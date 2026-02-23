هاتريك كاراسكو يقود الشباب للفوز على الرياض 3-1 في الدوري السعودي

فاز فريق الشباب على نظيره الرياض، بثلاثية مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بينهما، في إطار الجولة 10 ببطولة الدوري السعودي للمحترفين.

وجاءت ثلاثية الشباب عن طريق يانيك كاراسكو في الدقائق 7، 24، 71.

فيما جاء هدف الرياض عن طريق لياندرو أنتونيس في الدقيقة 87.

تشكيل الشباب كالتالي:

حراسة المرمى: جروهي.

خط الدفاع: الثاني - هوديت - البليهي - بالعييد.

خط الوسط: عدلي - سيرو - الهمامي - براونهيل - كاراسكو.

خط الهجوم: حمدالله.

فيما جاء تشكيل الرياض كالتالي:

حراسة المرمى: بوريان.

خط الدفاع: البواردي - الخبيري - باريت - الخيبري.

خط الوسط: السياحي - لكحل - أوكو - توزي - سالي.

خط الهجوم: أنتونيس.

ويحتل فريق الشباب المركز الثاني عشر برصيد 25 نقطة، فيما يأتي فريق الرياض في المركز الخامس عشر برصيد 16 نقطة.