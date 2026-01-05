السفير أحمد عبد اللطيف : منتخب مصر يحظى باهتمام كبير في المغرب

أكد سفير مصر لدى المملكة المغربية السفير أحمد نهاد عبد اللطيف، أن بعثة المنتخب الوطني لكرة القدم تلقى اهتماما كبيرا من المسئولين في المغرب منذ اليوم الأول لوصول المنتخب إلى مدينة أغادير للمشاركة في بطولة كأس الأمم الإفريقية.



وأعرب السفير أحمد عبد اللطيف عن تقديره الكامل لكافة التسهيلات والرعاية المقدمة من جانب السلطات المغربية، لبعثة المنتخب المصري خلال فترة إقامته في مدينة أغادير، بجانب إجراءات التأمين عالية المستوى التي يتم توفيرها للمنتخب.



وقال السفير المصري لدى المغرب إن هناك سعادة بالغة من الجماهير المغربية وخاصة أبناء مدينة أغادير بتواجد منتخب مصر في المغرب، مشيرا إلى أن الجمهور المغربي كان داعما قويا للمنتخب في مباريات دور المجموعات بالبطولة الإفريقية، ومن المتوقع أن يستمر هذا الدعم في مباراة اليوم أمام بنين.



وأضاف عبد اللطيف، "نوجه الشكر لكل الجماهير المغربية التي ساندت المنتخب، وهذا ليس بغريب على الشعب المغربي، وتجسيد واضح لعمق العلاقات والمشاعر الطيبة بين الشعبين الشقيقين المصري والمغربي.. فمصر لها مكانة خاصة في قلوب المغاربة".



وأعرب السفير عبد اللطيف عن أمله بالتوفيق للمنتخب الوطني في مباراته اليوم أمام منتخب بنين في الدور ثمن النهائي لكأس الأمم الإفريقية، مؤكدا حرص السفارة المصرية على التواجد الدائم رفقة بعثة المنتخب في مدينة أغادير لتقديم الدعم والمساندة، مع وجود تنسيق مستمر مع الاتحاد المصري لكرة القدم، وأن يستكمل المنتخب مشواره، ويحقق الفوز اليوم أمام بنين من أجل الاستمرار في مسيرته الناجحة حتى تنتهي برفع كأس إفريقيا.



وأشار أحمد عبد اللطيف إلى أنه على تواصل دائم مع أعضاء الجالية المصرية في المغرب من أجل حضور مباريات المنتخب في البطولة الإفريقية، وأنه حرص على لقاء المشجعين المصريين في مدينة أغادير للاطمئنان عليهم، موضحا أن أعضاء الجالية المصرية المقيمين في المغرب خاصة في مدينتي الرباط والدار البيضاء، يعتزمون حضور مباراة بنين.



وفي هذا السياق، وجه السفير المصري الشكر للسلطات المغربية والمواطنين المغاربة على حسن استقبال المشجعين المصريين خلال مباريات المنتخب.



وعن استضافة المغرب للمسابقة الإفريقية، أشاد السفير أحمد عبد اللطيف بالمستوى التنظيمي للبطولة من الجانب المغربي، وبجودة البنية التحتية والملاعب التي تستضيف المباريات، مؤكدا أن المغرب نجحت في تقديم نسخة مميزة لبطولة إفريقيا.