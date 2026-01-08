توروب رفض الصفقة.. أزمة بين الأهلي والرجاء المغربي| ما السبب؟

كشف الإعلامي خالد الغندور تفاصيل أزمة حقيقية بين النادي الأهلي ونظيره الرجاء البيضاوي على خلفية التعاقد مع يوسف بلعمري نجم الفريق المغربي.

قال الإعلامي خالد الغندور عبر تصريحات إذاعية : خالد مرتجي أمين صندوق النادي الأهلي غادر القاهرة متوجها إلي المغرب من أجل التعامل مع حالة غضب شديد سيطرت على مسؤولي نادي الرجاء المغربي.



أضاف: حالة الغضب لدى نادي الرجاء المغربي جاءت بسبب بطء النادي الأهلي في إنهاء إجراءات صفقة شراء يوسف بلعمري في الميركاتو الشتوي.



واصل: إدارة نادي الرجاء المغربي كانت تريد التراجع عن الإتفاق والعقود مع النادي الأهلي وعدم إتمام صفقة إنتقال يوسف بلعمري إلأي صفوف القلعة الحمراء.



شدد علي أن المفاجأة أن الدانماركي ييس توروب رفض إتمام الصفقة وتراجع عن رغبته في ضم اللاعب المغربي يوسف بلعمري ويرى أن الأولوية يجب أن تكون لاعب أجنبي.



لفت إلي أن إدارة النادي الأهلي تجري محاولات مع الدانماركي ييس توروب من أجل إقناعه التراجع عن مموقفه الرافض لضم اللاعب المغربي ييس توروب.