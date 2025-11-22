قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رئيس جهاز العاشر يتابع الاستعدادات النهائية لانتخابات مجلس النواب.. صور
إنذار مبكر.. حزب المؤتمر يطرح رؤية لحماية الطلاب بعد تكرار حوادث الاعتداء
عمرو دياب لن يمثل في مسلسل إبراهيم عيسى | مصدر خاص يكشف التفاصيل
أبو العينين: الرئيس السيسي أكد بقمة شرم الشيخ مبادئ أساسية لتحقيق السلام بالمنطقة
إيمان يوسف تنضم إلى مسلسل أولاد الراعي لرمضان 2026
شوقي غريب ينضم للجنة الفنية لاتحاد الكرة
محمد أبو العينين: الوضع في غزة خلال العامين الماضيين كان أكبر مأساة إنسانية
ترتدي الحجاب في الرياض.. هيفاء وهبي تتصدر التريند | ما القصة؟
تقليمات الأظافر تكشف المستور| مفاجأة بكشف الطب الشرعي بواقعة المدرسة الدولية بالسلام | خاص
النائب محمد أبو العينين: هدفنا الدائم هو الحوار وصناعة مستقبل أكثر استقراراً
ارتفاع جميع الأعيرة.. أسعار الذهب اليوم في مصر
النائب محمد أبو العينين يطالب بتحرك دولي عاجل لإنهاء الحرب في السودان وحقن الدماء
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
بالصور

برج الثور حظك اليوم السبت 22 نوفمبر 2025 .. امنح لمسة حانية

برج الثور
برج الثور

برج الثور حظك اليوم السبت 22 نوفمبر 2025، برج الثور هو برج ترابي، ويشتهر مواليد هذا البرج بالثبات والصبر وحب الاستقرار، لديهم ميل للطموح العملي، ويقدرون الراحة والجمال في حياتهم اليومية.

يعرف الثور بشخصيته الواقعية واهتمامه بالأمان المالي والعاطفي، ما يجعله دائمًا يسعى إلى التخطيط بعناية قبل اتخاذ أي خطوة مهمة.

برج الثور حظك اليوم السبت 22 نوفمبر

اليوم هو فرصة للتأمل الداخلي والنمو الشخصي، تأثير القمر يمنحك دفعة نحو الشفاء العاطفي وحل المشكلات القديمة، ويتيح لك تقييم أهدافك الشخصية بعناية. 

من الحكمة التركيز على الاستقرار المالي وتجنب الإنفاق المتهور، كما أن التواصل مع الأصدقاء القدامى يمكن أن يجدد الطاقة الإيجابية ويمنحك شعورًا بالراحة النفسية.

صفات برج الثور

  • صبور وعملي
  • عاشق للراحة والجمال
  • موهوب في التخطيط المالي
  • حساس تجاه التغيرات العاطفية

 

مشاهير برج الثور

  • ليلى علوي
  • ديمي لوفاتو – مغنية وممثلة
  • روبن ويليامز – ممثل كوميدي
  • مادونا – مطربة عالمية

 

برج الثور حظك اليوم على الصعيد المهني

التركيز على التخطيط والتنظيم سيكون مفتاحًا للنجاح اليوم. الاستماع إلى آراء الزملاء وتطبيق استراتيجيات جديدة يساعد على النمو المهني وتحقيق أهدافك العملية. فرص التعاون والمبادرات الجديدة متاحة، لذا كن مستعدًا لاستغلالها.

 

برج الثور حظك اليوم على الصعيد العاطفي

اليوم مثالي لتقوية الروابط العاطفية القائمة. حاول التعبير عن مشاعرك بصراحة لتجنب سوء الفهم. العازبون قد يلتقون بشخص مميز في محيط اجتماعي هادئ، بينما المتزوجون يمكنهم تجديد الحميمية من خلال التواصل المفتوح.

