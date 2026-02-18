إعلامي: الزمالك فقد هويته بغياب الجماهير .. وسيراميكا كليوباترا استحق الفوز

علّق الإعلامي محمد طارق أضا، على هزيمة الزمالك أمام سيراميكا كليوباترا، مؤكدًا أن نتيجة اللقاء جاءت منطقية في ظل الأداء الذي قدمه الفريقان.



وقال أضا، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه على قناة صدى البلد، إن سيراميكا كليوباترا نجح في فك عقدته أمام الأبيض وتحقيق أول انتصار له في تاريخ المواجهات بينهما.

وأضاف: «مكتوب على الزمالك إن اللي يمشي منه يسجل فيه» وذلك بعد تسجيل اللاعب احمد بلحاج هدف فوز سيراميكا كليوباترا أمام الأبيض.

وأشار إلى أن علي ماهر، يُعد من المدربين المميزين في الدوري المصري، ونجح في قيادة سيراميكا كليوباترا لتحقيق نتائج إيجابية بفضل رؤيته الفنية وقدرته على توظيف عناصر فريقه بالشكل الأمثل.

واختتم أضا تصريحاته بالتأكيد على أن غياب جماهير الزمالك كان له تأثير واضح على أداء الفريق، بعدما كانت تمثل عنصر الدعم الأساسي في الانتصارات الماضية، وهو ما افتقده الأبيض خلال مواجهة اليوم مشددا:" الزمالك فقد هويته بغياب الجماهير".