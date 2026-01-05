كانافارو يقود كأس العالم في زيارة تاريخية لمقر النادي الأهلي.. صورة

أسدل الستار على الزيارة الرسمية لنسخة كأس العالم إلى مقر النادي الأهلي، ضمن محطاته في الجولة العالمية التي تسبق انطلاق منافسات كأس العالم 2026، في حدث استثنائي خطف أنظار منظومة القلعة الحمراء.

كانافارو يقود كأس العالم في زيارة تاريخية لمقر النادي الأهلي

حل النجم الإيطالي الكبير فابيو كانافارو ضيفًا على الأهلي، حيث رافق مجسم الكأس خلال جولته داخل النادي، وسط اهتمام واسع من لاعبي الفريق وأعضاء الجهاز الفني، الذين حرصوا على التواجد والمشاركة في هذا الحدث المميز.

وشهد ملعب مختار التتش تنظيم فعالية خاصة، تم خلالها التقاط صور تذكارية جمعت كأس العالم بالجهاز الفني للفريق بقيادة المدير الفني توروب، إلى جانب عدد من لاعبي الفريق أثناء المران، لتوثيق لحظات استثنائية داخل أسوار النادي.

وتأتي هذه الزيارة ضمن برنامج الجولة الترويجية لكأس العالم، والتي تستهدف مد جسور التواصل مع الأندية الكبرى والرموز المؤثرة في عالم كرة القدم، في إطار الاستعدادات لانطلاق مونديال 2026.