 

برج الثور حظك اليوم على الصعيد الصحي

تُوصى بممارسة التأمل أو اليوغا للحفاظ على التوازن النفسي والجسدي. النظام الغذائي الصحي والراحة الكافية ضروريان لتجديد الطاقة.

برج الثور وتوقعات العلماء خلال الفترة المقبلة

يتوقع علماء الفلك أن الأيام القادمة ستكون مناسبة لتعزيز الاستقرار المالي والعاطفي. الالتزام بالانضباط الشخصي ومراجعة الخطط الطويلة المدى سيكون مفتاحًا للنجاح المستدام.

متحدث الصحة

متحدث الصحة يرد علي شائعة ظهور متحور جديد ..ويوجه نصائح لأولياء الأمور

سلمى عبد العظيم

أول رد من زوج البلوجر سلمى عبد العظيم بعد خلع الحجاب

اعترافات صادمة لقاتل زميله في الإسماعيلية: اشتريت أكياس الزبالة اللي حطيته فيها وهو كان معايا

اعترافات صادمة لـ.قاتل زميله في الإسماعيلية: اشترى معايا الأكياس اللي حطيته فيها

ارشيفية

في عربية السجن.. ترحيل اللاعب رمضان صبحي لحجز مركز أبو النمرس

وزير التربية والتعليم

بعد الاعتداء على تلاميذها| وضع مدرسة سيدز الدولية تحت الإشراف المالي والإداري للوزارة

الجاموس

طفرة مرتقبة فى انتاج الألبان.. شروط الحصول على الجاموس الايطالى من الزراعة

المتهمين

بـ ماسك أسود| مفاجأة تكشف عن شخص غامض بواقعة المدرسة الدولية بالسلام | خاص

الفندور

خالد الغندور يثير الجدل: حاجات كثيرة ستتغير في كرة القدم المصرية

الاحتلال

إسرائيل تواصل خروقاتها على الحدود اللبنانية وتبرر اعتداءاتها بذرائع "وهمية"

السفير جمال بيومي

السفير جمال بيومي:مجموعة العشرين هم مجلس إدارة العالم

انتخابات مجلس النواب

توافد كثيف من المصريين بلبنان للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية

بالصور

أطعمة ممنوعة تمامًا قبل سن السنة.. احم طفلك منها

الأطعمة الممنوع تقديمها للطفل قبل عمر السنة
الأطعمة الممنوع تقديمها للطفل قبل عمر السنة
الأطعمة الممنوع تقديمها للطفل قبل عمر السنة

بعد ظهوره المؤثر.. طبيعة مرض عبد الله الرويشد وتطورات حالته

عبد الله الرويشد
عبد الله الرويشد
عبد الله الرويشد

استهداف جديد من الطائرات الحربية الإسرائيلية لجنوب لبنان

استهداف الاحتلال لجنوب لبنان
استهداف الاحتلال لجنوب لبنان
استهداف الاحتلال لجنوب لبنان

تسريب صور لسائق سيارة تسلا ذاتية القيادة "نائمًا" يثير الجدل

تسلا
تسلا
تسلا

مريم الخشت

مريم الخشت: تعلقت بدوري فى فيلم "بنات الباشا" .. وردود فعل مسلسل "ورد وشيكولاتة" كانت مفاجأة |خاص

عبد الله الرويشد

بعد ظهوره المؤثر.. طبيعة مرض عبد الله الرويشد وتطورات حالته

المتهم

بسبب تصادم.. القبض على قائد سيارة تعدى على سائق نقل جماعى بالقاهرة

حفيد محمد فوزي

حفيد محمد فوزي أم مجرد شبه؟ القصة الكاملة لجدل كريم الحو

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: الرئيس السيسي ينتصر لإرادة الشعب.. التدخل في اختيار ممثلينا خط أحمر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الشتاء واكتئاب حواء الموسمي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: رسالة دولة لا تساوم على إرادة شعبها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الرغبة التي تبهت .. هل المشكلة جسدية أم نفسية ام مشاعر متراكمة ؟

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: بيت الديناميت A House of Dynamite

