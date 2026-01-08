مباريات الأهلي القادمة محليًا وقاريًا حتى نهاية فبراير

يستعد النادي الأهلي لخوض عدة مباريات هامة على المستوى المحلي والقاري خلال شهر فبراير القادم.

ويحاول النادي الأهلي تحقيق الانتصارات على المستوى المحلي لتحقيق لقب الدوري وسط منافسه شرسة مع بيراميدز.

ويسعى الأهلي لتحقيق الانتصارات في المباريات المتبقية من بطولة دوري أبطال أفريقيا على أمل استعادة اللقب الغائب.

مباريات الأهلي محليًا وقاريًا حتي فبراير

كأس الرابطة الجولة 6

الأهلي vs فاركو 10 يناير بالإسكندرية

كأس الرابطة الجولة 7

الأهلي vs طلائع الجيش 15 يناير بالقاهرة

الجولة 15

الأهلي vs طلائع الجيش 19 يناير بالقاهرة

دوري أبطال إفريقيا الجولة 3

الأهلي vs يانج افريكانز التنزاني خلال الفترة من 23 إلى 25 يناير بالقاهرة

الجولة 16

الأهلي vs وادي دجلة 27 يناير بالقاهرة

دوري أبطال إفريقيا الجولة 4

الأهلي vs يانج افريكانز التنزاني خلال الفترة من 30 يناير إلى 1 فبراير بتنزانيا

الجولة 17

الأهلي vs البنك الاهلي 3 فبراير بالقاهرة

دوري أبطال الجولة 5

الأهلي vs شبيبة القبائل الجزائري خلال الفترة من 6 إلى 8 فبراير بالجزائر

الجولة 14

الأهلي vs الإسماعيلي 11 فبراير بالإسكندرية

دوري أبطال إفريقيا الجولة 6

الأهلي vs الجيش الملكي المغربي خلال الفترة من 13 إلى 15 فبراير بالقاهرة

الجولة 18

الأهلي vs الجونة 19 فبراير بالقاهرة

الجولة 19

الأهلي vs سموحة 23 فبراير بالإسكندرية

الجولة 20

الأهلي vs زد 28 فبراير بالقاهرة

الجولة 21

الأهلي vs المقاولون 5 مارس بالقاهرة