موعد شهر رمضان 2026 فلكيًا في مصر.. كم يومًا يفصلنا عن الصيام؟

موعد شهر رمضان 2026 .. تزايدت عمليات البحث خلال الأيام الماضية حول موعد شهر رمضان 2026 في مصر، إذ ينتظر المسلمون في أنحاء العالم هذا الشهر الكريم بما يحمله من روحانيات خاصة ونفحات إيمانية تجمع الأسر والعائلات في أجواء من التقوى والمحبة. ويُعد شهر رمضان من أعظم شهور العام، حيث تتجدد فيه العبادات وتكثر مظاهر الخير والعطاء.

وكشف المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية أن الحسابات الفلكية تشير إلى أن غرة شهر رمضان 2026 ستكون يوم الخميس 19 فبراير 2026، ليكون أول أيام الصيام، على أن ينتهي الشهر المبارك مساء يوم الجمعة 20 مارس 2026، وبذلك يكون الشهر كاملًا 30 يومًا وفق التقديرات الفلكية الأولية.

واقرأ أيضًا:

تحري هلال رمضان 1447 هـ

ومن المقرر أن تكون ليلة تحري هلال شهر رمضان 1447 هـ يوم الثلاثاء 17 فبراير 2026، حيث تُجري دار الإفتاء المصرية الرؤية الشرعية للهلال بعد غروب الشمس، لتحديد ما إذا كان يوم الأربعاء 18 فبراير أو الخميس 19 فبراير هو أول أيام الشهر الفضيل.

وعلى الرغم من دقة الحسابات الفلكية، فإن الإعلان الرسمي عن بداية شهر رمضان يظل مرهونًا بالرؤية الشرعية للهلال، وفق ما هو معمول به في مصر وسائر الدول الإسلامية. وتلتزم كل دولة برؤية الهلال داخل نطاقها الجغرافي أو بقرار الجهة الدينية المختصة لديها.

عدد أيام الصيام في رمضان 2026

ووفقًا للحسابات الفلكية، يبلغ عدد أيام شهر رمضان لعام 2026 ثلاثين يومًا، ليكون يوم السبت 21 مارس 2026 هو أول أيام عيد الفطر المبارك، حيث يحتفل المسلمون بانتهاء الصيام بعد شهر كامل من الطاعة والعبادة، متبادلين التهاني والتبريكات في أجواء من الفرح والود.

مكانة شهر رمضان وفضله في الإسلام

يُعد شهر رمضان شهر الخير والبركة الذي تتضاعف فيه الحسنات وتُغفر فيه الذنوب. وقد ورد ذكره في القرآن الكريم في قوله تعالى:

«يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ».

كما قال الله سبحانه وتعالى:

«شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ».

وفي الأحاديث النبوية الشريفة وردت فضائل عظيمة لهذا الشهر، إذ قال النبي صلى الله عليه وسلم: «من صام رمضان إيمانًا واحتسابًا غُفر له ما تقدم من ذنبه».

وقال أيضًا: «إذا جاء رمضان فُتحت أبواب الجنة، وغُلقت أبواب النار، وصُفدت الشياطين».