال الصيام والعبادات المكثفة خلال الشهر الفضيل.

موعد شهر رمضان 2026 فلكيًا في مصر

وفقًا للحسابات الفلكية المبدئية ينتظر أن يبدأ شهر رمضان المبارك يوم الأربعاء 18 فبراير 2026 على أن تكون الرؤية الشرعية لهلال رمضان مساء الثلاثاء 17 فبراير 2026 .

وأشارت التوقعات إلى أن الشهر الفضيل سيستمر نحو ثلاثين يومًا ليأتي عيد الفطر المبارك يوم الجمعة 20 مارس 2026 وذلك حسب رؤية هلال شوال التي تُعلن رسميًا من دار الإفتاء.

الأجواء الرمضانية واستعدادات المصريين

ومع اقتراب الشهر الفضيل تشهد الشوارع المصرية مظاهر احتفالية مميزة تتجلى في انتشار الزينة والفوانيس وتعليق الأضواء الملونة بينما تبدأ المحال التجارية في عرض الياميش والمكسرات والمأكولات التراثية التي ترتبط بالشهر الكريم.

 كما تنشط المبادرات الخيرية التي تهدف إلى توزيع السلع الغذائية والوجبات على المحتاجين وتزداد حلقات الذكر وتجمعات قراءة القرآن داخل المساجد استعدادًا لحلول شهر مليء بالروحانيات والمظاهر الاجتماعية العريقة.

كم يتبقى على أول أيام رمضان 2026؟

حتى تاريخ اليوم السبت 15 نوفمبر 2025، يتبقى نحو 93 يوم تقريبًا على أول أيام شهر رمضان المبارك 2026، أي ما يعادل 3 أشهر و8 أيام فقط تفصل المصريين عن بداية الصيام والعبادة والطقوس الروحانية المحببة التي تميّز هذا الشهر الفضيل.
 

موعد شهر رمضان 2026

عدد أيام شهر رمضان 2026 وفقًا للتوقعات الفلكية

أشارت الحسابات الفلكية إلى أن شهر رمضان 2026 سيكون مكتملاً (30 يومًا)، حيث يُتوقع أن ينتهي يوم الثلاثاء 17 مارس 2026، ليكون عيد الفطر المبارك يوم الأربعاء 18 مارس 2026، وذلك وفقًا للتقويم الهجري والفلكي المبدئي.

وتبقى هذه المواعيد تقديرية إلى أن يتم تأكيدها رسميًا من خلال الرؤية الشرعية للهلال، التي تُجريها دار الإفتاء المصرية مساء اليوم التاسع والعشرين من شهر شعبان.


موعد الإمساك والإفطار في أول أيام رمضان 2026

وفقًا للتقديرات الفلكية المبدئية، ستكون مواقيت الصيام في أول أيام رمضان 2026 على النحو الآتي (بتوقيت القاهرة):

  • الإمساك: الساعة 4:47 فجرًا
  • أذان الفجر: الساعة 5:07 صباحًا
  • أذان المغرب: الساعة 5:42 مساءً

وبذلك تصل مدة الصيام في أول يوم من رمضان إلى نحو 12 ساعة و35 دقيقة تقريبًا، على أن تزيد تدريجيًا مع اقتراب نهاية الشهر بسبب امتداد ساعات النهار.

ملامح الطقس خلال شهر رمضان 2026

يتزامن رمضان 2026 مع فصل الشتاء الممتد حتى منتصف مارس، ما يعني أن درجات الحرارة ستكون معتدلة إلى مائلة للبرودة في معظم ساعات النهار، مع طقس بارد ليلًا، خاصة في محافظات شمال مصر.
ومن المتوقع أن تكون أجواء الصيام مريحة نسبيًا مقارنة بالسنوات السابقة التي جاء فيها رمضان خلال فصل الصيف، ما يجعل الصيام أسهل من الناحية البدنية ويزيد من النشاط في ساعات النهار.

الاستعدادات الرسمية لاستقبال رمضان

تستعد وزارة التموين والتجارة الداخلية بالتعاون مع المحافظات لإطلاق معارض "أهلاً رمضان" في مختلف المحافظات خلال يناير المقبل، لتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين قبل حلول الشهر المبارك.

