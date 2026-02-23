قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اقتصاد

صعود أسعار الذهب اليوم في مصر الاثنين 23-2-2026

أسعار الذهب اليوم
أسعار الذهب اليوم

ارتفعت أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين 23 فبراير 2026، مقارنة بأسعار الأمس، مع اختلاف طفيف بين أعيرة الذهب المختلفة وسعر الجنيه الذهب. فيما يلي تفاصيل الأسعار:

سعر الذهب اليوم الأثنين

عيار 24: سعر البيع 7,986.56 جنيه، سعر الشراء 8,226.16 جنيه

عيار 22: سعر البيع 7,321.02 جنيه، سعر الشراء 7,540.65 جنيه

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم

عيار 21: سعر البيع 6,988.24 جنيه، سعر الشراء 7,197.89 جنيه

عيار 18: سعر البيع 5,989.92 جنيه، سعر الشراء 6,169.62 جنيه

عيار 14: سعر البيع 4,658.83 جنيه، سعر الشراء 4,798.59 جنيه

سعر الذهب

عيار 12: سعر البيع 3,993.28 جنيه، سعر الشراء 4,113.08 جنيه

عيار 10: سعر البيع 3,327.73 جنيه، سعر الشراء 3,427.57 جنيه

عيار 9: سعر البيع 2,994.96 جنيه، سعر الشراء 3,084.81 جنيه

عيار 8: سعر البيع 2,662.19 جنيه، سعر الشراء 2,742.05 جنيه

عيار 6: سعر البيع 1,996.64 جنيه، سعر الشراء 2,056.54 جنيه

أسعار الجنيه الذهب اليوم

سعر الجنيه الذهب اليوم

الجنيه ذهب 24 قيراط: 63,892.50 جنيه للبيع، 65,809.28 جنيه للشراء

الجنيه ذهب 21 قيراط: 55,905.94 جنيه للبيع، 57,583.12 جنيه للشراء

أسعار السبائك والعملات الذهبية

الذهب يسجل قمة تاريخية فوق 5200 دولار للأوقية لارتفاع الطلب على الملاذ الآمن وضعف الدولار

سبيكة ذهب عيار 24: 7,986.56 جنيه للبيع، 8,226.16 جنيه للشراء

سبيكة ذهب عيار 21: 6,988.24 جنيه للبيع، 7,197.89 جنيه للشراء

الأونصة الذهبية: 248,410.06 جنيه للبيع، 255,862.36 جنيه للشراء

كيلو الذهب: 7,986,562.79 جنيه للبيع، 8,226,159.67 جنيه للشراء

