سوزوكي تكشف النقاب عن أكروس 2026.. بتصميم SUV

أطلقت سوزوكي نسختها الجديدة عالميًا تحت اسم أكروس 2025، مؤكدة استمرار العلامة في تقديم سيارات تجمع بين الأداء العملي والتصميم العصري، لتكون إضافة قوية لمجموعة مركبات الكروس أوفر وSUV متعددة الاستخدامات التي تقدمها سوزوكي.

محرك وأداء سوزوكي أكروس

تعتمد أكروس على محرك بنزين سعة 1.5 لتر بنظام السحب الطبيعي، يولد قوة تصل إلى 102 حصان مع عزم دوران يبلغ 137 نيوتن متر، وتتوافر السيارة بخيارين لناقل الحركة، الأول 5 سرعات مانيوال، والاخر أوتوماتيكي من 6 سرعات، مع اختيار نظام الدفع الرباعي.

سوزوكي أكروس

التصميم الخارجي والهوية الرياضية

تقدم أكروس مقاييس متوازنة لسيارة كروس أوفر، حيث يبلغ طولها 4.36 متر وقاعدة عجلات بطول 2.6 متر، ويبرز التصميم الرياضي من خلال جنوط مميزة، سبويلر خلفي، مصابيح ضباب خلفية، وأقطاب سقف مزدوجة، إلى جانب مصابيح أمامية حادة بتقنية LED تعزز الرؤية الليلية، كما تجمع السيارة بين لمسات انسيابية وخطوط عصرية، ما يجعلها تجمع بين مفهومي الكروس أوفر والسيارات متعددة الاستخدام SUV في آن واحد.

سوزوكي أكروس

التجهيزات الداخلية والتقنيات

حرصت سوزوكي على توفير مقصورة عملية وعصرية في أكروس 2025، حيث تتضمن عجلة قيادة متعددة الوظائف، وشاشة تعمل باللمس للوسائط المتعددة والخرائط، تدعم تطبيقات آبل كار بلاي وأندرويد أوتو، ويكتمل التجهيز الداخلي بمكيف هواء إلكتروني، إضاءة داخلية محسّنة، ونوافذ كهربائية أمامية وخلفية.

سوزوكي أكروس

تأتي أكروس 2025 مزودة بمجموعة من أنظمة الأمان الأساسية والمتقدمة التي تهدف إلى حماية الركاب، حيث تشمل هذه الأنظمة وسائد هوائية متعددة لحماية السائق والركاب، نظام مكابح مانعة للانغلاق ABS مع توزيع إلكتروني لقوى الكبح، وأنظمة مساعدة مثل مساعد صعود المرتفعات ونزول المنحدرات، كما تقدم بعض التجهيزات المتطورة في الفئات الأعلى مثل نظام مراقبة النقطة العمياء، وكاميرات متعددة الزوايا لتسهيل الاصطفاف.