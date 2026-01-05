قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مفاجأة بعيار 21.. أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين
أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم الاثنين
تفاصيل 35 وظيفة شاغرة بديوان التنمية المحلية.. طريقة التقديم والشروط
الفراعنة على موعد مع بنين.. خطوة جديدة نحو طريق اللقب الأفريقي
ترامب: لا أشعر بالقلق من أن يؤدي الوضع في فنزويلا إلى تورط طويل الأمد
قنوات مجانية مفتوحة تنقل مباراة مصر وبنين.. اضبط التردد
الطقس اليوم.. شديد البرودة وفرص أمطار خفيفة ببعض المناطق
"هيسقطوا".. آلية عقاب الغشاشين ومثيري الشغب في امتحانات نصف العام 2026 بالمدارس
تشكيل منتخب مصر المتوقع لمواجهة بنين في دور الـ 16 بكأس أمم أفريقيا
16 رجب.. مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 5 يناير 2026
السيد البدوي يتقدم بأوراق ترشحه لرئاسة حزب الوفد
رئيس الخدمات البيطرية: نحتاج لسنوات للتعامل مع أزمة الكلاب الضالة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الفراعنة على موعد مع بنين.. خطوة جديدة نحو طريق اللقب الأفريقي

منتخب مصر
منتخب مصر
إسراء أشرف

يستعد منتخب مصر لخوض مواجهة قوية أمام نظيره البنيني، على ملعب أدرار، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 المقامة حاليًا في المغرب، في لقاء يحمل أهمية كبيرة في مشوار الفراعنة نحو اللقب.

وتقام مباراة مصر وبنين اليوم الإثنين 5 يناير 2026، حيث تنطلق صافرة البداية في السادسة مساءً بتوقيت القاهرة.

الفراعنة على موعد مع بنين.. خطوة جديدة نحو طريق اللقب الأفريقي

يدخل منتخب الفراعنة المباراة بروح معنوية عالية، بعدما قدم عروضًا قوية في دور المجموعات، حصد خلالها 7 نقاط من فوزين على زيمبابوي وجنوب أفريقيا، إلى جانب تعادل سلبي أمام أنجولا، ليحجز بطاقة التأهل إلى ثمن النهائي عن جدارة، واضعًا نصب عينيه العبور إلى الدور ربع النهائي.

في المقابل، يطمح منتخب بنين إلى قلب الموازين وتحقيق مفاجأة مدوية، بعد نجاحه في تخطي دور المجموعات وبلوغ هذا الدور باحتلال المركز الثالث في المجموعة الرابعة برصيد 3 نقاط، ليضرب موعدًا مع أحد أبرز المرشحين للقب.

وعلى صعيد المواجهات المباشرة، سبق أن التقى المنتخبان في أربع مناسبات، حقق خلالها منتخب مصر 3 انتصارات، كان آخرها الفوز بثنائية نظيفة في نسخة 2010 من كأس الأمم الأفريقية، بينما انتهت مواجهة واحدة بالتعادل.

ومن المقرر أن يواجه الفائز من لقاء مصر وبنين، في الدور ربع النهائي، المتأهل من مباراة كوت ديفوار وبوركينا فاسو، في خطوة جديدة نحو المربع الذهبي للبطولة.

منتخب مصر مصر منتخب الفراعنة بنين منتخب بنين كأس أمم أفريقيا أمم أفريقيا مصر ضد بنين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لقاء الخميسي

ماذا قالت لقاء الخميسي قبل ساعات من انفصال زوجها عن إيمان الزيدي؟

انفصال محمد عبد المنصف و إيمان الزيادي

فنانة تعلن انفصالها عن محمد عبد المنصف: زواج شرعي استمر 7 سنوات

لقاء الخميسي وزوجها

بعد صدمة إيمان الزيدي.. علاقة لقاء الخميسي بزوجها محمد عبد المنصف

الدواجن

تحرك مفاجئ الآن.. أسعار الدواجن اليوم الإثنين 5 يناير 2026

إيمان الزيدي

أعلنت الانفصال عن محمد عبد المنصف.. من هي ايمان الزيدي وأهم أعمالها؟

نقل الرئيس الفنزويلي عبر شوارع نيويورك في عربة بأبواب مفتوحة

نقل الرئيس الفنزويلي عبر شوارع نيويورك في عربة بأبواب مفتوحة.. صور

الطقس

البس الدولاب.. طقس شديد البرودة غدا وتحذيرات من الصقيع

الإيجار القديم

مقترح برلماني لحل أزمة الإيجار القديم.. ومفاجأة بشأن المستأجر الأصلي

ترشيحاتنا

حمزة عبدالكريم

علاء عبده: كنت أتمنى انضمام حمزة عبدالكريم لمنتخب كأس العرب.. ومونديال الناشئين سبب عرض برشلونة

حسام حسن

بشير التابعي: حسام حسن خلق حالة من الاستقرار وبنين اختبار صعب

كمال درويش

كمال درويش يضع روشتة عبور الزمالك من الأزمة المالية

بالصور

إيمان العاصي تخطف الأنظار بجمالها بفستان قصير

إيمان العاصي تخطف الأنظار بجمالها بفستان قصير
إيمان العاصي تخطف الأنظار بجمالها بفستان قصير
إيمان العاصي تخطف الأنظار بجمالها بفستان قصير

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: عفاريت اليوم و عفاريت الأمس

أ.د. عادل القليعي

أ.د. عادل القليعي يكتب: كيف تتعايش الحرباء مع بيئتها...؟!

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: اختطاف مادورو واللعبة الأمريكية الخطرة

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: صوماليلاند على خط النار: كيف فجّر الاعتراف الإسرائيلي أزمة إقليمية ودولية؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: 2026.. أحلام وآمال العام الجديد

المزيد