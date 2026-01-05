فحص طبي يحسم مصير نجم الأهلي بعد الإصابة

يخضع عمر كمال عبد الواحد، ظهير أيمن الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، لفحص طبي اليوم على هامش مران الفريق؛ استعدادًا للمرحلة المقبلة من البطولات أبرزها الدوري ودوري أبطال أفريقيا.

وذكرت مصادر بالجهاز الطبي فيالنادي الأهلي أن عمر كمال عبد الواحد يعاني من بعض الآلام في عضلة الحوض، تعرض لها في مران الفريق أمس الأحد.

تدريبات الأهلي

يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، اليوم الإثنين، تدريباته الجماعية تحت قيادة المدير الفني الدنماركي ييس توروب، وذلك في إطار التحضيرات لمواجهة فاركو ضمن منافسات بطولة كأس عاصمة مصر.

ومن المقرر أن يحتضن ستاد برج العرب بالإسكندرية مباراة الأهلي وفاركو، ضمن لقاءات الجولة الخامسة من دور المجموعات بالبطولة.

وكان ييس توروب قد منح لاعبي الأهلي راحة سلبية من التدريبات عقب مواجهة المقاولون العرب الأخيرة، على أن يعود الفريق اليوم لبدء الاستعدادات الفنية والبدنية للمباراة المقبلة.

ويخوض المارد الأحمر مرانه الأول مساء اليوم على ملعب مختار التتش، إيذانًا ببدء مرحلة الإعداد لمواجهة فاركو، سعيًا لمواصلة نتائجه الإيجابية في بطولة كأس عاصمة مصر.