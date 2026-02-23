عزة فهمي: الحلي المستوحاة من الشعر والتراث سبب بداية شهرتي

قالت عزة فهمي رئيس مجلس إدارة شركة عزة فهمي للحلي، إنّ شهرتها بدأت تتشكل في أواخر الستينات عندما قدمت حليًا مستوحاة من الشعر والتراث، مؤكدة أن هذا الاتجاه لم يكن موجودًا في مصر آنذاك: "الحلي المختلفة اللي ليها علاقة بالشعر والتراث مكنش حد بيعمله في مصر".

وأضافت "فهمي" لقاء مع الإعلامية لميس الحديدي مقدمة برنامج "رحلة المليار"، عبر قناة "النهار"، أنها اختارت رباعيات الشاعر الكبير صلاح جاهين لأنها ترى فيها فلسفة الحياة.

وتابعت: "لأني بموت في رباعياته، لأن الرباعيات دي هي فلسفة الدنيا كلها، كل واحد بيلاقي نفسه شخصيته في رباعية"، واستشهدت بأولى الرباعيات التي جسدتها على الحلي: "أنا اللي بالأمر المحال اغتوى.. شفت القمر نطيت لفوق في الهوا.. طلته ما طلتوش وأنا إيه يهمني مادام بالنشوة قلبي ارتوى".

وأكدت أنها استأذنت الشاعر وأسرته قبل استخدام النصوص: "استأذنته واستأذنت ولاده طبعاً، لإنه ده نص أدبي"، مواصلة أن تلك الخطوة صنعت لها اختلافًا حقيقيًا في السوق: "عملت لي شيء مختلف… كانت حلي بسيطة بس مختلفة".