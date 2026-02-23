قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مسلسل رأس الأفعى الحلقة 6.. الخوف والرعب ينتابان الإرهابي محمود عزت
مفتي الجمهورية: نواجه فوضى الفتاوى ولنا السبق في استخدام الذكاء الاصطناعي | خاص
بحضور 4 وزراء| تشريع استخدام الأطفال للتكنولوجيا أمام البرلمان غدا.. وهذه أبرز المقترحات المعروضة
الحرب أفضل من التنازل.. قادة إيران يرفضون الرضوخ لشروط ترامب
ركعا سُجدا.. آلاف المصلين يؤدون العشاء والتراويح بالجامع الأزهر في الليلة السادسة من رمضان
القصة الكاملة لاختفاء طفل داخل البحر بصندوق حفظ أسماك بالساحل الشمالي
تشكيل الأهلي لمواجهة سموحة فى الدوري المصري
إيران تستعد للحرب.. المرشد يسلم لاريجاني زمام الأمور في طهران ويهمش بزشكيان
اكتساح للأحمر.. تاريخ مواجهات الأهلي وسموحة قبل مباراة الليلة بالدوري
مخاطر القيادة بإطارات منخفضة الضغط وأضرارها الخفية
رئيس الطائفة الإنجيلية يشهد إفطار مدارس السلام ببنها بحضور محافظ القليوبية
أول يوم الجمعة ولا السبت؟.. موعد عيد الفطر 2026 فلكيا
برلمان

نائب الشيوخ: حملة رمضان في مصر حكاية تعزز القوة الناعمة وتدعم الاقتصاد

السياحة
السياحة
حسن رضوان

أكد النائب أحمد سمير، عضو مجلس الشيوخ، أن إطلاق حملة «رمضان في مصر حكاية» يعكس تحولًا نوعيًا في استراتيجية الترويج السياحي المصري، مشيرًا إلى أن المنافسة الإقليمية والدولية لم تعد تعتمد فقط على المقومات السياحية، بل على كيفية تسويقها بصورة احترافية ومبتكرة.

وقال سمير، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إن التركيز على الأجواء الرمضانية كمنتج سياحي متكامل يُبرز بعدًا ثقافيًا وروحانيًا يعزز من تفرد المقصد المصري، خاصة في السوق العربي الذي يرتبط وجدانيًا بمصر وتاريخها وحضورها الثقافي.

وأضاف أن استخدام المنصات الرقمية العالمية وشركات التكنولوجيا الكبرى في التسويق السياحي يعكس وعيًا بأهمية التحول الرقمي، موضحًا أن الوصول إلى السائح يبدأ من محركات البحث ومنصات الحجز قبل أن يكون في المطارات والفنادق.

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن تنشيط السياحة خلال المواسم الدينية والأعياد يساهم في كسر موسمية الحركة السياحية، ويرفع معدلات الإشغال والعائدات، ما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني وفرص العمل.

واختتم تصريحه بالتأكيد على أن الدولة المصرية تتحرك برؤية واضحة لتعظيم مواردها السياحية، وأن التكامل بين الحكومة والقطاع الخاص في تنفيذ مثل هذه الحملات سيعزز مكانة مصر كوجهة سياحية رائدة في المنطقة.

نائب الشيوخ رمضان في مصر حكاية الاقتصاد الوطني مجلس الشيوخ الترويج السياحي

