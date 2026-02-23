وكيل مشروعات النواب: ارتفاع الاحتياطي النقدي لـ 52 مليار دولار دليل على صلابة الاقتصاد المصري

أشاد النائب محمد نشأت العمدة وكيل لجنة المشروعات بمجلس النواب، بالجهود المستمرة للرئيس عبد الفتاح السيسي وحرصه على ضبط الأسواق والحفاظ على استقرار الأسعار، مؤكدًا أن هذه التوجيهات تمثل دعامة أساسية لتحقيق نمو اقتصادي مستدام وحماية القدرة الشرائية للمواطنين.

وقال نشأت العمدة، في تصريح صحفي له اليوم، إن ارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية للبنك المركزي المصري إلى 52.6 مليار دولار في يناير 2026 يعد رقمًا تاريخيًا، ويُظهر قوة وصلابة الاقتصاد المصري، حيث يغطي نحو 6.9 أشهر من الواردات السلعية، متجاوزًا المعايير الدولية، ويعكس ثقة المستثمرين والمواطنين في السياسة النقدية للبلاد.

وأضاف وكيل مشروعات البرلمان، أن الإجراءات المالية والاقتصادية المتوازنة، والتي تشمل تعزيز صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك التجارية وتعافي تحويلات المصريين بالخارج وزيادة الإيرادات السياحية، تؤكد نجاح السياسات الرشيدة للبنك المركزي في دعم الاقتصاد الوطني وتحفيز القطاع الخاص على الاستثمار والمساهمة في التنمية.

وأشار نائب الصعيد، إلى أن توجيهات الرئيس السيسي بالمتابعة الدقيقة للأسواق، وضمان توافر السلع الأساسية، وضبط الأسعار، تشكل إطارًا متكاملًا للحفاظ على استقرار الاقتصاد وحماية المستهلكين، مشددًا على أهمية استمرار هذه السياسات لضمان قدرة الاقتصاد على الصمود أمام أي تقلبات عالمية أو محلية.

واختتم النائب محمد نشأت العمده حديثه، أن تركيز القيادة السياسية،على تعزيز الشفافية المالية وتوسيع الحوافز الاستثمارية للقطاع الخاص سيتيح مزيدًا من الفرص للنمو الاقتصادي ويعزز القدرة التنافسية لمصر على المستوى الإقليمي والدولي".