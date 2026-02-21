طقس السبت في السعودية.. رياح نشطة وأتربة تضرب هذه المناطق اليوم

حذر المركز الوطني للأرصاد بالسعودية من تكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر اليوم السبت على الأجزاء الساحلية من مكة المكرمة والشرقية.

وفي تقرير له ؛ أشار المركز الوطني للأرصاد بالسعودية إلى استمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من الحدود الشمالية، والجوف، وتبوك، وحائل، والمدينة المنورة ومكة المكرمة.

ونبه المركز الوطني للأرصاد بالسعودية كذلك إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية إلى شمالية على الجزء الشمالي والاوسط وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-35 كم/ساعة تصل سرعتها إلى 45 كم/ساعة باتجاه خليج العقبة كذلك باتجاه مضيق باب المندب.