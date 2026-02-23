قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
شلل تام.. عمدة نيويورك يطالب سكان المدينة البقاء في المنازل .. اعرف السبب
قائد الفريق والظهير الأيسر.. ضربة موجعة لـ الجيش الملكى أمام بيراميدز في دوري أبطال إفريقيا
يبدأ من 10 آلاف جنيه.. طريقة شراء سند المواطن بعائد 17%
السفارة الأمريكية في لبنان تجلي موظفيها للسفر من مطار رفيق الحريري
البورصة المصرية تطلق تداول العقود الآجلة لأول مرة بدءًا من أول مارس
مصر تعرب عن تعازيها لنيجيريا جراء الهجوم الإرهابي بولاية زامفارا
مع انتشارها في رمضان.. القانون يعاقب حيازة البمب والصواريخ بالإعدام والمؤبد| تفاصيل
الأرصاد تحذر: حالة من عدم الاستقرار وأمطار رعدية ورياح مثيرة للأتربة اليوم
زكاة الفطر 2026.. قيمتها ووقتها ولمن تعطى.. اثنان لا تجب عليهما
حكم الاعتكاف في المسجد.. أمين الفتوى يوضح هل فرض أم سنة
تشاد تغلق حدودها مع السودان.. وظروف المجاعة تتفاقم في المناطق الأكثر ضعفًا
موجة من الطقس السيئ .. المحافظات ترفع درجة الاستعدادات القصوى لمواجهة الأمطار
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

وكيل مشروعات النواب: ارتفاع الاحتياطي النقدي لـ 52 مليار دولار دليل على صلابة الاقتصاد المصري

النائب محمد نشأت العمدة وكيل لجنة المشروعات بمجلس النواب
النائب محمد نشأت العمدة وكيل لجنة المشروعات بمجلس النواب
عبد الرحمن سرحان

أشاد النائب محمد نشأت العمدة وكيل لجنة المشروعات بمجلس النواب، بالجهود المستمرة للرئيس عبد الفتاح السيسي وحرصه على ضبط الأسواق والحفاظ على استقرار الأسعار، مؤكدًا أن هذه التوجيهات تمثل دعامة أساسية لتحقيق نمو اقتصادي مستدام وحماية القدرة الشرائية للمواطنين.

وقال نشأت العمدة، في تصريح صحفي له اليوم، إن ارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية للبنك المركزي المصري إلى 52.6 مليار دولار في يناير 2026 يعد رقمًا تاريخيًا، ويُظهر قوة وصلابة الاقتصاد المصري، حيث يغطي نحو 6.9 أشهر من الواردات السلعية، متجاوزًا المعايير الدولية، ويعكس ثقة المستثمرين والمواطنين في السياسة النقدية للبلاد.

وأضاف وكيل مشروعات البرلمان، أن الإجراءات المالية والاقتصادية المتوازنة، والتي تشمل تعزيز صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك التجارية وتعافي تحويلات المصريين بالخارج وزيادة الإيرادات السياحية، تؤكد نجاح السياسات الرشيدة للبنك المركزي في دعم الاقتصاد الوطني وتحفيز القطاع الخاص على الاستثمار والمساهمة في التنمية.

وأشار نائب الصعيد، إلى أن توجيهات الرئيس السيسي بالمتابعة الدقيقة للأسواق، وضمان توافر السلع الأساسية، وضبط الأسعار، تشكل إطارًا متكاملًا للحفاظ على استقرار الاقتصاد وحماية المستهلكين، مشددًا على أهمية استمرار هذه السياسات لضمان قدرة الاقتصاد على الصمود أمام أي تقلبات عالمية أو محلية.

واختتم النائب محمد نشأت العمده حديثه، أن تركيز القيادة السياسية،على تعزيز الشفافية المالية وتوسيع الحوافز الاستثمارية للقطاع الخاص سيتيح مزيدًا من الفرص للنمو الاقتصادي ويعزز القدرة التنافسية لمصر على المستوى الإقليمي والدولي".

السيسي الأسواق استقرار الأسعار الواردات السلعية السياسة النقدية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدواجن

الفراخ بكام النهارده؟.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

سعر الدولار مقابل الجنيه

رسميا.. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الإثنين 23 فبراير 2026

غرامة مالية

التعليم تحسم مصير الغياب بالمدارس في رمضان .. وهذه عقوبة المخالفين

حالة الطقس في مصر

الطقس الآن.. أمطار رعدية تضرب بعض المحافظات والأجواء مضطربة اليوم

مجلس النواب

بيان عاجل في النواب حول استمرار أزمة تكليف خريجي الكليات الطبية

الاهلي

الزمالك وبيراميدز في الدوري.. طلب عاجل من الأهلي

قيمة زكاة الفطر 2026

قيمة زكاة الفطر 2026 وموعد إخراجها.. الإفتاء تحدد الفئات غير الملزمة

سعر الذهب

سعر الذهب في مصر بمستهل التعاملات الصباحية اليوم الإثنين

ترشيحاتنا

فرايد تشيكن

طريقة عمل دجاج فرايد تشيكن وريزو في المنزل بخطوات سهلة ونتيجة مضمونة

مشروبات

تهدد مرضى الضغط والقلب.. جمال شعبان يحذر من 3 مشروبات رمضانية

حبة الغلة

زيت جوز الهند والبيكربونات.. خطوات عاجلة لإنقاذ حياة المصابين بحبة الغلة

بالصور

توفير 10 فرص عمل بالقطاع الخاص لذوى الهمم خلال اللقاء الأسبوعي للمواطنين بالشرقية

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

رائحة الفم الكريهة أثناء الصيام.. كيف تتجنبها؟

لماذا تزداد رائحة الفم الكريهة أثناء الصيام؟ وكيف تتجنبها؟
لماذا تزداد رائحة الفم الكريهة أثناء الصيام؟ وكيف تتجنبها؟
لماذا تزداد رائحة الفم الكريهة أثناء الصيام؟ وكيف تتجنبها؟

بالذهبي.. ليلى علوي تثير السوشيال ميديا في رمضان

ليلي علوي
ليلي علوي
ليلي علوي

احذر تناول الطعمية على السحور.. لهذه الأسباب

احذر تناول الطعميه على السحور.. لهذه الأسباب
احذر تناول الطعميه على السحور.. لهذه الأسباب
احذر تناول الطعميه على السحور.. لهذه الأسباب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تخصيب الخيال

عادل القليعي

عادل القليعي يكتب: رمضان" دعوة للعمل" لا للنوم.!

وائل الغول

وائل الغول يكتب: أصابع على الزناد.. هل تتهيأ إسرائيل لحرب متعددة الجبهات؟

د.عبد الرحمن النحوي

د.عبد الرحمن النحوي يكتب: علَّمتنِي مصر

سيد الضبع

سيد الضبع يكتـب: أزمـة أخـلاق

المزيد