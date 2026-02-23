قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
صعود الذهب يتسارع محليًا وعالميًا وسط مخاوف جيوسياسية
تقارير فرنسية وأمريكية تتحدث عن محاولة تمرد داخل إيران.. ولاريجاني في واجهة المشهد
وزير البترول: حفر بئرين استكشافيين و26 بئراً تنموياً لتعويض التناقص الطبيعي في الإنتاج
الرئيس السيسي يتوجه إلى المملكة العربية السعودية.. اليوم
شلل تام.. عمدة نيويورك يطالب سكان المدينة البقاء في المنازل .. اعرف السبب
قائد الفريق والظهير الأيسر.. ضربة موجعة لـ الجيش الملكى أمام بيراميدز في دوري أبطال إفريقيا
يبدأ من 10 آلاف جنيه.. طريقة شراء سند المواطن بعائد 17%
السفارة الأمريكية في لبنان تجلي موظفيها للسفر من مطار رفيق الحريري
البورصة المصرية تطلق تداول العقود الآجلة لأول مرة بدءًا من أول مارس
مصر تعرب عن تعازيها لنيجيريا جراء الهجوم الإرهابي بولاية زامفارا
مع انتشارها في رمضان.. القانون يعاقب حيازة البمب والصواريخ بالإعدام والمؤبد| تفاصيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وزير الاقتصاد اللبنانى: لن نسمح باستغلال الضرائب لرفع الأسعار

وزير الاقتصاد اللبنانى
وزير الاقتصاد اللبنانى
أ ش أ

 أكد وزير الاقتصاد اللبناني الدكتور عامر البساط، الحق المشروع الذي هناك إجماع وطني عليه بزيادة رواتب موظفي القطاع العام لاسيما القوى العسكرية، معتبرًا أن التضحيات التي يقدمها القطاع العسكري لا تتوافق مع رواتبهم و يجب إصلاح الأمر.


ولفت البساط - في تصريح اليوم - إلى أن لزيادة الرواتب تكلفة كبيرة على الدولة (800 مليون دولار) المضطرة لتأمين الإيرادات، مشيرا إلى أن رفع النفقات دون تأمين إيرادات يخلق أزمة اقتصادية ويزيد التضخم والضغط على الليرة.


واعتبر أن خط الدفاع الأول لتأمين الإيرادات هو أولاً زيادة الموارد ومكافحة التهرب الضريبي والجمركي بالإضافة إلى إعادة تقييم الغرامات على الأملاك البرية والبحرية والكسارات، لافتاً الى أن إيرادات كل هذه الأمور لا تكفي لتغطية تكلفة الزيادات وقال: "لذلك قررنا الذهاب إلى الخط الدفاع الثاني وهو فرض ضريبة على البنزين ورفع الضريبة على القيمة المضافة"، مشيرا إلى أن الضريبة على البنزين ترفع الأسعار لكن ليس بالشكل الذي يتم الحديث عنه لأن وزارة الاقتصاد بالمرصاد لمنع استغلال بعض التجار لهذا الأمر ورفع الأسعار بشكل عشوائي .


وأوضح أن الوزارة قامت بخطوات في هذا المجال كتكثيف جولات مراقبي وزارة الاقتصاد وفرض غرامات على المخالفين وإحالتهم إلى القضاء، مؤكدا أن الجولات مستمرة وهو شخصياً يقوم بجولات ميدانية ،لافتاً إلى أنه منذ مطلع العام قامت الوزارة بـ 1500 جولة،ومن الخطوات التي قامت بها الوزارة أيضاً سلسلة لقاءات واتصالات مع المعنيين بملف الغذاء والسلع الأساسية والحصول على تعهد من نقابات السلاسل التجارية والمخابز والمستوردين بالحفاظ على الأسعار السائدة حالياً ،مؤكداً عدم السماح باستغلال الضرائب لرفع الأسعار.


ولفت الوزير إلى مبادرات أخرى قامت بها الوزارة منها مبادرة "سوا بالصيام" بالشراكة مع أصحاب السلاسل التجارية ومستوردي المواد الغذائية وتهدف إلى خفض أسعار سلّة تضم 21 سلعة من المواد الغذائية الأساسية بنسبة تتراوح بين 15% و 20%، معربا عن أمله أن تشمل هذه المبادرة ألف سلعة في في المستقبل القريب.


ورأى البساط أن الإجراءات الحكومية كانت ضرورية لرفع رواتب الموظفين والعسكريين، مؤكداً العمل على عدم السماح بأن تؤدي هذه الإجراءات إلى غلاء الأسعار بشكل غير مبرر.

وزير الاقتصاد إجماع وطني بزيادة رواتب موظفي القطاع العام

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدواجن

الفراخ بكام النهارده؟.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

سعر الدولار مقابل الجنيه

رسميا.. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الإثنين 23 فبراير 2026

غرامة مالية

التعليم تحسم مصير الغياب بالمدارس في رمضان .. وهذه عقوبة المخالفين

مجلس النواب

بيان عاجل في النواب حول استمرار أزمة تكليف خريجي الكليات الطبية

حالة الطقس في مصر

الطقس الآن.. أمطار رعدية تضرب بعض المحافظات والأجواء مضطربة اليوم

قيمة زكاة الفطر 2026

قيمة زكاة الفطر 2026 وموعد إخراجها.. الإفتاء تحدد الفئات غير الملزمة

سعر الذهب

سعر الذهب في مصر بمستهل التعاملات الصباحية اليوم الإثنين

كهربا

محمود كهربا: نسخة النهاردة متعرفش تستسلم

ترشيحاتنا

محافظ بني سويف

محافظ بني سويف يتفقد مشروع مستشفى ناصر العام ويشيد بدعم وزارة الصحة

محافظ بني سويف

جولة مفاجئة لمحافظ بني سويف لمراجعة منظومة الأمن والسلامة بمحطات البنزين

ابرهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة

نائب محافظ الجيزة يتفقد أبو النمرس وعزبة مدكور ويتابع مستوى النظافة العامة والإشغالات | صور

بالصور

توفير 10 فرص عمل بالقطاع الخاص لذوى الهمم خلال اللقاء الأسبوعي للمواطنين بالشرقية

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

رائحة الفم الكريهة أثناء الصيام.. كيف تتجنبها؟

لماذا تزداد رائحة الفم الكريهة أثناء الصيام؟ وكيف تتجنبها؟
لماذا تزداد رائحة الفم الكريهة أثناء الصيام؟ وكيف تتجنبها؟
لماذا تزداد رائحة الفم الكريهة أثناء الصيام؟ وكيف تتجنبها؟

بالذهبي.. ليلى علوي تثير السوشيال ميديا في رمضان

ليلي علوي
ليلي علوي
ليلي علوي

احذر تناول الطعمية على السحور.. لهذه الأسباب

احذر تناول الطعميه على السحور.. لهذه الأسباب
احذر تناول الطعميه على السحور.. لهذه الأسباب
احذر تناول الطعميه على السحور.. لهذه الأسباب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تخصيب الخيال

عادل القليعي

عادل القليعي يكتب: رمضان" دعوة للعمل" لا للنوم.!

وائل الغول

وائل الغول يكتب: أصابع على الزناد.. هل تتهيأ إسرائيل لحرب متعددة الجبهات؟

د.عبد الرحمن النحوي

د.عبد الرحمن النحوي يكتب: علَّمتنِي مصر

سيد الضبع

سيد الضبع يكتـب: أزمـة أخـلاق

المزيد