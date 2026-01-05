قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الاتحاد الأوروبي: يجب أن تكون "ماتشادو" جزءاً من العملية الانتقالية بفنزويلا
ماذا بعد إجازة شهر العسل؟.. بنتايج والزمالك في مواجهة مصيرية لحسم مستحقاته
القوات المسلحة تهنئ الإخوة المسيحيين بمناسبـة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد
النار وصلت السماء.. 20 صورة ترصد حريق مصنع بلاستيك في أكتوبر| شاهد
مصر ضد بنين.. مواجهة حاسمة تحدد مسار المنتخب نحو اللقب الثامن.. الفراعنة يسعون لاستعادة المجد بعد 15 عاما
شاهد | لحظة وصول مادورو مقر محاكمته في نيويورك - فيديو وصور
زيادة 40 جنيها.. سعر الذهب اليوم بعد الارتفاع
عبد العاطي وبن فرحان يؤكدان أهمية التوصل إلى تسوية للأزمة اليمنية عبر الحوار
قبل لقاء الليلة.. تاريخ مواجهات منتخب مصر أمام بنين في كأس الأمم الأفريقية
قناة مفتوحة على النايل سات تبث مباراة مصر وبنين مجانا.. اعرف التردد
أولى الجلسات.. رئيس فنزويلا يصل إلى محكمة مانهاتن الفيدرالية في نيويورك
فرنسا تؤكد وقوفها بجانب الدنمارك ضد المطامع الأمريكية في جرينلاند
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

فحص طبي يحسم مصير نجم الأهلي بعد الإصابة

الأهلي
الأهلي
عبدالله هشام

يخضع عمر كمال عبد الواحد، ظهير أيمن الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، لفحص طبي اليوم على هامش مران الفريق؛ استعدادًا للمرحلة المقبلة من البطولات أبرزها الدوري ودوري أبطال أفريقيا.

وذكرت مصادر بالجهاز الطبي فيالنادي  الأهلي  أن عمر كمال عبد الواحد يعاني من بعض الآلام في عضلة الحوض، تعرض لها في مران الفريق أمس الأحد.

تدريبات الأهلي 

يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، اليوم الإثنين، تدريباته الجماعية تحت قيادة المدير الفني الدنماركي ييس توروب، وذلك في إطار التحضيرات لمواجهة فاركو ضمن منافسات بطولة كأس عاصمة مصر.

ومن المقرر أن يحتضن ستاد برج العرب بالإسكندرية مباراة الأهلي وفاركو، ضمن لقاءات الجولة الخامسة من دور المجموعات بالبطولة.

وكان ييس توروب قد منح لاعبي الأهلي راحة سلبية من التدريبات عقب مواجهة المقاولون العرب الأخيرة، على أن يعود الفريق اليوم لبدء الاستعدادات الفنية والبدنية للمباراة المقبلة.

ويخوض المارد الأحمر مرانه الأول مساء اليوم على ملعب مختار التتش، إيذانًا ببدء مرحلة الإعداد لمواجهة فاركو، سعيًا لمواصلة نتائجه الإيجابية في بطولة كأس عاصمة مصر.

الأهلي النادي الأهلي فريق الأهلي عمر كمال إصابات الأهلي

لقاء الخميسي

ماذا قالت لقاء الخميسي قبل ساعات من انفصال زوجها عن إيمان الزيدي؟

لقاء الخميسي وزوجها

بعد صدمة إيمان الزيدي.. علاقة لقاء الخميسي بزوجها محمد عبد المنصف

الدواجن

تحرك مفاجئ الآن.. أسعار الدواجن اليوم الإثنين 5 يناير 2026

أسعار السجائر اليوم

حقيقة الزيادة الجديدة.. أسعار السجائر اليوم كليوباترا وبوكس وLM ومارلبورو

الحريق

ننشر أسماء ضحايا حريق شقة أم بيومى بشبرا الخيمة

أحمد الشرع

اختفاء غامض للرئيس الشرع وتأجيل خطابه لوقت لاحق.. ماذا يحدث في سوريا؟

الدولار

الدولار يرتفع لأعلى مستوى في أسبوعين بعد التدخل الأمريكى في فنزويلا

أرشيفية

تصريحات روسية صادمة تفتح باب الحديث عن مصير غامض للمستشار الألماني

تمكين المرأة العاملة

العمل تطلق قافلة حماية وتمكين المرأة العاملة والطفل العامل بالإسماعيلية

التهنئة بعيد الميلاد المجيد

قيادات الكنيسة الكاثوليكية يهنئون البابا تواضروس بعيد الميلاد المجيد

التهنئة بعيد الميلاد المجيد

الأنبا بولا شفيق يزور الكنائس الشقيقة للتهنئة بعيد الميلاد المجيد | صور

بالصور

مسلسلات رمضان 2026 .. 10 صور من مسلسل حكاية نرجس لـ ريهام عبد الغفور

ما هي علامات ضيق التنفس.. وكيف يمكن التعامل معه وعلاجه؟

اتجوز عليها في السر 7 سنين.. القصة الكاملة لأزمة لقاء الخميسي ومحمد عبد المنصف

إضافات بسيطة لكوب الماء الصباحي تعزز صحتك يوما بعد يوم

وزير الدفاع والإنتاج الحربى والبابا تواضروس الثاني

وزير الدفاع للبابا تواضروس: وحدة النسيج الوطني الركيزة الأساسية لبناء الدولة المصرية

وزير الدفاع يتقدم وفد القوات المسلحة لتهنئة البابا تواضروس

وزير الدفاع يتقدم وفد القوات المسلحة لتهنئة البابا تواضروس بمناسبة عيد الميلاد المجيد| صور

5 دول تدين التدخل العسكري الأمريكي في فنزويلا

بينها الصين وروسيا .. 5 دول تدين التدخل العسكري الأمريكي في فنزويلا

النحل وجثث الموتي

هل يتغذى النحل على بقايا بشرية.. ماذا حدث في قرية الكمايشة؟

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: عفاريت اليوم و عفاريت الأمس

أ.د. عادل القليعي

أ.د. عادل القليعي يكتب: كيف تتعايش الحرباء مع بيئتها...؟!

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: اختطاف مادورو واللعبة الأمريكية الخطرة

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: صوماليلاند على خط النار: كيف فجّر الاعتراف الإسرائيلي أزمة إقليمية ودولية؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: 2026.. أحلام وآمال العام الجديد

