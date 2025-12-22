أحدث شاحنة تقدمها سوزوكي اليابانية.. وهذا سعرها عالميًا

عززت سوزوكي من حضورها في قطاع الشاحنات الصغيرة؛ عبر الكشف عن تشكيلة محسّنة من شاحناتها Carry وSuper Carry، المصممة ضمن فئة المركبات Kei المدمجة، مع التركيز على الجمع بين الأداء الميكانيكي القوي والتجهيزات التقنية المعاصرة، من خلال مركبات متعددة الاستخدامات تلائم الأعمال والنقل الخفيف.

أداء محرك عملي وكفاءة في الاستخدام

تعتمد شاحنات سوزوكي Carry وSuper Carry على محرك ثلاثي الأسطوانات يولد قوة 50 حصانًا مع عزم دوران يبلغ 59 نيوتن متر، وتتوفر خيارات ناقل الحركة بين يدوي بـ 5 سرعات أو أوتوماتيكي بـ 4 سرعات، مع نظام دفع خلفي قياسي أو دفع رباعي قابل للتعشيق.

شاحنة سوزوكي

تصميم تجهيزات شاحنة سوزوكي

تتمتع الشاحنات بقاعدة عجلات قصيرة وخلوص أرضي يبلغ 273 ملم، مما يسهل المناورة في المساحات الضيقة ويزيد من القدرة على التعامل مع الطرق الوعرة.

وتتضمن أيضا سقفًا عالياً، وملصقات جانبية، وتطعيمات بالكروم، مع مقاعد مغطاة بالجلد وحلول تحميل متعددة لتسهيل نقل البضائع، ويبرز التصميم الخارجي بمصابيح أمامية حادة الشكل وشبك سفلي باللون الأسود متعدد الفتحات الهوائية، ما يمنح الشاحنة مظهرًا عصريًا عمليًا في الوقت نفسه.

شاحنة سوزوكي

تجهيزات تقنية وراحة للقيادة

زودت المركبات بشاشة لمس بحجم 8 بوصات تدعم الوسائط المتعددة، إلى جانب نظام صوتي ترفيهي وفتحات تكييف موزعة بفعالية داخل المقصورة، وتشمل الأنظمة المساعدة مقبض دعم للركاب، حساسات ركن أمامية وخلفية، نظام منع مغادرة المسار، التعرف على إشارات المرور، وتنبيه الانطلاق مع إشارات التوقف الطارئ.

كما تدعم الشاحنات النوافذ الكهربائية، لتوفير مستوى راحة عالٍ للسائق والركاب، بما يتوافق مع الاستخدام اليومي المكثف.

شاحنة سوزوكي

أسعار شاحنات سوزوكي عالميًا

تتوفر شاحنة Carry KC بنظام الدفع الخلفي وناقل حركة يدوي بسعر يبدأ من 1,172,600 ين ياباني، أي ما يعادل نحو 7,500 دولار أمريكي، أما نسخة Super Carry X Limited، المزودة بالدفع الرباعي وناقل حركة أوتوماتيكي، فتصل إلى 1,800,700 ين، أي نحو 11,500 دولار أمريكي.