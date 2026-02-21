تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام أوساسونا اليوم في الدوري الإسباني

يحل فريق ريال مدريد مساء السبت ضيفًا ثقيلًا على نظيره أوساسونا، ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من بطولة الدورى الاسبانى لموسم 2025/26.

وتقام المواجهة المرتقبة على ملعب

إل سادار، في لقاء يسعى خلاله الملكي لمواصلة تصدره لجدول الترتيب، بينما يطمح أصحاب الأرض لتحقيق نتيجة إيجابية أمام جماهيرهم.



موقف الفريقين في جدول الترتيب

يدخل ريال مدريد المباراة وهو متربع على صدارة الدوري الإسباني برصيد 60 نقطة، بعدما قدم سلسلة من النتائج القوية التي عززت موقعه في القمة. ويأمل الفريق في حصد ثلاث نقاط جديدة لتوسيع الفارق مع أقرب ملاحقيه، والاستمرار بخطى ثابتة نحو حصد اللقب.

في المقابل، يحتل أوساسونا المركز العاشر برصيد 30 نقطة، ويطمح لتحسين موقعه في جدول الترتيب والاقتراب من المراكز المؤهلة للمسابقات الأوروبية. ويُدرك الفريق أن مواجهة المتصدر تمثل تحديًا صعبًا، لكنها في الوقت ذاته فرصة لإثبات قدراته أمام أحد أقوى فرق المسابقة.

ضربة قبل اللقاء.. إصابة دين هويسن

تلقى ريال مدريد دفعة معنوية سلبية قبل المواجهة، بعدما أعلن النادي في بيان رسمي تعرض المدافع دين هويسن لإصابة ستمنعه من المشاركة في لقاء أوساسونا. وتأتي الإصابة في توقيت حساس من الموسم، ما يضع الجهاز الفني أمام خيارات دفاعية بديلة لتعويض غيابه

التشكيل المتوقع لريال مدريد

من المنتظر أن يعتمد الجهاز الفني على التشكيل التالي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد، راؤول أسينسيو، أنطونيو روديجر، كاريراس.

خط الوسط: فيدي فالفيردي، أوريلين تشواميني، إدواردو كامافينجا.

خط الهجوم: أردا جولر، كيليان مبابي، فينيسيوس جونيور.

ويسعى ريال مدريد لحسم المواجهة مبكرًا وتأكيد تفوقه، بينما يعوّل أوساسونا على عاملي الأرض والجمهور لتحقيق مفاجأة مدوية



