عبد العاطي وبن فرحان يؤكدان أهمية التوصل إلى تسوية للأزمة اليمنية عبر الحوار
قبل لقاء الليلة.. تاريخ مواجهات منتخب مصر أمام بنين في كأس الأمم الأفريقية
قناة مفتوحة على النايل سات تبث مباراة مصر وبنين مجانا.. اعرف التردد
أولى الجلسات.. رئيس فنزويلا يصل إلى محكمة مانهاتن الفيدرالية في نيويورك
فرنسا تؤكد وقوفها بجانب الدنمارك ضد المطامع الأمريكية في جرينلاند
السلطات الأمريكية تنقل مادورو من مقر احتجازه إلى المحكمة في نيويورك
مباراة في منتهى الصعوبة ..خالد الغندور يحذر من منتخب بنين
شيخ الأزهر ووزير الأوقاف ومفتي الجمهورية يهنئون البابا تواضروس بعيد الميلاد
بث مباشر.. نقل السلطات الأمريكية مادورو من مقر احتجازه إلى المحكمة
مصر ضد بنين | قنوات مجانية لبث مباراة ثمن النهائي بأمم إفريقيا
قرار ينتظره المصريون.. هل الخميس المقبل إجازة رسمية؟
احتجاجات إيران تتصاعد.. سلطات طهران تفرض قيودا على الإنترنت
قبل مواجهة بنين بساعات.. حسام حسن يحذر نجوم منتخب مصر| ماذا قال؟

عبدالله هشام

وجه حسام حسن المدير الفني لـ منتخب مصر الوطني العديد من التحذيرات لنجوم الفراعنة الكبار قبل ساعات من مواجهة نظيره منتخب بنين فى إطار منافسات دور الـ 16 بكأس أمم إفريقيا 2025 بالمغرب.

قال حسام حسن مدرب منتخب مصر الوطني خلال التدريبات الأخيرة: من الضروري استغلال الفرص أمام المرمى إلي جانب أهمية تسجيل هدف مبكر في الدقائق الأولى من المباراة، لفرض سيطرة  الفراعنة الكبار على أجواء اللقاء.

وحذر حسام حسن مدرب منتخب مصر الوطني من ارتكاب الأخطاء أمام خط المرمى أو التخاذل الدفاعي خاصة في الدقائق الأولي من عمر المباراة وعدم السماح لعناصر المنتخب البنيني في الدخول المبكر لأحداث اللقاء.

وأشار حسام حسن مدرب منتخب مصر الوطني إلي إن منتخب بنين لدية بعض العناصر الهجومية الجيدة ويجب غلق المساحات عليهم والاعتماد على الكرات السريعة خلف خط دفاع المنتخب البنين والانتقال السريع بالهجمة المرتدة.

شدد حسام حسن على ضرورة استغلال الفرصة والتسديد المباشر على المرمى وفرض أسلوب لعب منتخب مصر وعدم الخروج عن الخطة المتفق عليها.

منتخب مصر حسام حسن أمم أفريقيا كأس الأمم الأفريقية منتخب بنين

