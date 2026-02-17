فلسطين وسلوفاكيا تبحثان آخر التطورات الفلسطينية

أ ش أ

بحثت وزيرة الخارجية والمغتربين الفلسطينية فارسين شاهين، مع وزير خارجية سلوفاكيا يوراي بلانار، آخر التطورات السياسية والإنسانية في الأرض الفلسطينية.

وثمّنت الوزيرة الفلسطينية -خلال لقائها مع بلانار في مقر وزارة الخارجية السلوفاكية بالعاصمة براتيسلافا وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية اليوم الثلاثاء- مواقف سلوفاكيا الداعمة لدولة فلسطين في المحافل الدولية.

بدوره، أكد وزير خارجية سلوفاكيا دعم بلاده لدولة فلسطين وحق شعبها في تقرير المصير، وتجسيد الدولة الفلسطينية وفقاً للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.