نجم الزمالك السابق يعلق على أداء حمزة عبد الكريم: لاعب عادي
ترامب يشعل التوتر مع فنزويلا ويتوعد نائبة الرئيس بعواقب أشد من مادورو| تفاصيل
الصين تدين انتهاكات أمريكا للقانون الدولي وتدعو للإفراج الفوري عن مادورو
لو إجازة عيد الميلاد المجيد ضاعت عليك.. طرق تعويضها بمقابل مادي طبقا للقانون
هل يتغذى النحل على بقايا بشرية.. ماذا حدث في قرية الكمايشة؟
كيف يواجه منتخب مصر بنين ؟ النجوم يرسمون خارطة طريق لحسام حسن في معركة دور الـ16
الخارجية الإيرانية: إسرائيل تستغل أي فرصة لتقويض وحدتنا الوطنية
غرامة 2000 جنيه عقوبة كل من ترك سيارة تتسبب في توقف حركة المرور
الأرصاد تعلن مفاجأة بشأن حالة الجو يوم الجمعة.. فيديو
حقيقة عودة الثنائي أشرف بن شرقي وأحمد عبد القادر لتدريبات الأهلي
تراجع كبير.. سعر صرف الدولار مقابل الجنيه فى البنوك اليوم الإثنين
تحقيقات وملفات

كيف يواجه منتخب مصر بنين ؟ النجوم يرسمون خارطة طريق لحسام حسن في معركة دور الـ16

منتخب مصر
منتخب مصر

يدخل منتخب مصر اختبارا مهما مساء اليوم فى السادسة مساء عندما يواجه منتخب بنين في دور الـ16 من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2025 المقامة حاليا فى المغرب وسط حالة من التفاؤل الحذر، ورسائل تحذير واضحة من نجوم الكرة المصرية السابقين الذين شددوا على صعوبة مباريات الإقصاء وخطورة الاستهانة بالمنتخبات التي لا تمتلك ضغوطًا.

صلاح كلمة السر 

 أكد أحمد أبو مسلم نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق أن محمد صلاح يظل السلاح الأهم في صفوف الفراعنة؛ لما يمتلكه من قدرات استثنائية قادرة على تغيير شكل المباراة في لحظة واحدة مشيرًا إلى أن وجوده يمنح المنتخب أفضلية كبيرة أمام أي منافس خاصة في المواجهات المغلقة.

أوضح أبو مسلم أن قرار حسام حسن بإراحة العناصر الأساسية أمام أنجولا انعكس بشكل إيجابي على الحالة البدنية والفنية للاعبين؛ ما يمنح المنتخب أفضلية واضحة قبل مواجهة بنين خاصة في ظل ضغط المباريات.

ورغم التقليل من خطورة بنين فنيًا شدد أبو مسلم على ضرورة احترام المنافس مؤكدًا تخوفه الدائم من المنتخبات الصغيرة التي قد تفاجئ الكبار بعشوائيتها وغياب الهوية الواضحة ما يجعل التعامل معها أكثر صعوبة.

الضغط العالي وغلق الأطراف 

من جانبه أكد المحلل الكروي عبد الله عمر أن المنتخب البنيني يتأثر بشكل كبير بالضغط الهجومي المكثف، مشيرًا إلى أن الجبهة اليمنى تُعد أخطر أسلحته إلى جانب الجناح الأيسر أيجون توسين ما يتطلب رقابة لصيقة وغلق المساحات مبكرًا.

وأشاد عبد الله عمر بقدرات إبراهيم عادل في فك التكتلات الدفاعية مطالبًا بمشاركته بينما رأى أن مصطفى محمد سيكون أكثر فاعلية كورقة بديلة في ظل تراجع مستواه خلال البطولة.

استقرار فني وأجواء إيجابية 

فيما أكد بشير التابعي نجم الزمالك السابق أن حسام حسن نجح في خلق حالة من الاستقرار داخل المنتخب مع تطور ملحوظ في الأداء من مباراة لأخرى مشيرًا إلى تحسن التنظيم الدفاعي بعد عودة رامي ربيعة وهدوء المدير الفني واعتماده على التشاور مع جهازه المعاون.

وأكد التابعي أن تسجيل هدف مبكر سيكون مفتاح العبور الآمن لما يمنحه من ثقة وهدوء للاعبين ويحرم منتخب بنين من اللعب بأريحية.

زيزو الأقرب

من جانبه .. يرى أيمن منصور نجم الزمالك السابق أن زيزو أكثر جاهزية من إمام عاشور في التوقيت الحالي ويستحق المشاركة أساسيًا مشيدًا بثنائي الارتكاز مروان عطية وحمدي فتحي ودورهما الكبير في ضبط إيقاع وسط الملعب.

مهاجم صريح

ودعم تامر عبد الحميد دونجا رئيس قطاع الناشئين فى نادي الزمالك فكرة اللعب بمهاجم صريح أمام بنين مؤكدًا أن مصطفى محمد رغم تراجع مستواه يظل الخيار الأفضل لما يمتلكه من شراسة هجومية مع إمكانية الاستفادة من إبراهيم عادل في الشوط الثاني.

الدفاع ثابت

وأكد ياسر ريان نجم الأهلي السابق أن حسام حسن سيواصل الاعتماد على نفس العناصر الدفاعية مع استمرار الثنائي ياسر إبراهيم ورامي ربيعة متوقعًا أن تسير المباراة في اتجاه واحد بضغط مصري متواصل أمام تكتل دفاعي من منتخب بنين.

منتخب مصر منتخب بنين كأس الأمم الإفريقية بطولة كأس الأمم الإفريقية كأس الأمم الإفريقية 2025 المغرب

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: عفاريت اليوم و عفاريت الأمس

أ.د. عادل القليعي

أ.د. عادل القليعي يكتب: كيف تتعايش الحرباء مع بيئتها...؟!

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: اختطاف مادورو واللعبة الأمريكية الخطرة

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: صوماليلاند على خط النار: كيف فجّر الاعتراف الإسرائيلي أزمة إقليمية ودولية؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: 2026.. أحلام وآمال العام الجديد

