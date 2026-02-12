التعليم تعتزم إلغاء الفترة المسائية بمدارس الابتدائي

عقد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اجتماعًا عبر تقنية الفيديو كونفرانس مع مديري المديريات التعليمية على مستوى الجمهورية، وممثلى الهيئة العامة للأبنية التعليمية لمناقشة الخطة التنفيذية للقضاء على نظام الفترة المسائية بمدارس المرحلة الابتدائية، وسبل معالجتها، ووضع حلول عاجلة ومستدامة تسهم في تحسين جودة العملية التعليمية وتعزيز الانضباط داخل المدارس.

وفي مستهل الاجتماع، هنأ السيد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم مديري المديريات التعليمية الجدد، مثمنًا الجهود التي بذلها مديرو المديريات خلال الفترة الماضية في تنفيذ خطة الوزارة للقضاء على الكثافات الطلابية وضبط منظومة الأداء والانضباط داخل المدارس، مؤكدًا أن القيادات التعليمية تمثل الركيزة الأساسية للعملية التعليمية.

وشدد الوزير على ضرورة تنفيذ خطة الوزارة للقضاء على الفترة المسائية بمدارس المرحلة الابتدائية على مستوى الجمهورية، مؤكدًا أهمية قيام كل مدير مديرية بحصر المدارس التي تعمل بنظام الفترة المسائية، وتحديد أعدادها والكثافات الطلابية بها، ووضع خطة تنفيذية مستدامة واضحة ومحددة لإنهاء الفترة المسائية.

وأكد الوزير أن الوزارة تعمل خلال الفترة المقبلة على التوسع في بناء مدارس ومبانٍ تعليمية جديدة، بالتنسيق مع فروع الهيئة العامة للأبنية التعليمية، بهدف إنهاء العمل بنظام الفترة المسائية، مع الاستغلال الأمثل للفراغات التعليمية.

وأوضح السيد الوزير محمد عبد اللطيف أن المرحلة الابتدائية تمثل الأساس الحقيقي لبناء شخصية الطالب، مشددًا على ضرورة تقليل الاعتماد على نظام الفترتين، والقضاء على الفترة المسائية، من خلال التوسع في إنشاء الفصول الجديدة وتحقيق العدالة في توزيع الطلاب.

كما أكد حرص الوزارة على توفير بيئة مدرسية آمنة ولائقة، مشددًا على ضرورة المتابعة المستمرة وإجراء أعمال الصيانة الدورية بالتنسيق مع هيئة الأبنية التعليمية.

كما وجّه الوزير بأهمية تعزيز الوعي بأهمية الحفاظ على الممتلكات العامة داخل المدارس، وترسيخ ثقافة الانتماء والمسؤولية، مؤكدًا أن الحفاظ على المباني المدرسية مسؤولية مشتركة تتطلب تعاون جميع أطراف العملية التعليمية، كما شدد على أهمية مواصلة التشجير داخل المدارس، والاهتمام بالمساحات الخضراء.

وأكد الوزير في ختام الاجتماع استمرار المتابعة الميدانية، مشددًا على أن الوزارة تضع مصلحة الطالب في مقدمة أولوياتها، وتسعى بكل السبل إلى تطوير المنظومة التعليمية وتحسين جودة الحياة المدرسية، خاصة لطلاب المرحلة الابتدائية.

وقد تناول الاجتماع مناقشة التوسع فى الحلول الإنشائية والاستغلال الأمثل للفراغات التعليمية بالتنسيق مع الهيئة العامة للأبنية التعليمية، والاستماع لجميع المقترحات التى تضمن رؤية متكاملة لانهاء الفترة المسائية لمدارس المرحلة الابتدائية بجميع المحافظات.

جاء ذلك بحضور، الدكتور أحمد المحمدى مساعد الوزير للتخطيط الاستراتيجى والمتابعة والمشرف على الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، واللواء يسرى سالم مساعد الوزير لشئون الهيئة العامة للأبنية التعليمية، والأستاذ خالد عبدالحكم مستشار الوزير لشئون الامتحانات والمشرف على الإدارة المركزية لشئون الامتحانات، والدكتورة هالة عبدالسلام رئيس الإدارة المركزية للتعليم العام، والأستاذ على عبدالرؤوف رئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات، والمهندسة رويدا صلاح الدين رئيس الإدارة المركزية للبحوث والدراسات والأبنية التعليمية، والمهندسة لمياء فتحى مدير عام أمانة مجلس الإدارة بالهيئة العامة للأبنية التعليمية.