وكيل إسكان النواب : توجيهات الرئيس لبناء جيل واعٍ تمهد لاقتصاد رقمي قائم على المعرفة

أكد النائب مختار همام، وكيل لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب، أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن ضرورة بناء جيل واعٍ ومؤهل للإسهام في اقتصاد رقمي قائم على المعرفة والابتكار تمثل خارطة طريق واضحة لمستقبل التنمية في مصر، موضحًا أن المرحلة الراهنة تتطلب الاستثمار المكثف في الإنسان باعتباره الركيزة الأساسية لأي نهضة شاملة.

وأضاف "همام"، أن توجيهات القيادة السياسية تعكس إدراكًا عميقًا لطبيعة التحولات العالمية المتسارعة، حيث أصبح الاقتصاد الرقمي عنصرًا حاسمًا في تحقيق معدلات نمو مستدامة وتعزيز القدرة التنافسية للدول، مشيرًا إلى أن بناء جيل واعٍ لا يقتصر على تطوير المناهج التعليمية فقط، بل يمتد ليشمل تنمية مهارات التفكير النقدي والإبداعي، وترسيخ ثقافة الابتكار وريادة الأعمال بين الشباب.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن الدولة قطعت شوطًا كبيرًا في دعم التحول الرقمي، سواء من خلال تطوير البنية التحتية التكنولوجية، أو التوسع في إنشاء الجامعات التكنولوجية، أو إطلاق المبادرات الرئاسية المعنية بتأهيل الشباب لسوق العمل الرقمي، مضيفاً أن هذه الجهود تحتاج إلى مزيد من التكامل بين مؤسسات التعليم والقطاع الخاص، لضمان مواءمة مخرجات العملية التعليمية مع احتياجات سوق العمل المتجددة.

وأوضح النائب مختار همام، أن الاقتصاد القائم على المعرفة يعتمد بالأساس على البحث العلمي والتطوير، ما يستدعي زيادة الإنفاق على الابتكار، وتحفيز الشركات الناشئة، وتوفير بيئة تشريعية مرنة وجاذبة للاستثمار في مجالات التكنولوجيا المتقدمة، مؤكدًا أهمية تمكين الشباب من أدوات العصر الرقمي، وفي مقدمتها تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وتحليل البيانات، والأمن السيبراني، بما يعزز قدرتهم على المنافسة إقليميًا ودوليًا.

وشدد "همام"، على أن بناء جيل رقمي واعٍ يسهم في تعزيز قيم الانتماء والمسؤولية المجتمعية، عبر توظيف التكنولوجيا لخدمة قضايا التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة، مؤكدًا أن البرلمان يضع دعم مسار التحول الرقمي في مقدمة أولوياته التشريعية والرقابية، بما يتسق مع رؤية الدولة نحو اقتصاد حديث قائم على الابتكار والمعرفة وقادر على توفير فرص عمل حقيقية للأجيال القادمة.