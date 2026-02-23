حسام موافي: رمضان فرصة ذهبية للإقلاع عن التدخين.. فيديو

أكد الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بطب القصر العيني، أن شهر رمضان يمثل فرصة حقيقية لكل مدخن للإقلاع عن التدخين، خاصة أن الصائم يمتنع بالفعل عن التدخين لساعات طويلة قد تصل إلى 18 ساعة يوميًا، متسائلًا: "طالما استطعت التوقف كل هذه المدة، لماذا لا تُكمل وتُنهي الأمر تمامًا؟".

وقال الدكتور حسام موافي، خلال تقديم برنامج "رب زدني علمًا" المذاع على قناة "صدى البلد" إن التدخين يسبب أضرارًا صحية جسيمة، مؤكدًا أن الحديث عن مخاطره تكرر كثيرًا، لكنه يظل ضروريًا نظرًا لتأثيره المباشر على الرئتين والقلب وسائر أجهزة الجسم، مشددًا على أن المدخن يعرّض نفسه لمضاعفات خطيرة قد تمتد لسنوات طويلة من المعاناة.

وأضاف أن الالتهاب الشعبي المزمن الناتج عن التدخين قد يؤدي إلى سنوات من الألم وضيق التنفس والإجهاد المستمر، فضلًا عن احتمالية الإصابة بهبوط في الجانب الأيمن من القلب، وهو ما يسبب تورمًا في الأطراف وتغيرًا في لون الجلد نتيجة نقص الأكسجين، مؤكدًا أن هذه المعاناة قد تمتد لعقود.