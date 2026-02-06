مدرب الرجاء المغربي: صفقات يناير جاءت لتعويض النقائص في المراكز

علق ديفيد فادلو المدير الفني لفريق الرجاء المغربي علي الصفقات الجديدة التي أبرمها النادي خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وقال فادلو في تصريحات صحفية: بالنسبة للصفقات ملفات اللاعبين التي كنا نتوصل بها كانت تمر بمرحلة تدقيق فيما يخص الأمور المطلوبة وحاجيات الفريق.

أشار مدرب الرجاء المغربي إلى أهمية اختيار اللاعبين الذين يناسبون أسلوب الفريق ويعززون قوته.

وأضاف مدرب الرجاء المغربي: على سبيل المثال العملود الذي أعرفه قبل فترتي الأولى هنا لعب ضدنا أكثر من مرة وخلق لنا المتاعب سواء بأسلوب لعبه أو ما يفعله في العمق.

أوضح مدرب الرجاء المغربي أن الهدف هو تقوية الفريق بشكل متوازن على جميع المستويات.

وأشار فادلو إلى أن الصفقات التي أبرمها النادي في فترة الانتقالات الشتوية جاءت لتعويض بعض النقائص في التشكيلة السابقة.

وقال أيضا: الحمد لله نحن مرتاحين لأن الميركاتو تم إغلاقه والآن يمكننا أن نركز على العمل وعلى اللاعبين الجدد وهم أيضا وصلوا لنفس المستوى من الفهم التكتيكي الذي يتواجد لدى اللاعبين الذين كانوا معنا منذ التحاقنا وحتى على المستوى البدني.

وتابع: المباراة الماضية أمام نهضة الزمامرة كما شاهدنا أربعة لاعبين كانوا أساسيين هم لاعبين جدد وتحدثنا بعد المباراة عن كيفية أن المرونة التكتيكية في التحولات وتغيير المراكز لم تصل بعد لما نصبو إليه كفريق لكن هذا يحتاج إلى وقت وإلى مباريات.

وأختتم فادلو حديثه قائلا: الهدف من هذه المرحلة هو تحقيق الانسجام الكامل بين اللاعبين القدامى والجدد وتعزيز الأداء التكتيكي للفريق على جميع الأصعدة.