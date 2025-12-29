أقل من 850 ألف.. 5 سيارات سيدان موديل 2026

شهد سوق السيارات المصري مع بداية شهر نوفمبر 2025، موجة من التخفيضات السعرية على عدد من الطرازات، حيث أعلن عدد من الوكلاء المحليين عن خفض أسعار سيارات متنوعة بين فئات السيدان والـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات.

وتراوحت قيمة التخفيضات المعلنة بين 20 ألف جنيه وتصل في بعض الطرازات الفاخرة إلى 600 ألف جنيه، ما يعكس تحركا واضحا من الشركات؛ لمواكبة حالة الركود التي يشهدها السوق مؤخرا، في ظل انخفاض الطلب ووجود مخزون كبير من السيارات.

وخلال السطور التالية سنتعرف على ‏ ‏5 سيارات " سيدان " زيرو أقل من 850 ألف.

1- هيونداي أكسنت RB

تعتمد السيارة هيونداي أكسنت ‏RB، على محرك رباعي الأسطوانات بسعة 1.6 لتر (1600 سي سي)، ينتج قوة قدرها 125 حصان وعزم دوران أقصى يصل إلى 156 نيوتن متر.

يتصل محرك هيونداي أكسنت ‏RB بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 4 سرعات، وتعمل السيارة بنظام الجر الأمامي، وتتسارع من الثبات إلى 100 كم/ساعة في حوالي 11.1 ثانية.

أما عن أسعار السيارة هيونداي أكسنت، فتاتي :

- الفئة الأولى بسعر 730 ألف جنيه.

- الفئة الثانية بسعر 760 ألف جنيه.

- الفئة الثالثة بسعر 800 ألف جنيه.

- الفئة الرابعة بسعر 839 ألف جنيه.

2- شيري أريزو 5

تأتي السيارة شيري أريزو 5‏ بمحرك رباعي الأسطوانات بسعة 1.5 لتر (1500 سي سي) يولد قوة 114 حصان وعزم دوران يبلغ 141 نيوتن متر. تتوفر بخيارين لناقل الحركة: الأول يدوي (مانيوال) من 5 سرعات، والثاني أوتوماتيكي من نوع CVT بـ 7 سرعات افتراضية.

وتستهلك السيارة شيري أريزو 5‏ في المتوسط حوالي 7 لترات من الوقود لكل 100 كم.

أما عن أسعار السيارة شيري أريزو 5‏، فتاتي : ‏

- الفئة الأولى بسعر 655 ألف جنيه.

- الفئة الثانية بسعر 705 آلاف جنيه.

- الفئة الثالثة بسعر 735 ألف جنيه.

3- بروتون ساجا

تعتمد السيارة بروتون ساجا على محرك صغير واقتصادي رباعي الأسطوانات بسعة 1.3 لتر (1300 سي سي) VVT، يولد قوة تبلغ 94 حصان وعزم دوران يصل إلى 120 نيوتن متر.

وتاتي السيارة بروتون ساجا مزودة بناقل حركة أوتوماتيكي من 4 سرعات (من تصنيع شركة آيسين اليابانية)، وتتميز بمعدل استهلاك وقود ممتاز يبلغ حوالي 5.6 لتر لكل 100 كم.

أما عن أسعار السيارة بروتون ساجا، فتاتي بفئة وحيدة بسعر 650 الف جنيه .

4- نيسان صني

تعمل السيارة نيسان صني بمحرك رباعي الأسطوانات بسعة 1.6 لتر يولد قوة 118 حصان وعزم دوران يصل إلى 154 نيوتن متر.

تتصل السيارة نيسان صني ‏بناقل حركة أوتوماتيكي متطور من نوع Xtronic CVT، مما يمنحها كفاءة عالية في استهلاك الوقود تصل إلى 19.3 كم لكل لتر على الطرق السريعة.

أما عن أسعار السيارة نيسان صني، فتاتي : ‏

- الفئة الأولى بسعر 690 ألف جنيه.

- الفئة الثانية بسعر 745 ألف جنيه.

- الفئة الثالثة بسعر 795 ألف جنيه.

5- رينو تاليانت

تعتمد السيارة رينو تاليانت على محرك توربيني (Turbo) ثلاثي الأسطوانات بسعة 1.0 لتر (1000 سي سي)، يولد هذا المحرك قوة 100 حصان وعزم دوران يصل إلى 160 نيوتن متر، ويتصل بناقل حركة أوتوماتيكي من نوع CVT.

تمتاز السيارة رينو تاليانت بتوفير عزم دوران مبكر بفضل الشاحن التوربيني رغم صغر سعة المحرك.

أما عن أسعار السيارة رينو تاليانت، فتاتي : ‏

- الفئة الأولى بسعر 675 ألف جنيه.

- الفئة الثانية بسعر 725 ألف جنيه.