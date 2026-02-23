قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الأمم المتحدة: الوضع في غزة كارثي.. وخوف من تطهير عرقي في القطاع والضفة
تصنيف عالمي جديد.. الدوري المصري يتقدم 12 مركزا على نظيره السعودي
القوات الأمريكية تنسحب من أكبر قواعدها في سوريا باتجاه كردستان العراق
الهلال الأحمر المصري يدفع بأكثر من 180 ألف سلة غذائية ومستلزمة شتوية عبر «زاد العزة» 144
طلب إحاطة بشأن تخريج دفعة من طب فاقوس دون مستشفى جامعي
جوتيريش: حقوق الإنسان تتعرض لهجمة واسعة.. وسيادة القانون تهان أمام أعين العالم
بلومبرج: إسرائيل في مأزق بسبب سعر الفائدة وانقسام حاد وسط تصاعد التوتر الإقليمي
إنتظام الدراسة بالمدارس وجولات مفاجئة لمسئولي الإدارات التعليمية لمتابعة نسب الحضور|صور
تفاصيل نشرة المرور خامس أيام رمضان في شوارع القاهرة والجيزة
المرشدين السياحيين: نحن أحرص الأشخاص حفاظا علي الأثر وما حدث بـ هرم أوناس خطأ فردي
وزير البترول: 2026 سيشهد حفر أكبر عدد من الآبار البحرية
رمضان في مصر حكاية.. السياحة والآثار تطلق حملة ترويجية للمقصد المصري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
برلمان

وكيل إسكان النواب : توجيهات الرئيس لبناء جيل واعٍ تمهد لاقتصاد رقمي قائم على المعرفة

مختار همام، وكيل لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب
مختار همام، وكيل لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب
أميرة خلف

أكد النائب مختار همام، وكيل لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب، أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن ضرورة بناء جيل واعٍ ومؤهل للإسهام في اقتصاد رقمي قائم على المعرفة والابتكار تمثل خارطة طريق واضحة لمستقبل التنمية في مصر، موضحًا أن المرحلة الراهنة تتطلب الاستثمار المكثف في الإنسان باعتباره الركيزة الأساسية لأي نهضة شاملة.

وأضاف "همام"، أن توجيهات القيادة السياسية تعكس إدراكًا عميقًا لطبيعة التحولات العالمية المتسارعة، حيث أصبح الاقتصاد الرقمي عنصرًا حاسمًا في تحقيق معدلات نمو مستدامة وتعزيز القدرة التنافسية للدول، مشيرًا إلى أن بناء جيل واعٍ لا يقتصر على تطوير المناهج التعليمية فقط، بل يمتد ليشمل تنمية مهارات التفكير النقدي والإبداعي، وترسيخ ثقافة الابتكار وريادة الأعمال بين الشباب.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن الدولة قطعت شوطًا كبيرًا في دعم التحول الرقمي، سواء من خلال تطوير البنية التحتية التكنولوجية، أو التوسع في إنشاء الجامعات التكنولوجية، أو إطلاق المبادرات الرئاسية المعنية بتأهيل الشباب لسوق العمل الرقمي، مضيفاً أن هذه الجهود تحتاج إلى مزيد من التكامل بين مؤسسات التعليم والقطاع الخاص، لضمان مواءمة مخرجات العملية التعليمية مع احتياجات سوق العمل المتجددة.

وأوضح النائب مختار همام، أن الاقتصاد القائم على المعرفة يعتمد بالأساس على البحث العلمي والتطوير، ما يستدعي زيادة الإنفاق على الابتكار، وتحفيز الشركات الناشئة، وتوفير بيئة تشريعية مرنة وجاذبة للاستثمار في مجالات التكنولوجيا المتقدمة، مؤكدًا أهمية تمكين الشباب من أدوات العصر الرقمي، وفي مقدمتها تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وتحليل البيانات، والأمن السيبراني، بما يعزز قدرتهم على المنافسة إقليميًا ودوليًا.

وشدد "همام"، على أن بناء جيل رقمي واعٍ يسهم في تعزيز قيم الانتماء والمسؤولية المجتمعية، عبر توظيف التكنولوجيا لخدمة قضايا التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة، مؤكدًا أن البرلمان يضع دعم مسار التحول الرقمي في مقدمة أولوياته التشريعية والرقابية، بما يتسق مع رؤية الدولة نحو اقتصاد حديث قائم على الابتكار والمعرفة وقادر على توفير فرص عمل حقيقية للأجيال القادمة.

