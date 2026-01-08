قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أنا حامل في طفل.. اعترافات صادمة للمتهمة بقتـ.ل زوجها في المرج| خاص
الاستثمار العقاري تحت الضغط.. الضريبة العقارية تثقل كاهل الطبقة المتوسطة
كوريا الجنوبية ترسل رسالة ودّ إلى بيونغ يانغ مستخدمة «بطريقين يتعانقان»
سوريا .. مصرع 5 أشخاص وإصابة 33 من المدنيين بنيران قسد في حلب
وصول جثمان الراحل مراد وهبه كنيسة مار مرقس للجنازة| صور
رامي وحيد يكشف لـ صدى البلد حقيقة وجود جزء ثان من حلم العمر.. خاص
حبس المتهمة المتسببة في حادث دهس طالبة التجمع سنة
هل تضرب الزلازل مصر في 2026؟.. البحوث الفلكية يوضح الحقيقة الكاملة
3 عروض.. مصير محمد عواد من الاستمرار مع الزمالك
وزير الخارجية الإسرائيلي يحذر من قمع الأكراد في حلب.. ويطالب المجتمع الدولي بالتحرّك
قرار جمهوري بتعيين شريف خشبة نائبًا لرئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمينات والمعاشات
4 قرارات عاجلة لتأمين امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 من التسريب والغش
رياضة

مباريات الأهلي القادمة محليًا وقاريًا حتى نهاية فبراير

الأهلي
الأهلي
عبدالله هشام

يستعد النادي الأهلي لخوض عدة مباريات هامة على المستوى المحلي والقاري خلال شهر فبراير القادم.

ويحاول النادي الأهلي تحقيق الانتصارات على المستوى المحلي لتحقيق لقب الدوري وسط منافسه شرسة مع بيراميدز.

ويسعى الأهلي لتحقيق الانتصارات في المباريات المتبقية من بطولة دوري أبطال أفريقيا على أمل استعادة اللقب الغائب.

مباريات الأهلي محليًا وقاريًا حتي فبراير

كأس الرابطة الجولة 6 
الأهلي  vs فاركو 10 يناير بالإسكندرية

كأس الرابطة الجولة 7 
الأهلي  vs طلائع الجيش 15 يناير بالقاهرة

الجولة 15 
الأهلي  vs طلائع الجيش 19 يناير بالقاهرة

دوري أبطال إفريقيا الجولة 3 
الأهلي vs يانج افريكانز التنزاني خلال الفترة من 23 إلى 25 يناير بالقاهرة

الجولة 16

الأهلي vs وادي دجلة 27 يناير بالقاهرة

دوري أبطال إفريقيا الجولة 4 
الأهلي vs يانج افريكانز التنزاني خلال الفترة من 30 يناير إلى 1 فبراير بتنزانيا

الجولة 17 
الأهلي vs البنك الاهلي 3 فبراير بالقاهرة

دوري أبطال الجولة 5 
الأهلي vs شبيبة القبائل الجزائري خلال الفترة من 6 إلى 8 فبراير بالجزائر

الجولة 14 
الأهلي vs الإسماعيلي 11 فبراير بالإسكندرية

دوري أبطال إفريقيا الجولة 6 
الأهلي vs الجيش الملكي المغربي خلال الفترة من 13 إلى 15 فبراير بالقاهرة

الجولة 18 
الأهلي vs الجونة 19 فبراير بالقاهرة

الجولة 19 
الأهلي vs سموحة 23 فبراير بالإسكندرية

الجولة 20 
الأهلي vs زد 28 فبراير بالقاهرة

الجولة 21
الأهلي vs المقاولون 5 مارس بالقاهرة

