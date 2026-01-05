يستعد منتخب مصر لخوض مواجهة قوية أمام نظيره البنيني، على ملعب أدرار، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 المقامة حاليًا في المغرب، في لقاء يحمل أهمية كبيرة في مشوار الفراعنة نحو اللقب.

وتقام مباراة مصر وبنين اليوم الإثنين 5 يناير 2026، حيث تنطلق صافرة البداية في السادسة مساءً بتوقيت القاهرة.

الفراعنة على موعد مع بنين.. خطوة جديدة نحو طريق اللقب الأفريقي

يدخل منتخب الفراعنة المباراة بروح معنوية عالية، بعدما قدم عروضًا قوية في دور المجموعات، حصد خلالها 7 نقاط من فوزين على زيمبابوي وجنوب أفريقيا، إلى جانب تعادل سلبي أمام أنجولا، ليحجز بطاقة التأهل إلى ثمن النهائي عن جدارة، واضعًا نصب عينيه العبور إلى الدور ربع النهائي.

في المقابل، يطمح منتخب بنين إلى قلب الموازين وتحقيق مفاجأة مدوية، بعد نجاحه في تخطي دور المجموعات وبلوغ هذا الدور باحتلال المركز الثالث في المجموعة الرابعة برصيد 3 نقاط، ليضرب موعدًا مع أحد أبرز المرشحين للقب.

وعلى صعيد المواجهات المباشرة، سبق أن التقى المنتخبان في أربع مناسبات، حقق خلالها منتخب مصر 3 انتصارات، كان آخرها الفوز بثنائية نظيفة في نسخة 2010 من كأس الأمم الأفريقية، بينما انتهت مواجهة واحدة بالتعادل.

ومن المقرر أن يواجه الفائز من لقاء مصر وبنين، في الدور ربع النهائي، المتأهل من مباراة كوت ديفوار وبوركينا فاسو، في خطوة جديدة نحو المربع الذهبي للبطولة.