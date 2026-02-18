موعد إياب ريال مدريد وبنفيكا في فاصلة دوري أبطال أوروبا

يستضيف فريق ريال مدريد الإسباني نظيره البرتغالي فريق بنفيكا فى مباراة الإياب القوية فى الملحق المؤهل لدور الـ 16 بدوري أبطال أوروبا.



ويخوض فريق ريال مدريد مباراة الإياب أمام نظيره فريق بنفيكا يوم الأربعاء المقبل فى تمام الساعة العاشرة مساء فى إياب دوري أبطال أوروبا علي أن تنقل شبكة قنوات بي ان سبورت اللقاء بشكل حصري.



ويغيب عن قيادة فريق بنفيكا البرتغالي جوزيه مورينهو المدير الفني في مبارا الإياب الفاصلة أمام ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا.يأتي غياب مورينهو عن لقاء الإياب بين ريال مدريد وبنفيكا عقب حصوله على البطاقة الحمراء في لقاء الذهاب.وحقق فريق ريال مدريد فوزًا ثمينًا خارج ملعبه على حساب بنفيكا بهدف دون مقابل، في مواجهة ذهاب الملحق المؤهل إلى دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا لموسم 2025/2026، والتي أقيمت على ملعب دا لوز مساء أمس الثلاثاء.وجاءت المباراة قوية ومليئة بالندية، حيث تبادل الفريقان المحاولات الهجومية، وشهد اللقاء حالة من الجدل التحكيمي وبعض اللقطات الساخنة، كان أبرزها تدخلات مرتبطة بالبرازيلي فينيسيوس جونيور، إلى جانب واقعة طرد للمدرب جوزيه مورينيو خلال أحداث اللقاء.بهذا الانتصار وضع الفريق الملكي قدمًا في الدور التالي قبل مواجهة الإياب، بعدما نجح في الخروج بنتيجة إيجابية خارج أرضه، ليعزز حظوظه في التأهل.