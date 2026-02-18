قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

«فينيسيوس» يفتح النار: العنصرية جبن.. ولا أفهم سبب إنذاري خلال مواجهة ريال مدريد وبنفيكا

محمد سمير

فجّر النجم البرازيلي فينسيوس جونيور لاعب ريال مدريد حالة من الجدل بعد نشر بيان رسمي أعقب مواجهة فريقه أمام بنفيكا ، ضمن منافسات  دوري أبطال أوروبا، والتي انتهت بفوز النادي الملكي بهدف دون رد.

وقال فينيسيوس في بيانه إن “العنصريين، قبل كل شيء، جبناء، يضطرون إلى وضع قمصانهم في أفواههم ليظهروا مدى ضعفهم”، مؤكدًا أن مثل هذه التصرفات لا تزال تتكرر، سواء في حياته الشخصية أو داخل فريقه.

وأضاف أن ما حدث في المباراة الأخيرة ليس أمرًا جديدًا عليه، في إشارة إلى المواقف التي تعرض لها سابقًا داخل الملاعب الأوروبية، مشددًا على أن هناك من يفترض بهم معاقبة مثل هذه السلوكيات، لكنهم يمنحون مرتكبيها نوعًا من الحماية.

كما عبّر الجناح البرازيلي عن دهشته من حصوله على بطاقة صفراء بسبب احتفاله بالهدف، مؤكدًا أنه احتفال طبيعي يقوم به لاعبو كرة القدم في مختلف أنحاء العالم، وقال إنه لا يفهم حتى الآن سبب معاقبته على ذلك.

وأشار إلى أن ما جرى يعكس  تنفيذًا غير موفق للبروتوكول، معتبرًا أن القرار لم يخدم أي هدف حقيقي داخل المباراة.

ورغم الفوز المهم الذي حققه ريال مدريد أمام بنفيكا، أوضح فينيسيوس أنه لا يفضل الظهور في مثل هذه المواقف، خاصة بعد انتصار كبير كان من المفترض أن تتجه فيه العناوين نحو أداء الفريق داخل الملعب، إلا أنه رأى أن الحديث عن الواقعة أمر ضروري.

ويأتي بيان اللاعب في ظل استمرار الجدل حول قضايا العنصرية في الملاعب الأوروبية، وهي القضية التي سبق أن أثارت تضامنًا واسعًا مع فينيسيوس في أكثر من مناسبة خلال المواسم الماضية.

فينيسيوس العنصرية دوري أبطال أوروبا ريال مدريد بنفيكا

