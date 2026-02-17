بالأرقام.. بنفيكا يتحدى هيبة ريال مدريد بالتاريخ وخبرة مورينيو

تتجه أنظار جماهير الكرة الأوروبية مساء اليوم، الثلاثاء، إلى ملعب " النور" في لشبونة، حيث يستضيف بنفيكا البرتغالي نظيره ريال مدريد الإسباني في ذهاب ملحق دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، في مواجهة تحمل الكثير من الحسابات الفنية والطموحات القارية للطرفين.

وتاريخيا، تواجه الفريقان أربع مرات، فاز بنفيكا في ثلاث منها مقابل انتصار وحيد لريال مدريد.

وسجل الفريق البرتغالي 15 هدفا في شباك الريال مقابل 8 أهداف للفريق الإسباني، فيما يتصدر الأسطورة البرتغالية أوزيبيو قائمة هدافي مواجهاتهما في دوري الأبطال برصيد خمسة أهداف.

ووجه مدرب بنفيكا جوزيه مورينيو رسالة واضحة إلى لاعبيه، محذرا من خطورة ريال مدريد، واصفا إياه بالفريق الجريح الذي يصبح أكثر شراسة بعد التعثر.

وأكد أن مواجهة متصدر الدوري الإسباني، بقيادة مدربه ألفارو أربيلوا، تتطلب تركيزا مضاعفا وجهدا استثنائيا من أجل تحقيق نتيجة إيجابية على أرضه.

ويدخل ريال مدريد اللقاء بمعنويات مرتفعة عقب فوزه الكبير على ريال سوسيداد 4-1 في الليجا، كما تبدو حظوظ مشاركة كيليان مبابي قوية بعد تعافيه من آلام عضلية وعودته للتدريبات الجماعية.

في المقابل، يعاني الفريق من غيابات مؤثرة أبرزها راؤول أسينسيو ورودريجو للإيقاف، ما يضع الجهاز الفني أمام تحدي إعادة ترتيب الأوراق للحفاظ على التوازن.

أما بنفيكا فيسعى لاستغلال عاملي الأرض والجمهور وتكرار تفوقه السابق على الفريق الملكي، رغم غياب لاعب الوسط النرويجي فريدريك فيلوسو.

ويعتمد مورينيو على التنظيم الدفاعي والروح الجماعية لمواجهة طموح ريال مدريد الذي لا يكتفي بالتأهل بل يستهدف المنافسة بقوة على اللقب.