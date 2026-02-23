قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
برلمان

برلماني: تنويع المنتج السياحي ضرورة .. ورمضان فرصة ذهبية للترويج لمصر

حسن رضوان

أكد النائب أحمد جابر، عضو مجلس النواب، أن إطلاق حملة «رمضان في مصر حكاية» يمثل توجهًا جديدًا نحو تنويع المنتج السياحي المصري وعدم الاكتفاء بالأنماط التقليدية المرتبطة بالشواطئ والآثار فقط، مشيرًا إلى أن السياحة الثقافية والروحانية أصبحت عنصر جذب مهم في خريطة السياحة العالمية.

وقال جابر في تصريح خاص لـ"صدي البلد"،  إن استثمار خصوصية الشهر الكريم في مصر، بما يحمله من طابع اجتماعي وروحاني وتراثي، يمنح المقصد المصري ميزة تنافسية حقيقية، خاصة لدى السائح العربي الباحث عن أجواء تجمع بين المتعة والهوية والقيم.

 مفهوم «تجربة السائح» وليس مجرد زيارة مكان

وأضاف أن مثل هذه الحملات تعزز مفهوم «تجربة السائح» وليس مجرد زيارة مكان، وهو ما يتماشى مع الاتجاهات الحديثة في صناعة السياحة عالميًا، حيث يبحث الزائر عن تفاصيل الحياة اليومية والثقافة المحلية بقدر اهتمامه بالمواقع الأثرية.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أهمية قياس العائد الفعلي للحملة من خلال مؤشرات الحجوزات والإشغال ونسب التفاعل الرقمي، لضمان استدامة هذا النهج التسويقي وتطويره مستقبلًا.

واختتم تصريحه بالتأكيد على أن مصر تمتلك كنزًا من التنوع الحضاري والثقافي، وأن توظيف هذا التنوع باحترافية تسويقية سيعزز من قدرة الدولة على جذب شرائح جديدة من السائحين ورفع مساهمة القطاع في دعم الاقتصاد الوطني.

