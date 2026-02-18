موعد مباراة ريال مدريد القادمة بعد الفوز على «بنفيكا» في دوري أبطال أوروبا

حقق فريق ريال مدريد فوزًا ثمينًا خارج ملعبه على حساب بنفيكا بهدف دون مقابل، في مواجهة ذهاب الملحق المؤهل إلى دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا لموسم 2025/2026، والتي أقيمت على ملعب دا لوز مساء أمس الثلاثاء.

وجاءت المباراة قوية ومليئة بالندية، حيث تبادل الفريقان المحاولات الهجومية، وشهد اللقاء حالة من الجدل التحكيمي وبعض اللقطات الساخنة، كان أبرزها تدخلات مرتبطة بالبرازيلي فينيسيوس جونيور، إلى جانب واقعة طرد للمدرب جوزيه مورينيو خلال أحداث اللقاء.

بهذا الانتصار وضع الفريق الملكي قدمًا في الدور التالي قبل مواجهة الإياب، بعدما نجح في الخروج بنتيجة إيجابية خارج أرضه، ليعزز حظوظه في التأهل.

وعلى صعيد آخر، يحول ريال مدريد تركيزه إلى منافسات الدوري الإسباني، حيث يستعد لمواجهة خارج الديار أمام أوساسونا ضمن الجولة الخامسة والعشرين، والمقررة يوم السبت المقبل في تمام السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

ويدخل ريال مدريد اللقاء وهو في صدارة جدول الترتيب برصيد 60 نقطة، متقدمًا بفارق نقطتين عن ملاحقه برشلونة، الذي تراجع للمركز الثاني بعد خسارته الأخيرة أمام جيرونا.