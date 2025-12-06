سر تتبيلة برجر البيت التي أشعلت السوشيال ميديا.. وصفة المطاعم بالمكونات

سرّ تتبيلة برجر البيت، سيطر تريند برجر البيت زي المطاعم على مواقع التواصل خلال 2025، بعد تداول آلاف المقاطع القصيرة التي تكشف طريقة إعداد البرجر الاحترافي داخل المنزل.

سرّ تتبيلة برجر البيت

شيفات متخصصون كشفوا عن سرّ التتبيلة التي جعلت الوصفة تتصدّر البحث.

اللحم بنسبة دهون 25% هو العامل الأول للنجاح

و أكدوا على أن اللحم قليل الدهن يجعل البرجر جافًا. الأفضل استخدام لحم يحتوي بين 20–25% دهن للحفاظ على العصارة.

مكونات التتبيلة الأصلية للبرجر البيتي

بحسب شيفات المطاعم، التتبيلة تتكوّن من:

– كيلو لحم مفروم

– بصلة مبشورة بدون ماء

– نصف ملعقة مسحوق ثوم

– نصف ملعقة مسحوق بصل

– ملعقة بابريكا

– ملح وفلفل

– ملعقة دهن أو زبدة

تشكيل الأقراص دون عجن زائد

الخبراء يحذرون من العجن المبالغ فيه لأنه يغيّر قوام اللحم. يوصى بتشكيل أقراص بسمك 1 سم فقط.

التسوية على صاج ساخن جدًا

حرارة مرتفعة تصنع الطبقة الخارجية المقرمشة التي تميز برجر المطاعم.

التسوية على حرارة منخفضة تفرز سوائل وتفقد الطعم. الملح على الوجه فقط أثناء التسوية

الشيفات يؤكدون أن إضافة توابل أثناء القلي يسبب احتراقها.

تحميص الخبز سرّ إضافي لنجاح الوصفة

يدهن الخبز بزبدة خفيفة ثم يُحمّص على النار لرفع النكهة.

الصوص النهائي كلمة السر