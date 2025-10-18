قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
فيينا تنتفض من أجل فلسطين.. مظاهرة حاشدة تندد بانحياز النمسا لإسرائيل
بعد حادث طفل الإسماعيلية.. مستشار أمن سيبراني يوجه تحذيرا عاجلا للأسر
لا جدال في وطنيته .. قرار رسمي من وزارة الرياضة يخص محمد كيشو
تحرك جديد لسعر الذهب مساء اليوم السبت 18-10-2025
شاهد إطلالة الفنانة أروى جودة في ثالث أيام مهرجان الجونة الجونة
15%.. شعبة المخابز تعلن نبأ مهما بسبب زيادة أسعار البنزين
هل يجب الترتيب في الوضوء؟.. أمين الفتوى يوضح
القناة "12" العبرية: اكتمال إنشاء القيادة الأمريكية المنتظر إشرافها على تنفيذ اتفاق غزة
اللواء طلحة: الساتر الترابي في حرب أكتوبر تحد نجحنا في اختراقه
لأول مرة في تاريخه.. بيراميدز يتوج بكأس السوبر الإفريقي بفوزه على نهضة بركان
خبير: تأثير سعر البترول على معدلات التضخم سيكون مؤقتًا
رئيس مصلحة الجمارك يتفقد قرية البضائع بمطار القاهرة الدولي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

موعد شهر رمضان 2026 فلكيًا في مصر.. كم يومًا يفصلنا عن الصيام؟

موعد شهر رمضان 2026 فلكيًا في مصر.. كم يومًا يفصلنا عن الصيام؟
موعد شهر رمضان 2026 فلكيًا في مصر.. كم يومًا يفصلنا عن الصيام؟
عبد الفتاح تركي

موعد شهر رمضان 2026 .. تزايدت عمليات البحث خلال الأيام الماضية حول موعد شهر رمضان 2026 في مصر، إذ ينتظر المسلمون في أنحاء العالم هذا الشهر الكريم بما يحمله من روحانيات خاصة ونفحات إيمانية تجمع الأسر والعائلات في أجواء من التقوى والمحبة. ويُعد شهر رمضان من أعظم شهور العام، حيث تتجدد فيه العبادات وتكثر مظاهر الخير والعطاء.

وكشف المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية أن الحسابات الفلكية تشير إلى أن غرة شهر رمضان 2026 ستكون يوم الخميس 19 فبراير 2026، ليكون أول أيام الصيام، على أن ينتهي الشهر المبارك مساء يوم الجمعة 20 مارس 2026، وبذلك يكون الشهر كاملًا 30 يومًا وفق التقديرات الفلكية الأولية.

واقرأ أيضًا:

موعد شهر رمضان 2026

تحري هلال رمضان 1447 هـ

ومن المقرر أن تكون ليلة تحري هلال شهر رمضان 1447 هـ يوم الثلاثاء 17 فبراير 2026، حيث تُجري دار الإفتاء المصرية الرؤية الشرعية للهلال بعد غروب الشمس، لتحديد ما إذا كان يوم الأربعاء 18 فبراير أو الخميس 19 فبراير هو أول أيام الشهر الفضيل.

وعلى الرغم من دقة الحسابات الفلكية، فإن الإعلان الرسمي عن بداية شهر رمضان يظل مرهونًا بالرؤية الشرعية للهلال، وفق ما هو معمول به في مصر وسائر الدول الإسلامية. وتلتزم كل دولة برؤية الهلال داخل نطاقها الجغرافي أو بقرار الجهة الدينية المختصة لديها.

عدد أيام الصيام في رمضان 2026

ووفقًا للحسابات الفلكية، يبلغ عدد أيام شهر رمضان لعام 2026 ثلاثين يومًا، ليكون يوم السبت 21 مارس 2026 هو أول أيام عيد الفطر المبارك، حيث يحتفل المسلمون بانتهاء الصيام بعد شهر كامل من الطاعة والعبادة، متبادلين التهاني والتبريكات في أجواء من الفرح والود.

رمضان 2025 السبت أم الأحد

مكانة شهر رمضان وفضله في الإسلام

يُعد شهر رمضان شهر الخير والبركة الذي تتضاعف فيه الحسنات وتُغفر فيه الذنوب. وقد ورد ذكره في القرآن الكريم في قوله تعالى:

«يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ».

