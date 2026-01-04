الفراعنة جاهزون| منتخب مصر يختتم تدريباته استعدادًا لمواجهة بنين.. وتأهيل مهند وفيصل

اختتم منتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة حسام حسن، تدريباته، على ملعب تغازوت؛ استعدادًا لمواجهة منتخب بنين في السادسة مساء غدٍ الإثنين، في أغادير، ضمن دور الـ 16 من بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة في المغرب، وتستمر حتى 18 يناير.

وخضع مهند لاشين لتدريبات تأهيلية استعدادًا لمباراة بنين؛ بعد إصابته بكدمة في الضلوع خلال مباراة أنجولا، كما خضع أسامة فيصل لتدريبات تأهيلية؛ بعد تعرضه لكدمة في وجه القدم، وشارك في جزء من مران اليوم.

ويسعى المنتخب الوطني، إلى تجنب مفاجآت بنين، والتأهل إلى الدور ربع النهائي لبطولة أمم إفريقيا.

وتأهل الفراعنة- الأكثر تتويجا باللقب القاري برصيد 7 مرات- إلى دور الـ 16؛ بعد اعتلاء صدارة المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط بعد فوزين بصعوبة على زيمبابوي بنتيجة 2 - 1 وجنوب أفريقيا 1 - صفر، وأخيرا التعادل السلبي أمام أنجولا في مباراة خاضها حسام حسن بالصف الثاني؛ لإراحة نجوم الفريق، وتفادي المزيد من الغيابات بسبب تراكم الإنذارات.

أما منتخب بنين بقيادة مديره الفني جيرنوت روهر، فقد تأهل لدور الـ 16 بعد حلوله ثالثا في المجموعة الرابعة برصيد 3 نقاط، بفوز وحيد على بوتسوانا، وخسارتين أمام الكونغو الديمقراطية، والسنغال التي تأهلت لدور الثمانية بالفوز 3 - 1 على السودان، أمس السبت.

وستكون مباراة الغد هي الثانية بين الفريقين في بطولة كأس أمم أفريقيا، والخامسة في جميع المسابقات، حيث تميل الكفة كثيرا لصالح الفراعنة بتحقيق 3 انتصارات مقابل تعادل وحيد، بينما لم ينجح منتخب بنين في تحقيق أي فوز.