الفرق بين جاك S2 وكي جي إم توريس 2026

ينتشر داخل سوق السيارات المصري العديد من إصدارات السيارات الجديدة موديل 2026، من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

وجاءت تلك الإصدارات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصرية، ومن بينها: جاك S2 و كي جي ام توريس موديل 2026، وتنتمي السيارتين لفئة السيارات الكروس أوفر الرياضية .

وسائل الأمان بـ جاك S2 موديل 2026

جاك S2 موديل 2026

زودت سيارة جاك S2 موديل 2026 بالعديد من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ووسائد هوائية للسائق، ووسائد هوائية للركاب، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها حساسات للركن، وبها ESP، وبها حساسات خلفيه، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة، وبها Daytime running lights، وبها Immobilizer Key، وبها Alarm/Anti-Theft System، وبها Fog Lights .

محرك جاك S2 موديل 2026

جاك S2 موديل 2026

تستمد سيارة جاك S2 موديل 2026 قوتها من محرك سعة 1500 سي سي، وتنتج قوة 113 حصان، وتصل سرعتها القصوي إلي 175 كم/ساعة، وبها خزان وقود سعة 42 لتر، وعزم دوران 146 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

سعر جاك S2 موديل 2026

جاك S2 موديل 2026

تباع سيارة جاك S2 موديل 2026 في سوق السيارات المصري بفئة واحدة سعرها 739 ألف جنيه .

وسائل الأمان بـ كي جي ام توريس موديل 2026

كي جي ام توريس موديل 2026

تحتوي سيارة كي جي ام توريس موديل 2026 علي الكثير من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، وسائد هوائية، ونظام مانع انغلاق المكابح (ABS)، ونظام توزيع إلكتروني لقوة الفرامل (EBD)، ونظام التحكم الإلكتروني بالثبات (ESP)، وبها نظام مراقبة ضغط الإطارات (TPMS)، ونظام المساعدة عند صعود المرتفعات .

محرك كي جي ام توريس موديل 2026

كي جي ام توريس موديل 2026

تحصل سيارة كي جي ام توريس موديل 2026 علي قوتها من محرك سعة 1500 سي سي، وتنتج قوة 170 حصان، وعزم دوران 280 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتصل سرعتها القصوي إلي 191 كم/ساعة .

سعر كي جي ام توريس موديل 2026

كي جي ام توريس موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة كي جي ام توريس موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 449 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة كي جي ام توريس موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 585 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة كي جي ام توريس موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 715 ألف جنيه .

الفئة الرابعة من سيارة كي جي ام توريس موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 839 ألف جنيه .