كما قال الله سبحانه وتعالى:

«شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ».

اطعمه تسهل صيام رمضان 2025

وفي الأحاديث النبوية الشريفة وردت فضائل عظيمة لهذا الشهر، إذ قال النبي صلى الله عليه وسلم: «من صام رمضان إيمانًا واحتسابًا غُفر له ما تقدم من ذنبه».

وقال أيضًا: «إذا جاء رمضان فُتحت أبواب الجنة، وغُلقت أبواب النار، وصُفدت الشياطين».

موعد شهر رمضان 2026 موعد أول أيام رمضان رمضان 1447 هـ عدد أيام شهر رمضان 2026 موعد تحري هلال رمضان أول أيام عيد الفطر 2026 موعد الصيام في مصر رمضان فلكيًا متى يبدأ رمضان 2026 كم باقي على رمضان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مرتبات أكتوبر 2025

بشرى لـ4.5 مليون موظف.. موعد صرف مرتبات أكتوبر 2025 بعد قرار التبكير

900 جنيه نزول مفاجئ.. أسعار الجنيه الذهب وعيار 21 بعد التراجع من أعلى قمة

900 جنيه نزول مفاجئ.. أسعار الجنيه الذهب وعيار 21 بعد التراجع من أعلى قمة

الواقعة

القبض على المتهم بمطادرة شاب باستخدام سيارة وبندقية آلية على طريق الإسماعيلية

المتهمين

القبض على فتاة و3 شباب يمارسون الرذيلة بالأسكندرية

أرشيفية لانقلاب مركب

غرق مركب هجرة غير شرعية بها مصريين أمام سواحل إيطاليا

ترامب

مظاهرات حاشدة اليوم في كل أمريكا ضد ترامب

الأرصاد

موجة صيف جديدة.. تحذير هام من الأرصاد والحرارة تلامس الـ40

السيد البدوي

دار الإفتاء: السيد البدوي من الأولياء وكتب الله له القبول في الأرض

ترشيحاتنا

محمود العارضة

لم يصدق نفسه من الفرحة.. الأسير محمود العارضة يحكي كواليس حبسه والإفراج عنه.. فيديو

لميس الحديدي

لميس الحديدي عن زيادة المحروقات: هل وصلنا للسعر العادل للتكلفة؟

السيد البدوي

أزهري: الموالد ليست بدعة أو مظهرا من مظاهر الانحراف الديني

بالصور

مرسيدس تعود بسيارة كلاسكية وروح عصرية من المستقبل.. بالصور ‏

مرسيدس فيجن أيكونيك الاختبارية
مرسيدس فيجن أيكونيك الاختبارية
مرسيدس فيجن أيكونيك الاختبارية

تعالج السكر والكوليسترول.. دراسة: 4 أكواب شاي تحميك من الأمراض الخطيرة

الشاي
الشاي
الشاي

مهرجان الجونة يستقبل كيت بلانشيت في حفل خاص بحضور يسرا وليلى علوي | صور

يسرا مع كيت بلانشيت
يسرا مع كيت بلانشيت
يسرا مع كيت بلانشيت

غير زيادة الخصوبة.. فوائد مذهلة لعشبة الجينسينج

الجينسينج
الجينسينج
الجينسينج

فيديو

كارولين ليفيت

"أمك".. سكرتيرة البيت الأبيض تهاجم صحفيا بسبب سؤال حول لقاء ترامب وبوتين

جــ.ـريمة الطفل في الإسماعيلية

ما وراء جــ.ـريمة الطفل في الإسماعيلية.. اعترافات تكشف كل شيء

المتهم

مسجل خطر ومدمن.. القبض على المتهم بتفريغ إطارات سيارة طبيبة بمدينة نصر

مهرجان الجونة

إطلالات غريبة بمهرجان الجونة 2025.. فساتين شفافة وبدلات غريبة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مصر

محمد سعيد حميد يكتب: مِصرُ الكِنَانةِ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: العالم في حضرة أم الدنيا وقائدها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الريد فلاج.. همس العلاقة قبل أن تصرخ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: صور غزة بين الذهاب والعودة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد