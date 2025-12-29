قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بالاحتياطي.. منتخب مصر يتعادل مع أنجولا في بطولة الأمم الأفريقية
مفارقة إيجابية لمنتخبي الأفاعي السوداء والفهود في كأس الأمم الأفريقية
عاصفة شديدة تضرب إسرائيل: إصابات خطيرة وإغلاق طرق بسبب الفيضانات
مصحة الهروب الجماعي.. المشرفون لهم معلومات جنائية مسجلة وإغلاق أكثر من 112 منشأة
75 دقيقة.. منتخب مصر يبحث عن هز الشباك أمام أنجولا
صدام وصراع قوي علي بطاقتي التأهل من المجموعة الرابعة ببطولة أمم افريقيا
رسالة مرعبة من الموساد للمتظاهرين الإيرانيين: نحن معكم في الميدان
إحالة البلوجر نورهان حفظي بتهمة نشر محتوى خا.دش للحياء للمحاكمة
زيلينسكي: مستعد للقاء بوتين شريطة أن تتوافق أقواله وأفعاله مع نواياه المعلنة
60 دقيقة .. القائم يحرم أنجولا من التقدم على منتخب مصر بأمم أفريقيا
مصر على رأس 4 دول مُرشحة لاستضافة كأس الأمم الإفريقية 2028
أمين الإفتاء يوضح كيفية المسح على الجبيرة عند الوضوء
تكنولوجيا وسيارات

سوزوكي تكشف النقاب عن أكروس 2026.. بتصميم SUV

صبري طلبه

أطلقت سوزوكي نسختها الجديدة عالميًا تحت اسم أكروس 2025، مؤكدة استمرار العلامة في تقديم سيارات تجمع بين الأداء العملي والتصميم العصري، لتكون إضافة قوية لمجموعة مركبات الكروس أوفر وSUV متعددة الاستخدامات التي تقدمها سوزوكي.

محرك وأداء سوزوكي أكروس

تعتمد أكروس على محرك بنزين سعة 1.5 لتر بنظام السحب الطبيعي، يولد قوة تصل إلى 102 حصان مع عزم دوران يبلغ 137 نيوتن متر، وتتوافر السيارة بخيارين لناقل الحركة، الأول 5 سرعات مانيوال، والاخر أوتوماتيكي من 6 سرعات، مع اختيار نظام الدفع الرباعي.

التصميم الخارجي والهوية الرياضية

تقدم أكروس مقاييس متوازنة لسيارة كروس أوفر، حيث يبلغ طولها 4.36 متر وقاعدة عجلات بطول 2.6 متر، ويبرز التصميم الرياضي من خلال جنوط مميزة، سبويلر خلفي، مصابيح ضباب خلفية، وأقطاب سقف مزدوجة، إلى جانب مصابيح أمامية حادة بتقنية LED تعزز الرؤية الليلية، كما تجمع السيارة بين لمسات انسيابية وخطوط عصرية، ما يجعلها تجمع بين مفهومي الكروس أوفر والسيارات متعددة الاستخدام SUV في آن واحد.

التجهيزات الداخلية والتقنيات

حرصت سوزوكي على توفير مقصورة عملية وعصرية في أكروس 2025، حيث تتضمن عجلة قيادة متعددة الوظائف، وشاشة تعمل باللمس للوسائط المتعددة والخرائط، تدعم تطبيقات آبل كار بلاي وأندرويد أوتو، ويكتمل التجهيز الداخلي بمكيف هواء إلكتروني، إضاءة داخلية محسّنة، ونوافذ كهربائية أمامية وخلفية.

تأتي أكروس 2025 مزودة بمجموعة من أنظمة الأمان الأساسية والمتقدمة التي تهدف إلى حماية الركاب، حيث تشمل هذه الأنظمة وسائد هوائية متعددة لحماية السائق والركاب، نظام مكابح مانعة للانغلاق ABS مع توزيع إلكتروني لقوى الكبح، وأنظمة مساعدة مثل مساعد صعود المرتفعات ونزول المنحدرات، كما تقدم بعض التجهيزات المتطورة في الفئات الأعلى مثل نظام مراقبة النقطة العمياء، وكاميرات متعددة الزوايا لتسهيل الاصطفاف.

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ندى عصام

د. ندى عصام تكتب: البطولة المصرية بين المترو والتطبيقات

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: كذب المنجمون ولو صادفوا!

د. آية الهنداوي

د. آية النهداوي تكتب: تغير المناخ .. التهديد الصامت الذي يعيد رسم خرائط النزاعات

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: لقاء ترامب ونتنياهو.. اختبار الصفقة وحدود الهيمنة في شرق أوسط مضطرب

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: رسائل فرح في وداع عام واستقبال آخر

