نائب الشيوخ: حملة رمضان في مصر حكاية تعزز القوة الناعمة وتدعم الاقتصاد

أكد النائب أحمد سمير، عضو مجلس الشيوخ، أن إطلاق حملة «رمضان في مصر حكاية» يعكس تحولًا نوعيًا في استراتيجية الترويج السياحي المصري، مشيرًا إلى أن المنافسة الإقليمية والدولية لم تعد تعتمد فقط على المقومات السياحية، بل على كيفية تسويقها بصورة احترافية ومبتكرة.

وقال سمير، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إن التركيز على الأجواء الرمضانية كمنتج سياحي متكامل يُبرز بعدًا ثقافيًا وروحانيًا يعزز من تفرد المقصد المصري، خاصة في السوق العربي الذي يرتبط وجدانيًا بمصر وتاريخها وحضورها الثقافي.

وأضاف أن استخدام المنصات الرقمية العالمية وشركات التكنولوجيا الكبرى في التسويق السياحي يعكس وعيًا بأهمية التحول الرقمي، موضحًا أن الوصول إلى السائح يبدأ من محركات البحث ومنصات الحجز قبل أن يكون في المطارات والفنادق.

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن تنشيط السياحة خلال المواسم الدينية والأعياد يساهم في كسر موسمية الحركة السياحية، ويرفع معدلات الإشغال والعائدات، ما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني وفرص العمل.

واختتم تصريحه بالتأكيد على أن الدولة المصرية تتحرك برؤية واضحة لتعظيم مواردها السياحية، وأن التكامل بين الحكومة والقطاع الخاص في تنفيذ مثل هذه الحملات سيعزز مكانة مصر كوجهة سياحية رائدة في المنطقة.