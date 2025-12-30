قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
شيري TIGGO9.. حصن متحرك بمعايير أمان متقدمة وهيكل من 85% فولاذ عالي الصلابة

كريم عاطف

تواصل شيري تعزيز مكانة TIGGO9 كأحد أبرز طرازاتها العالمية، مع تركيز واضح على تطوير منظومة الأمان الشامل، وهو ما تجسد بوضوح خلال اختبارات قاسية خاضتها السيارة في 2025.

وخلال قمة مستخدمي شيري، خضعت TIGGO9 لاختبار تصادم أمامي بانحراف 15 درجة في عرض حي، يعد من أخطر سيناريوهات الحوادث الواقعية، لأنه يضع الهيكل بالكامل تحت ضغط غير متوازن ويختبر قوة المقصورة وقدرتها على حماية الركاب. ونجحت السيارة في اجتياز الاختبار، مقدمة دليلا عمليا على صلابة بنيتها الهندسية.

يعتمد هيكل TIGGO9 على نسبة 85% من الفولاذ عالي الصلابة، بينها 21% من الفولاذ المشكل على الساخن بقوة شد تصل إلى 1500 ميجاباسكال، موزعة في المناطق الأكثر عرضة للأحمال مثل الدعامات الأمامية والجانبية والعتبات، هذا التكوين يخلق قفص حماية صلبا يحافظ على ثبات المقصورة ويمنع تشوهها حتى في الاصطدامات المعقدة، مع بقاء الأبواب قابلة للفتح بعد الحادث.

ولمواجهة قوة الصدمات، زودت السيارة بمنظومة متطورة لإدارة الطاقة، تبدأ بست حجرات امتصاص صدمات في المقدمة، تعمل على تشتيت القوة ومنع تركزها في نقطة واحدة، كما تعتمد TIGGO9 نظاما متعدد الطبقات والمسارات لتوجيه طاقة الاصطدام تدريجيا بعيدا عن المقصورة، سواء في الصدمات الأمامية أو الجانبية، بما يقلل من تأثيرها المباشر على الركاب.

وتكتمل منظومة الأمان بأنظمة السلامة السلبية، حيث تأتي السيارة مزودة بـ10 وسائد هوائية، تشمل ستائر جانبية تغطي الصفوف الثلاثة، ووسادة جانبية وسطية للحد من تصادم الركاب مع بعضهم، كما تعمل أحزمة الأمان المزودة بشدادات ومحددات قوة على تثبيت الركاب بشكل امن لحظة الاصطدام.

وبعد الاختبار، حافظت الأنظمة الكهربائية ونظام الوقود على وضع امن، مع تفعيل الإشارات التحذيرية تلقائيا، ما يسهل عمليات الإخلاء والإنقاذ.         

