قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تفاصيل خروج حارس المنتخب السابق من العناية المركزة ومكالمة وزير الرياضة
حماس: ندعو ترامب إلى مواصلة الضغط على الاحتلال لإلزامه بتنفيذ الاتفاق
تحذير عاجل للمواطنين بعد تغليظ عقوبة المخالفات المرورية.. تفاصيل
قسط على 20 سنة.. كيف تحصل على شقة أو أرض من الإسكان بالتمويل العقاري
مرموش أكبر من منتخب.. مفاجأة مثيرة في تشكيل مصر وأنجولا
موعد مباراة الأهلي والمقاولون العرب غداً فى كأس عاصمة مصر
قبل لقاء الليلة.. مشوار منتخبي الفراعنة وأنجولا فى كأس أمم أفريقيا
وزير التموين: احتياطي استراتيجي آمن من القمح وتوفير الدقيق للمخابز دون عوائق
رفع درجة الاستعداد بأجهزة المحافظات لمواجهة الأمطار والتعامل معها..تفاصيل
بعد تألقه مع المنتخب المصري.. هل يصبح محمد صلاح أحد أفضل هدافي الفراعنة في كأس الأمم؟
البترول: تفاهم بين مصر ولبنان لإمداد محطة دير عمار بالغاز الطبيعي| صور
مفيش مرتبات من 8 شهور .. أزمة تضرب قطاع ناشئي بيراميدز | خاص
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

الفرق بين جاك S2 وكي جي إم توريس 2026

جاك S2 و كي جي ام توريس 2026
جاك S2 و كي جي ام توريس 2026
إبراهيم القادري

ينتشر داخل سوق السيارات المصري العديد من إصدارات السيارات الجديدة موديل 2026، من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

وجاءت تلك الإصدارات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصرية، ومن بينها: جاك S2 و كي جي ام توريس موديل 2026، وتنتمي السيارتين لفئة السيارات الكروس أوفر الرياضية .

وسائل الأمان بـ جاك S2 موديل 2026

جاك S2 موديل 2026

زودت سيارة جاك S2 موديل 2026 بالعديد من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ووسائد هوائية للسائق، ووسائد هوائية للركاب، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها حساسات للركن، وبها ESP، وبها حساسات خلفيه، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة، وبها Daytime running lights، وبها Immobilizer Key، وبها Alarm/Anti-Theft System، وبها Fog Lights .

محرك جاك S2 موديل 2026

جاك S2 موديل 2026

تستمد سيارة جاك S2 موديل 2026 قوتها من محرك سعة 1500 سي سي، وتنتج قوة 113 حصان، وتصل سرعتها القصوي إلي 175 كم/ساعة، وبها خزان وقود سعة 42 لتر، وعزم دوران 146 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

سعر جاك S2 موديل 2026

جاك S2 موديل 2026

تباع سيارة جاك S2 موديل 2026 في سوق السيارات المصري بفئة واحدة سعرها 739 ألف جنيه .

وسائل الأمان بـ كي جي ام توريس موديل 2026

كي جي ام توريس موديل 2026

تحتوي سيارة كي جي ام توريس موديل 2026 علي الكثير من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، وسائد هوائية، ونظام مانع انغلاق المكابح (ABS)، ونظام توزيع إلكتروني لقوة الفرامل (EBD)، ونظام التحكم الإلكتروني بالثبات (ESP)، وبها نظام مراقبة ضغط الإطارات (TPMS)، ونظام المساعدة عند صعود المرتفعات .

محرك كي جي ام توريس موديل 2026

كي جي ام توريس موديل 2026

تحصل سيارة كي جي ام توريس موديل 2026 علي قوتها من محرك سعة 1500 سي سي، وتنتج قوة 170 حصان، وعزم دوران 280 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتصل سرعتها القصوي إلي 191 كم/ساعة .

سعر كي جي ام توريس موديل 2026

كي جي ام توريس موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة كي جي ام توريس موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 449 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة كي جي ام توريس موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 585 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة كي جي ام توريس موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 715 ألف جنيه .

الفئة الرابعة من سيارة كي جي ام توريس موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 839 ألف جنيه .

سوق السيارات المصري إصدارات السيارات الجديدة موديل 2026 مستقبل صناعة السيارات جاك S2 موديل 2026 السيارات الكروس أوفر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

لـ 11.5 مليون مستحق.. موعد صرف معاشات شهر يناير 2026

عداد الكهرباء

باق يومان.. تحذيرات لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة

ياسر هدايا أسدي

إسرائيل تعين أول عربي مسلم قائدا لكتيبة في حرس الحدود

الارصاد الجوية

الأرصاد تحذر.. ضربات البرق والرعد في هذه المناطق

محمد صلاح

حمادة صدقي: صلاح غير مؤثر فنيا.. وشوبير الأحق بحراسة مرمى المنتخب أمام أنجولا

منتخب مصر

مواعيد مباريات اليوم الإثنين 29-12-2025 والقنوات الناقلة

محمد صلاح

ترتيب هدافي كأس الأمم الإفريقية 2025 حتى الآن.. موقف محمد صلاح

سعر الدولار مقابل الجنيه

متوسط سعر الدولار بمستهل اليوم الإثنين

ترشيحاتنا

جانب من إجراءات عملية الصرف

صرف 1.5 مليون جنيه لأسرة ضحية حادث عمل بجنوب سيناء

الراهبات

مطران إيبارشية سوهاج للأقباط الكاثوليك يلتقي الأخوات الراهبات بالإيبارشية

محمد الاتربى

ما لا تعرفه عن لجنة «الألكو»..تفاصيل

بالصور

صحة الشرقية تغلق وتشمّع 5 منشآت طبية غير مرخصة بالحسينية | صور

صحة الشرقية
صحة الشرقية
صحة الشرقية

رفع درجة الاستعداد وتكثيف حملات النظافة بالشرقية احتفالا بأعياد رأس السنة

كنيسة
كنيسة
كنيسة

أجمل أفلام لمشاهدة عائلية مميزة في رأس السنة.. تقييمات عالية

افلام رأس السنة
افلام رأس السنة
افلام رأس السنة

وفد من طب الزقازيق يزورون دار الأيتام وينظمون مبادرة للكشف على الأطفال | صور

طب الزقازيق
طب الزقازيق
طب الزقازيق

فيديو

وقاة احمد دقدق

صاحب أغنية اخواتي .. تفاصيل وفاة مطرب المهرجانات دقدق بعد صراع مع المرض

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ندى عصام

د. ندى عصام تكتب: البطولة المصرية بين المترو والتطبيقات

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: كذب المنجمون ولو صادفوا!

د. آية الهنداوي

د. آية النهداوي تكتب: تغير المناخ .. التهديد الصامت الذي يعيد رسم خرائط النزاعات

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: لقاء ترامب ونتنياهو.. اختبار الصفقة وحدود الهيمنة في شرق أوسط مضطرب

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: رسائل فرح في وداع عام واستقبال آخر

المزيد