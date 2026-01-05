قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عقد امتحان البرمجة والذكاء الاصطناعي لطلاب أولى ثانوي في 11 محافظة ..اليوم
لا دلائل مؤكدة.. ترامب يشكك في رواية موسكو بشأن قصف مقر بوتين
مادورو يمثل أمام محكمة في نيويورك للمرة الأولى
هل الله يوزع الأرزاق بعد الفجر فقط؟.. خسارة النائمين
مباراة مصر وبنين في كأس أمم أفريقيا.. الموعد والقنوات الناقلة
وزير الخارجية الفنزويلي: أمريكا لا تهتم إلا بالطاقة والموارد في بلادنا
جمال الغندور: الحكم ظلم تنزانيا أمام المغرب.. ضربة جزاء صحيحة لم تحتسب
مواعيد مباريات اليوم الاثنين 5 - 1 - 2026 والقنوات الناقلة
مواجهات قوية في دور الـ16 ببطولة أمم أفريقيا.. اعرف المواعيد
الحبس 7 سنوات عقوبة التعدي على أملاك الدولة بتقديم بيانات غير صحيحة
ترامب يحذر إيران من رد أمريكي قوي في حال سقوط قتلى خلال الاحتجاجات
رياضة

مباراة مصر وبنين في كأس أمم أفريقيا.. الموعد والقنوات الناقلة

منتخب مصر
رباب الهواري

تعيش الجماهير المصرية حالة من الترقب والحماس قبل المواجهة المرتقبة التي تجمع بين منتخبي مصر وبنين، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس أمم إفريقيا، والمقرر إقامتها مساء اليوم الاثنين على ملعب «أدرار».

 وتُعد المباراة واحدة من أبرز لقاءات هذا الدور، في ظل ما تحمله من إثارة وقوة، خاصة مع رغبة الفراعنة في مواصلة المشوار نحو الأدوار النهائية.


 

تحديات الفراعنة وطموح التأهل

يدخل منتخب مصر اللقاء بقيادة المدير الفني حسام حسن، وهو يدرك حجم التحديات التي تنتظره في مرحلة خروج المغلوب، حيث لا مجال للتعويض. ويسعى الجهاز الفني ولاعبو المنتخب إلى حسم بطاقة التأهل إلى الدور ربع النهائي، معتمدين على الخبرات الكبيرة داخل صفوف الفريق، وعلى رأسها النجم العالمي محمد صلاح، إلى جانب عمر مرموش وعدد من العناصر القادرة على صناعة الفارق.

موعد مباراة مصر وبنين

يستضيف ملعب «أدرار» مواجهة مصر وبنين في إطار مباريات دور الـ16 من بطولة كأس أمم إفريقيا. وتنطلق المباراة اليوم الاثنين في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، والسابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والثامنة مساءً بتوقيت دولة الإمارات، وسط متابعة جماهيرية كبيرة داخل وخارج القارة الإفريقية.

القنوات الناقلة للمباراة

أعلنت شبكة قنوات «بي إن سبورتس» القطرية، المالكة لحقوق بث بطولة كأس أمم إفريقيا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، نقل مباراة مصر وبنين عبر قناتي beIN Sports Max 1 وbeIN Sports Max 3، لتتيح الفرصة أمام الجماهير لمتابعة اللقاء المرتقب بجودة عالية.

المعلق وطاقم التحكيم

أسندت شبكة «بي إن سبورتس» مهمة التعليق على المباراة إلى المعلق محمد علي، فيما يقود اللقاء تحكيميًا الحكم الجابوني بيير جيسلان أتشو، الذي يشارك لأول مرة في نسخة هذا العام من البطولة، وسط تطلعات بخروج المباراة بصورة تحكيمية مميزة


 

منتخب مصر منتخب بنين كأس الامم الافريقية اخبار الرياضة

