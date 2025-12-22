قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مقاتلة أمريكية تعترض طائرة مدنية اخترقت المجال الجوي فوق مقر إقامة ترامب
6 حالات يحق فيها للزوج استرداد مسكن الزوجية
تأثير التدخين السلبي على السيدات .. لا تتجاهليها
ما المقصود بـ "يمكر الله" في القرآن؟.. اعرف معناها الصحيح
أحدث شاحنة تقدمها سوزوكي اليابانية.. وهذا سعرها عالميًا
السيارات الكهربائية.. تدابير لمواجهة تأثيرات برودة الطقس
تهدد خطة النقاط العشرين.. بريطانيا تدين موافقة إسرائيل على بناء 19 مستوطنة
رسميًا بعد الهبوط الجديد.. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم 22 ديسمبر 2025
قانون الإسكان الاجتماعي..عقوبات مشددة فرضها القانون ضد المتلاعبين بالبيانات
هل يأثم من يقرر الامتناع عن الزواج؟.. الإفتاء توضح رأي الشرع
قرار من النيابة بشأن المتهم بتهديد نهاد أبو القمصان بصور السلاح
موعد مباراة مصر وزيمبابوي والقنوات الناقلة في كأس أمم إفريقيا 2025
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أحدث شاحنة تقدمها سوزوكي اليابانية.. وهذا سعرها عالميًا

شاحنة سوزوكي
شاحنة سوزوكي
عززت سوزوكي من حضورها في قطاع الشاحنات الصغيرة؛ عبر الكشف عن تشكيلة محسّنة من شاحناتها Carry وSuper Carry، المصممة ضمن فئة المركبات Kei المدمجة، مع التركيز على الجمع بين الأداء الميكانيكي القوي والتجهيزات التقنية المعاصرة، من خلال مركبات متعددة الاستخدامات تلائم الأعمال والنقل الخفيف.

أداء محرك عملي وكفاءة في الاستخدام

تعتمد شاحنات سوزوكي Carry وSuper Carry على محرك ثلاثي الأسطوانات يولد قوة 50 حصانًا مع عزم دوران يبلغ 59 نيوتن متر، وتتوفر خيارات ناقل الحركة بين يدوي بـ 5 سرعات أو أوتوماتيكي بـ 4 سرعات، مع نظام دفع خلفي قياسي أو دفع رباعي قابل للتعشيق.

شاحنة سوزوكي

تصميم تجهيزات شاحنة سوزوكي

تتمتع الشاحنات بقاعدة عجلات قصيرة وخلوص أرضي يبلغ 273 ملم، مما يسهل المناورة في المساحات الضيقة ويزيد من القدرة على التعامل مع الطرق الوعرة.

وتتضمن أيضا سقفًا عالياً، وملصقات جانبية، وتطعيمات بالكروم، مع مقاعد مغطاة بالجلد وحلول تحميل متعددة لتسهيل نقل البضائع، ويبرز التصميم الخارجي بمصابيح أمامية حادة الشكل وشبك سفلي باللون الأسود متعدد الفتحات الهوائية، ما يمنح الشاحنة مظهرًا عصريًا عمليًا في الوقت نفسه.

شاحنة سوزوكي

تجهيزات تقنية وراحة للقيادة

زودت المركبات بشاشة لمس بحجم 8 بوصات تدعم الوسائط المتعددة، إلى جانب نظام صوتي ترفيهي وفتحات تكييف موزعة بفعالية داخل المقصورة، وتشمل الأنظمة المساعدة مقبض دعم للركاب، حساسات ركن أمامية وخلفية، نظام منع مغادرة المسار، التعرف على إشارات المرور، وتنبيه الانطلاق مع إشارات التوقف الطارئ.

كما تدعم الشاحنات النوافذ الكهربائية، لتوفير مستوى راحة عالٍ للسائق والركاب، بما يتوافق مع الاستخدام اليومي المكثف.

شاحنة سوزوكي

أسعار شاحنات سوزوكي عالميًا

تتوفر شاحنة Carry KC بنظام الدفع الخلفي وناقل حركة يدوي بسعر يبدأ من 1,172,600 ين ياباني، أي ما يعادل نحو 7,500 دولار أمريكي، أما نسخة Super Carry X Limited، المزودة بالدفع الرباعي وناقل حركة أوتوماتيكي، فتصل إلى 1,800,700 ين، أي نحو 11,500 دولار أمريكي.

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تعزيز العلاقات

منى أحمد

منى أحمد تكتب: بلد الأبطال

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: دار الإفتاءِ المصرية.. حين تستعاد الفتوى بوصفها وعيا بالمآل ومسئولية عن الإنسان

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: فوضى إشغالات الشوارع

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: انتحار لغوي!

