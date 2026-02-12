مدبولي: تقارير إنجاز دورية لكل وزير.. وخطاب الرئيس السيسي هو المرجعية في أي تعديل وزاري

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة وضعت آلية واضحة لمتابعة أداء الوزراء، تقوم على إعداد تقارير إنجاز دورية لكل وزير تتضمن التحديات التي تواجه وزارته، وما تم تحقيقه من مستهدفات خلال الفترة الماضية، إلى جانب خطة العمل المقبلة.

تعزيز الشفافية والمساءلة

وأوضح مدبولي، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي للحكومة، أن الهدف من هذه التقارير هو تعزيز الشفافية والمساءلة، وضمان المتابعة المستمرة لمعدلات الأداء داخل كل وزارة، مشددًا على أن كل وزير أصبح لديه إطار زمني محدد لتحقيق مستهدفات واضحة وقابلة للقياس.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن المعيار الحاكم في أي تعديل وزاري هو الالتزام بتنفيذ تكليفات القيادة السياسية، مؤكدًا أن خطاب الرئيس عبد الفتاح السيسي يمثل المرجعية الأساسية التي تتحرك في إطارها الحكومة، سواء فيما يتعلق بالأولويات الاقتصادية أو الملفات الاجتماعية وبناء الإنسان.

مصالح المواطنين وتعزيز مسيرة التنمية

وشدد مدبولي على أن الحكومة تعمل بروح الفريق الواحد لتنفيذ توجيهات الرئيس، وأن أي تغييرات وزارية مستقبلية ستكون مرتبطة بمدى تحقيق الأهداف المحددة والاستجابة للتحديات الراهنة، بما يخدم مصالح المواطنين ويعزز مسيرة التنمية.