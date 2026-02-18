قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بروسيا دورتموند يفوز على أتالانتا بثنائية ويقترب من ثمن نهائي أبطال أوروبا
فرصة جديدة .. كواليس جلسة «توروب» مع محمد شريف في الأهلي
رباعية بنين تصدم منتخب مصر للشابات في تصفيات كأس العالم 2026
محمد صلاح يحتفل بقدوم شهر رمضان بالزينة والفوانيس
اختراق دبلوماسي .. اتفاق أمني يُعيد الدفء للعلاقات الفرنسية الجزائرية بعد القطيعة
موعد مباراة ريال مدريد القادمة بعد الفوز على «بنفيكا» في دوري أبطال أوروبا
راتب مستمر وقرار مُؤجّل .. تطورات جديدة في أزمة «داري» مع الأهلي
ظلم تحكيمي واضح.. «دويدار» يُعلّق على أسباب هزيمة الزمالك أمام سيراميكا كليوباترا
حكم صيام يوم الشك في شهر شعبان .. الأزهر للفتوى يجيب
الأهلي يفوز على مصر للتأمين في دوري السوبر لكرة السلة للسيدات
ريال مدريد يفوز على «بنفيكا» بهدف نظيف بدوري أبطال أوروبا
هل الخميس إجازة بمناسبة أول أيام رمضان؟
موعد مباراة ريال مدريد القادمة بعد الفوز على «بنفيكا» في دوري أبطال أوروبا

حمزة شعيب

حقق فريق ريال مدريد فوزًا ثمينًا خارج ملعبه على حساب بنفيكا بهدف دون مقابل، في مواجهة ذهاب الملحق المؤهل إلى دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا لموسم 2025/2026، والتي أقيمت على ملعب دا لوز مساء أمس الثلاثاء.

وجاءت المباراة قوية ومليئة بالندية، حيث تبادل الفريقان المحاولات الهجومية، وشهد اللقاء حالة من الجدل التحكيمي وبعض اللقطات الساخنة، كان أبرزها تدخلات مرتبطة بالبرازيلي فينيسيوس جونيور، إلى جانب واقعة طرد للمدرب جوزيه مورينيو خلال أحداث اللقاء.

بهذا الانتصار وضع الفريق الملكي قدمًا في الدور التالي قبل مواجهة الإياب، بعدما نجح في الخروج بنتيجة إيجابية خارج أرضه، ليعزز حظوظه في التأهل.

وعلى صعيد آخر، يحول ريال مدريد تركيزه إلى منافسات الدوري الإسباني، حيث يستعد لمواجهة خارج الديار أمام أوساسونا ضمن الجولة الخامسة والعشرين، والمقررة يوم السبت المقبل في تمام السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

ويدخل ريال مدريد اللقاء وهو في صدارة جدول الترتيب برصيد 60 نقطة، متقدمًا بفارق نقطتين عن ملاحقه برشلونة، الذي تراجع للمركز الثاني بعد خسارته الأخيرة أمام جيرونا.

ريال مدريد بنفيكا دوري أبطال أوروبا

احتفالية إعلان رؤية هلال شهر رمضان

بث مباشر.. دار الإفتاء تعلن أول أيام شهر رمضان المبارك

استطلاع هلال شهر رمضان بث مباشر

شاهد.. رؤية هلال رمضان بث مباشر الآن

صورة ارشيفية

حقيقة منح طلاب المدارس الحكومية إجازة رسمية يومي الأربعاء والخميس

وزير التموين

معاشات ومرتبات وعلاج .. إعلان مهم من التموين عن خطة دعم جديدة

رؤية هلال شهر رمضان

رغم ولادة هلال رمضان في السماء.. أستاذ فلك يؤكد استحالة رصده

حالة الطقس

تحذير من رياح مثيرة للأتربة تضرب القاهرة و6 مناطق أخرى.. والأرصاد تُحدد الموعد

دار الإفتاء

لو مسافر السعودية تفطر ولا تصوم غدا؟.. دار الإفتاء تحسم الجدل

أسعار الذهب اليوم في مصر

انخفاض عيار 21 .. أسعار الذهب اليوم في مصر

الباحثة نورهان شاكر يحيي سيف شلش

نورهان شاكر تحصل على درجة الماجستير في العلوم والتربية بتقدير امتياز |صور

نقيب المحامين

نقيب المحامين يترأس جلسة حلف اليمين القانونية الثانية للأعضاء الجدد

مساعد وزير الخارجية لحقوق الإنسان

مساعد وزير الخارجية لحقوق الإنسان بعقد جلسة مباحثات مع رئيسة الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب والهلال الأحمر

مسلسل سوا سوا الحلقة 1.. إلغاء عقد قران هدى المفتي وأحمد مالك ومحاولة قتل حسني شتا

الممنوعون من التمر فى رمضان .. 7 أشخاص يتعرضون لمضاعفات خطيرة

طريقة عمل الكنافة بالقشطة الكدابة.. مقرمشة وكريمي

ملهاش علاقة بالأكل .. 10 أسباب لزيادة الوزن لن تخطر على بالك

أوباما و الكائنات الفضائية

سر يكشفه باراك أوباما عن الكائنات الفضائية

النائب محمد أبو العينين رئيس اتحاد برلمانات دول المتوسط

«أبو العينين» مشيدًا بمبادرة الرئيس السيسي لتدريب 30 ألف شاب في الذكاء الاصطناعي: «التعليم بوابة أفريقيا لصناعة المستقبل»

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: رمضان.. روح اليقين والصبر

التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

لأول مرة منذ 15 عاماً.. التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: صمتٌ لا يحتمل التأجيل

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: ميزان القوى بين ترميم السيادة وتهاوي القيم

