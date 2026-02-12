دخلوا في بعض.. إصابة 3 أشخاص في حادث تصادم سيارتين بأسيوط

أصيب 3 أشخاص، اليوم الخميس، في حادث تصادم بين سيارتين على طريق القوصية – الشيخ عون الله، بمحافظة أسيوط.

تلقى اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور مركز شرطة القوصية، يفيد ورود بلاغ من غرفة عمليات النجدة بوقوع حادث تصادم سيارتين بطريق القوصية/ الشيخ عون الله ووجود مصابين.

انتقل إلى موقع الحادث ضباط الشرطة والإسعاف وتبين من المعاينة والفحص إصابة كل من " ناصر ميلاد عويضة" (40 عامًا) مقيم بمنفلوط – العزيزية، و"مينا ناصر ميلاد "(18 عامًا)، و" صديق علي محمد " (61 عامًا) مقيم بمركز القوصية.

وتم نقلهم إلى مستشفى القوصية المركزي لتلقي الإسعافات والرعاية الطبية اللازمة، فيما تم رفع آثار الحادث من الطريق لتسيير الحركة المرورية.

وحرر محضر بالواقعة وجار العرض على النيابة.