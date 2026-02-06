قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تسليم 64 مشروعا بإجمالي 955 فصلا بتكلفة 960 مليون جنيه اعتبارا من 1 يوليو
وزيرة خارجية سلوفينيا: نشجع السلام في قطاع غزة وبالشرق الأوسط
عودة الدراسة وبدء الترم الثاني 2026 في مدارس 12 محافظة .. غداً
الظهور الاول لـ حمزة عبدالكريم مع برشلونه
أعمل فلوس واكسب.. تفاصيل شهادة سند الادخارية الجديدة 2026
محمد الشناوي : الأهلي جاهز لتخطي عقبة شبيبة القبائل غدا
استعدادًا لمواجهة زيسكو الزامبي.. الغندور يوجه رساله دعم للاعبي الزمالك
الشناوي :مواجهة شبيبة القبائل صعبه خاصة على أرضه
لماذا قررت التعليم استمرار التقييمات في الترم الثاني رغم الشكاوى؟| تربوي يحسم الجدل
بفستان مجسم.. إطلالة لافتة لـ ميرنا جميل عبر إنستجرام
توروب: مباراة الأهلي وشبيبة القبائل صعبة وحزين لإصابة زيزو
صفقة كبرى محتملة.. كم سيكلف إنتر ميامي جمع ميسي ورونالدو في الفريق ؟
رياضة

مدرب الرجاء المغربي: صفقات يناير جاءت لتعويض النقائص في المراكز

يسري غازي

 علق ديفيد فادلو المدير الفني لفريق الرجاء المغربي علي الصفقات الجديدة التي أبرمها النادي خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وقال فادلو في تصريحات صحفية: بالنسبة للصفقات ملفات اللاعبين التي كنا نتوصل بها كانت تمر بمرحلة تدقيق فيما يخص الأمور المطلوبة وحاجيات الفريق.

أشار مدرب الرجاء المغربي إلى أهمية اختيار اللاعبين الذين يناسبون أسلوب الفريق ويعززون قوته.

وأضاف مدرب الرجاء المغربي: على سبيل المثال العملود الذي أعرفه قبل فترتي الأولى هنا لعب ضدنا أكثر من مرة وخلق لنا المتاعب سواء بأسلوب لعبه أو ما يفعله في العمق.

أوضح مدرب الرجاء المغربي أن الهدف هو تقوية الفريق بشكل متوازن على جميع المستويات.

وأشار فادلو إلى أن الصفقات التي أبرمها النادي في فترة الانتقالات الشتوية جاءت لتعويض بعض النقائص في التشكيلة السابقة.

وقال أيضا: الحمد لله نحن مرتاحين لأن الميركاتو تم إغلاقه والآن يمكننا أن نركز على العمل وعلى اللاعبين الجدد وهم أيضا وصلوا لنفس المستوى من الفهم التكتيكي الذي يتواجد لدى اللاعبين الذين كانوا معنا منذ التحاقنا وحتى على المستوى البدني.

وتابع: المباراة الماضية أمام نهضة الزمامرة كما شاهدنا أربعة لاعبين كانوا أساسيين هم لاعبين جدد وتحدثنا بعد المباراة عن كيفية أن المرونة التكتيكية في التحولات وتغيير المراكز لم تصل بعد لما نصبو إليه كفريق لكن هذا يحتاج إلى وقت وإلى مباريات.

وأختتم فادلو حديثه قائلا: الهدف من هذه المرحلة هو تحقيق الانسجام الكامل بين اللاعبين القدامى والجدد وتعزيز الأداء التكتيكي للفريق على جميع الأصعدة.

الرجاء المغربي العملود انتقالات يناير ديفيد فادلو الدوري المغربي

دينا الشربيني وآسر ياسين يخطفان الأنظار.. لقطات خاصة من مسلسل «اتنين غيرنا»

مسلسلات رمضان 2026 .. التفاصيل الكاملة لمسلسل روج أسود وقنوات العرض

نيو ستارت.. مخاوف من عودة سباق التسلح النووي من جديد