وأكد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين، أن المعارض ستركّز على السلع الأساسية مثل الأرز، السكر، الزيت، المكرونة، والدواجن، بأسعار أقل من السوق بنسبة تصل إلى 30%، في إطار خطة الدولة لتخفيف الأعباء عن المواطنين.

كما ستكثف وزارة الأوقاف استعداداتها عبر خطة متكاملة للمساجد والدروس الدينية، استعدادًا لاستقبال المصلين في التراويح والقيام، مع تعزيز برامج الوعظ والإرشاد الديني.

موعد شهر رمضان موعد شهر رجب 2026 في مصر موعد شهر شعبان 2026 موعد شهر رمضان 2026

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قضية الطفل ياسين

قرار جديد في قضية الطفل ياسين بدمنهور..ما الذي حدث؟

حادث أحمد سعد

مكنش بيجري والاصطدام مروع.. أسرة أحمد سعد تكشف مفاجأة عن حادث طريق السخنة

مصطفى كامل - أحمد سعد

مصطفى كامل يكشف تفاصيل حالة أحمد سعد بعد تعرضه لحادث سير

حادث الفنان أحمد سعد

القصة الكاملة لحادث الفنان أحمد سعد.. صور

أحمد سعد

بعد حادثة العين السخنة .. تفاصيل جديدة بشأن حالة أحمد سعد الصحية

أرشيفية

وضع مسئول سابق و2 من المحامين ورجال أعمال على قوائم المنع والتحفظ

زيزو

20 مليون جنيه.. أحمد حسن يكشف عقوبة اتحاد الكرة في قضية الزمالك وزيزو

سعر الذهب

تراجع كبير يضرب سعر الذهب اليوم.. وعيار 21 يخسر 200 جنيه

ترشيحاتنا

الأمم المتحدة

الأمم المتحدة: نجحنا في الدخول للسودان عبر منشآت محددة ونكافح لإيصال المساعدات الإنسانية

اسماء جلال

أسماء جلال في أولى حلقات أبله فاهيتا على MBC

الدعم السريع

خبير عسكري سوداني: تراجع الدعم الخارجي للدعم السريع بداية لانهيار القوات

بالصور

أطعمة تساعدك على الحصول على كلى نظيفة وسليمة وقوية.. أحرص عليها

أطعمة تساعد على تنظيف الكلى والحفاظ على قوتها
أطعمة تساعد على تنظيف الكلى والحفاظ على قوتها
أطعمة تساعد على تنظيف الكلى والحفاظ على قوتها

معشوقة الجماهير.. سعر ومواصفات شيفرولية لانوس في سوق المستعمل ‏

شيفرولية لانوس
شيفرولية لانوس
شيفرولية لانوس

لعمر طويل .. 5 عادات بسيطة تبطئ الشيخوخة

العادات الخمس لإبطاء الشيخوخة وتجديد شباب الجسم
العادات الخمس لإبطاء الشيخوخة وتجديد شباب الجسم
العادات الخمس لإبطاء الشيخوخة وتجديد شباب الجسم

مشروب خارق يدعم نمو طفلك.. فوائد عصير الجوافة مع التمر في تقوية الأعصاب

فوائد عصير الجوافة للأطفال
فوائد عصير الجوافة للأطفال
فوائد عصير الجوافة للأطفال

فيديو

انزلاق سيارة شيري

شاهد.. انزلاق سيارة شيري خلال اختبار الدرج السماوي في الصين.. والشركة تعتذر رسميا

المتهم

طلب أجرة زيادة.. القبض على سائق سيارة بأسيوط

شقيق مهندس الإسكندرية

الحقد كلمة السر.. شقيق مهندس الإسكندرية يكشف تفاصيل الحادث| فيديوجراف

بلاغ تزوير ضد بيراميدز

بلاغ عاجل النائب العام يتهم إدارة بيراميدز بتزوير عقود الناشئين| فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك بينوزم الثاني

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: تكريم فاروق حسني

محمد عسكر

د.محمد عسكر يكتب: إستهلاك بلا إبداع... حكايتنا مع التكنولوجيا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: بدور القاسمي وأسرار ملكة مليحة

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: صدقني خلاص

المزيد