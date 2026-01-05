ناقد رياضي يطرح سؤالا للجماهير حول نتيجة مباراة مصر وبنين في كأس الأمم الأفريقية

طرح الناقد الرياضي فتحي سند سؤالاً للجماهير بشأن مباراة منتخب مصر وبنين اليوم في كأس الأمم الأفريقية الدور ال 16 .

وكتب فتحي سند عبر حسابه بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك:"توقعاتكم لنتيجة مباراة مصر وبنين في دور الـ 16 من كأس الأمم الأفريقية اليوم ؟؟".

يدخل منتخب مصر اختبارا مهما مساء اليوم فى السادسة مساء عندما يواجه منتخب بنين في دور الـ16 من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2025 المقامة حاليا فى المغرب وسط حالة من التفاؤل الحذر، ورسائل تحذير واضحة من نجوم الكرة المصرية السابقين الذين شددوا على صعوبة مباريات الإقصاء وخطورة الاستهانة بالمنتخبات التي لا تمتلك ضغوطًا.

صلاح كلمة السر

أكد أحمد أبو مسلم نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق أن محمد صلاح يظل السلاح الأهم في صفوف الفراعنة؛ لما يمتلكه من قدرات استثنائية قادرة على تغيير شكل المباراة في لحظة واحدة مشيرًا إلى أن وجوده يمنح المنتخب أفضلية كبيرة أمام أي منافس خاصة في المواجهات المغلقة.

أوضح أبو مسلم أن قرار حسام حسن بإراحة العناصر الأساسية أمام أنجولا انعكس بشكل إيجابي على الحالة البدنية والفنية للاعبين؛ ما يمنح المنتخب أفضلية واضحة قبل مواجهة بنين خاصة في ظل ضغط المباريات.