قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
المحكمة الرياضية تصدم بيراميدز بشأن طلب سحب لقب الدوري من الأهلي
جايس السويدي يحسم الجدل حول انتقال إبراهيم دياباتيه إلى الأهلي
هل السحر يفرق بين الزوجين؟.. تحقق من أعراضه وفكه بـ5 أذكار ودعاء
حارس لايبزيج يشيد بصلاح وسوبوسلاي: الأفضل في العالم.. وأسطورة ليفربول
كرواتيا تفوز على جزر ألفارو بثلاثية وتتأهل لكأس العالم
سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم السبت 15-11-2025
مصرع شخص وإصابة 7 آخرين في انقلاب ميكروباص بصحراوي بني مزار بالمنيا
والدة الطفلة فاطمة تبكي: قبل ما تدخل العمليات قالتلي خايفة أموت ياماما
ديمقراطية| أبلة فاهيتا تكشف لـ عمرو أديب مفاجأة عن ليلة فونطاستيك
مهندس صوت فرقة إسماعيل الليثي يكشف تفاصيل جديدة عن حادث مصرع الفنان
لتحديث بطاقة التموين.. الأوراق المطلوبة لاستخراج القيد العائلي 2025
كرسي فارغ يتسلم رئاسة مجموعة العشرين من جنوب أفريقيا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

برج الميزان حظك اليوم السبت 15 نوفمبر 2025..لا تنتظر حتى تنهك لتستريح

برج الميزان حظك اليوم السبت 15 نوفمبر 2025..لا تنتظر حتى تنهك لتستريح
برج الميزان حظك اليوم السبت 15 نوفمبر 2025..لا تنتظر حتى تنهك لتستريح
أسماء عبد الحفيظ

برج الميزان حظك اليوم السبت 15 نوفمبر 2025، مواليد برج الميزان يتمتعون بشخصية متوازنة ومرنة. يحبون العدل والجمال والهدوء، ويميلون دائمًا للبحث عن السلام الداخلي. لديهم قدرة رائعة على التفاوض وحل الخلافات، مما يجعلهم محبوبين من الجميع.

برج الميزان حظك اليوم السبت 15 نوفمبر

اليوم يدعوك لأخذ استراحة صغيرة قبل أن تشعر بالإرهاق. راحة بسيطة ستعيد توازنك وتجدد طاقتك. أنت لا تحتاج إلى إثبات نفسك بالإجهاد، بل بالوعي والهدوء.

صفات برج الميزان

محب للسلام

ذوق رفيع

عقل متوازن

مهارة في الحوار

اجتماعي

أحيانًا تردد في القرارات

مشاهير برج الميزان

أحمد حلمى

كيم كارداشيان

ويل سميث

هيو جاكمان

كاردي بي

آفا غاردنر

برج الميزان على الصعيد المهني

اليوم مناسب لتخفيف المهام الثقيلة، وإعطاء نفسك وقتًا لإعادة التخطيط. تجنب الدخول في مشكلات لا تخصك.

برج الميزان على الصعيد العاطفي

العاطفة اليوم تحتاج لخطوة بسيطة: الاستماع. الشريك سيقدر هدوءك وتفهمك. الأعزب قد ينجذب لشخص متوازن ومريح.

برج الميزان على الصعيد الصحي

الراحة العقلية ضرورية. حاول الابتعاد عن الأماكن المزدحمة واحرص على التنفس العميق.

برج الميزان وتوقعات العلماء للفترة المقبلة

الفترة القادمة تمنحك فرصة لإعادة ضبط حياتك وتحقيق توازن قوي بين العمل والعاطفة.

برج الميزان حظك اليوم برج الميزان حظك اليوم السبت برج الميزان حظك اليوم السبت 15 نوفمبر 2025

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تطبيق الرسوم الجمركية على الهواتف

بعد تعطل 51 ألف هاتف محمول رسميًا.. هاتفك معرض للإيقاف في هذه الحالة

خلال توقيع اتفاقية انشاء المحطة النووية

45 ألف جنيه شهريا.. الضبعة النووية تعلن عن عدد من الوظائف

محمد صبري لاعب الزمالك الراحل

قرار عاجل من النيابة بشأن مصرع محمد صبري لاعب الزمالك بالتجمع

محمد صبري

قبل الحادث بربع ساعة.. مكالمة تكشف آخر ما قاله محمد صبري لزوجته

الصورة المتداولة

نسيوه في الفصل| تداول صورة لطفل "نط فوق الشباك" باكيا بمدرسة بأسيوط

تكلفة استخراج شهادة الجيش 2025

تكلفة استخراج شهادة الجيش 2025 وطريقة طلبها أون لاين

محمد صبري لاعب الزمالك الراحل

تفريغ الكاميرات.. 3 قرارات من النيابة بشأن محمد صبري لاعب الزمالك بالتجمع

الفنانة دينا الشربيني

غاضبة جدا| دينا الشربيني من المباحث إلى جهات التحقيق.. ما القصة؟

ترشيحاتنا

آباء الكنيسة القبطية الأرثوذكسية

خدمة جديدة تبدأ بسيامة كاهنين بالإسماعيلية وثلاثة بوسط الجيزة

صناع الخير

صناع الخير تستعرض جهود مبادرة قدم صحيح في دعم المرضى وتوعية الأصحاء

جانب من الفاعليات

مطار القاهرة يضبط راكبين بحوزتهما 20 كيلوجراما من مخدر XTC

بالصور

برج الدلو حظك اليوم السبت 15 نوفمبر 2025.. اترك ما لا تملك تغييره

برج الدلو حظك اليوم السبت 15 نوفمبر 2025..اترك ما لا تملك تغييره
برج الدلو حظك اليوم السبت 15 نوفمبر 2025..اترك ما لا تملك تغييره
برج الدلو حظك اليوم السبت 15 نوفمبر 2025..اترك ما لا تملك تغييره

برج الثور حظك اليوم السبت 15 نوفمبر 2025.. لا تتمسّك بمخاوفك

برج الثور
برج الثور
برج الثور

حظك اليوم السبت وتوقعات الأبراج 15 نوفمبر 2025 مهنيا وصحيا وعاطفيا

حظك اليوم السبت وتوقعات الأبراج 15 نوفمبر 2025 مهنيا وصحيا وعاطفيا
حظك اليوم السبت وتوقعات الأبراج 15 نوفمبر 2025 مهنيا وصحيا وعاطفيا
حظك اليوم السبت وتوقعات الأبراج 15 نوفمبر 2025 مهنيا وصحيا وعاطفيا

برج الحمل حظك اليوم السبت 15 نوفمبر 2025.. الاندفاع قد يحرمك من فرص أفضل

برج الحمل
برج الحمل
برج الحمل

فيديو

محمد رمضان يكشف عن اخر أعماله

حول نصائح والده لأغنية .. محمد رمضان يكشف عن آخر أعماله

أحمد صالح وهنادى مهنا

انفصال أم صلح؟.. تفاصيل علاقة هنادي مهنا وأحمد خالد صالح

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عسكر

د.محمد عسكر يكتب: إستهلاك بلا إبداع... حكايتنا مع التكنولوجيا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: بدور القاسمي وأسرار ملكة مليحة

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: صدقني خلاص

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في الذكري الـ 21 لرحيل عرفات.. الثورة مستمرة

المزيد