بيان رسمي من ريال مدريد حول أزمة فينسيوس جونيور وبنفيكا

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني بيانا رسميا حول أزمة البرازيلي فينسيوس جونيور نجم الفريق الملكي فى مباراة بنفيكا فى دورى أبطال أوروبا.

كان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم اليويفا قرر فتح تحقيق حول قيام أحد لاعبو فريق بنفيكا البرتغالي بالعنصرية ضد البرازيلي فينسيوس جونيور عقب تسجيله هدف اللقاء الوحيد للريال فى مباراة ملحق دوري أبطال أوروبا.

وجاء بيان نادي ريال مدريد الإسباني علي النحو التالي:

أعلن نادي ريال مدريد اليوم تقديمه للاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA) كافة الوثائق والأدلة المتوفرة المتعلقة بالأحداث التي وقعت يوم الثلاثاء 17 فبراير، خلال مباراة دوري أبطال أوروبا أمام بنفيكا في لشبونة

وتعاون النادي الكامل مع تحقيق UEFA الذي أُطلق عقب التصرفات العنصرية غير المقبولة التي شهدتها المبارة

ويتقدم ريال مدريد بشكره العميق للوحدة والدعم الواسع الذي حظي به لاعبنا فينيسيوس جونيور من مجتمع كرة القدم العالمي بأكمله

وسيظل ريال مدريد ملتزمًا بالشراكة مع جميع الجهات المعنية لمكافحة العنصرية والعنف والكراهية في الرياضة والمجتمع