مصرع سيدة وإصابة 15 شخصًا في انقلاب ميكروباص بطريق أسيوط–أبوتيج الزراعي

لقيت سيدة مصرعها، وأصيب 15 شخصًا بإصابات متفرقة، إثر حادث انقلاب سيارة ميكروباص وقع اليوم الخميس على طريق أسيوط–أبوتيج الزراعي، بحري مدخل شطب، بأسيوط.

تلقى اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط إخطارا من مأمور مركز شرطة أسيوط يفيد ورود بلاغا من غرفة عمليات النجدة بوقوع حادث انقلاب ميكروباص ووجود عدد من المصابين والوفيات، وعلى الفور انتقلت قوات الشرطة وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ

وتبين من المعاينة والفحص إنقلاب سيارة ميكروباص بطريق أسيوط/ أبوتيج الزراعي ناحية مدخل قرية شطب وأسفر الحادث عن وفاة سيدة مجهولة الاسم، تبلغ من العمر نحو 35 عامًا، حيث وصلت إلى مستشفى الإيمان العام جثة هامدة، وتم التحفظ على الجثمان بمشرحة المستشفى.

كما أسفر الحادث عن إصابة 15 شخصًا، أحمد إبراهيم أحمد جامع، 38 عامًا: اشتباه كسر بالفقرات – مستشفى الإيمان العام، و عدي أحمد إبراهيم، 7 سنوات: كدمات متفرقة بالجسم – مستشفى الإيمان العام، و عبد الرحمن رمضان إبراهيم، 14 عامًا: كدمات متفرقة بالجسم – مستشفى الإيمان العام، أحمد جلال إبراهيم، 14 عامًا: كدمات متفرقة بالجسم – مستشفى الإيمان العام، و أصيل أحمد إبراهيم، عامان: كدمات متفرقة بالجسم – مستشفى الإيمان العام، و نسمة أبو جامع أحمد، 39 عامًا: كدمات متفرقة بالجسم – مستشفى الإيمان العام، و سعاد حسين محمد جابر، 48 عامًا: كدمات متفرقة بالجسم – مستشفى الإيمان العام، و سيد صلاح سيد، 30 عامًا: كسر بالساق اليمنى – مستشفى الإيمان العام.

ابتسام محمد مصطفى، 20 عامًا: كدمات متفرقة بالجسم – مستشفى الإيمان العام، و محمود محمد حسين، 45 عامًا: اشتباه كسر بالضلوع – مستشفى الإيمان العام، و عمرو أسامة حسين، 18 عامًا: اشتباه كسر بالفقرات – مستشفى جامعة أسيوط، و فريدة جلال إبراهيم، 8 سنوات: كسر بقاع الجمجمة – مستشفى جامعة أسيوط، و محمد رمضان إبراهيم، 7 سنوات: كسر بقاع الجمجمة – مستشفى جامعة أسيوط، و مرفت كامل محمد، 45 عامًا: كسر بقاع الجمجمة – مستشفى جامعة أسيوط، و منه جلال إبراهيم، 13 عامًا: كسر بقاع الجمجمة – مستشفى جامعة أسيوط.



وتحرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، للوقوف على أسباب الحادث وملابساته، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.