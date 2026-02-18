قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
دعاء الفجر 30 شعبان .. كلمات تفتح لك أبواب الفرج وتفرج همك
ابتزاز إلكتروني يُهدّد خصوصية الأسرة.. الحلقة الأخيرة من «لعبة وقلبت بجد» تكشف التفاصيل
مريم فاتح.. الطالبة الموهوبة التي أبهرت وزارة التربية والتعليم بمسابقة التنمية المستدامة | تفاصيل
معلومات لا تعرفها عن مرض السكري من النوع الثاني.. حقائق قد تغيّر نظرتك للمرض
داخل غرفة الملابس.. حسام عبدالمجيد يعتذر لعبدالله السعيد: «نرفزة الملعب»
إعلامي: الزمالك فقد هويته بغياب الجماهير .. وسيراميكا كليوباترا استحق الفوز
عقوبات التسوّل ودخول البيوت بدون إذن .. وفقًا للقانون
«فينيسيوس» يفتح النار: العنصرية جبن.. ولا أفهم سبب إنذاري خلال مواجهة ريال مدريد وبنفيكا
استئصال بروستاتا.. تقرير طبي يكشف الحالة الصحية لـ نتنياهو بعد «السرطان»
مواعيد المتحف المصري الكبير في رمضان
ترند «الاستحمام في الظلام».. يساعد على النوم أسرع |تفاصيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الزمالك يرفض اللوم على معتمد جمال بعد توديع كأس مصر

معتمد جمال
معتمد جمال
سارة عبد الله

 كشف الإعلامي جمال الغندور أن إدارة نادي الزمالك ترى أن النتائج الأخيرة تأثرت بشكل مباشر بجدول المباريات المزدحم خلال العشرة أيام الماضية، حيث خاض الفريق مواجهات متتالية بين الدوري والكونفدرالية وكأس مصر في وقت قصير.

وأكد خلال برنامجه ستاد المحور أن إدارة نادى الزمالك تلقي اللوم على ضغط المباريات والمواجهات المتتالية للفريق الأمر الذي تسبب فى إجهاد كبير على اللاعبين، دون توجيه اللوم على المدرب معتمد جمال بعد توديع مسابقة الكأس.

وتأهل سيراميكا كليوباترا علي حساب الزمالك إلى دور ربع النهائي بعد الفوز بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين  علي ملعب ستاد هيئة قناة السويس في دور الـ 16، ضمن منافسات كأس مصر.

نادي الزمالك معتمد جمال كأس مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

احتفالية إعلان رؤية هلال شهر رمضان

بث مباشر.. دار الإفتاء تعلن أول أيام شهر رمضان المبارك

استطلاع هلال شهر رمضان بث مباشر

شاهد.. رؤية هلال رمضان بث مباشر الآن

وزير التموين

معاشات ومرتبات وعلاج .. إعلان مهم من التموين عن خطة دعم جديدة

رؤية هلال شهر رمضان

رغم ولادة هلال رمضان في السماء.. أستاذ فلك يؤكد استحالة رصده

حالة الطقس

تحذير من رياح مثيرة للأتربة تضرب القاهرة و6 مناطق أخرى.. والأرصاد تُحدد الموعد

دار الإفتاء

لو مسافر السعودية تفطر ولا تصوم غدا؟.. دار الإفتاء تحسم الجدل

أسعار الذهب اليوم في مصر

انخفاض عيار 21 .. أسعار الذهب اليوم في مصر

مجلس الوزراء

الحكومة توافق على 9 قرارات جديدة اليوم.. إليك التفاصيل

ترشيحاتنا

محافظ الوادي الجديد

أخبار الوادي الجديد: المحافظ عقب تولي مهام عملها تعقد اجتماعًا مع رؤساء المراكز وتعلن منح مهلة شهرين لتوفيق أوضاع المُزارعين والمستثمرين.. والمساجد تتزين لاستقبال رمضان

رئيس جامعة بني سويف

بتكلفة 5.5 مليون جنيه .. افتتاح عيادتين جديدتين بطب أسنان بني سويف لخدمة المواطنين

فصل الكهرباء

غداً.. فصل الكهرباء عن عدة مناطق بمدينة بيلا في كفر الشيخ

بالصور

أسباب الإصابة بحصوات المرارة .. عوامل خطر يجب الانتباه إليها

حصوات المرارة
حصوات المرارة
حصوات المرارة

معلومات لا تعرفها عن مرض السكري من النوع الثاني.. حقائق قد تغيّر نظرتك للمرض

معلومات لا تعرفها عن مرض السكري من النوع الثاني
معلومات لا تعرفها عن مرض السكري من النوع الثاني
معلومات لا تعرفها عن مرض السكري من النوع الثاني

ترند «الاستحمام في الظلام».. يساعد على النوم أسرع |تفاصيل

ما علاقة الإضاءة بالنوم؟
ما علاقة الإضاءة بالنوم؟
ما علاقة الإضاءة بالنوم؟

قبل 20 عامًا من ظهور الأعراض .. اختبار دم يكشف عن مرض الزهايمر

يجري حاليًا اختبار مجموعة جديدة من تحاليل الدم للكشف المبكر عن مرض ألزهايمر قبل ظهور الأعراض بسنوات طويلة
يجري حاليًا اختبار مجموعة جديدة من تحاليل الدم للكشف المبكر عن مرض ألزهايمر قبل ظهور الأعراض بسنوات طويلة
يجري حاليًا اختبار مجموعة جديدة من تحاليل الدم للكشف المبكر عن مرض ألزهايمر قبل ظهور الأعراض بسنوات طويلة

فيديو

عطرك قد يهدد خطوبتك

عطور شهيرة تحتوي على مواد كيميائية قد تسبّب تساقط الشعر وزيادة الوزن | فيديوجراف

أوباما و الكائنات الفضائية

سر يكشفه باراك أوباما عن الكائنات الفضائية

النائب محمد أبو العينين رئيس اتحاد برلمانات دول المتوسط

«أبو العينين» مشيدًا بمبادرة الرئيس السيسي لتدريب 30 ألف شاب في الذكاء الاصطناعي: «التعليم بوابة أفريقيا لصناعة المستقبل»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: رمضان.. روح اليقين والصبر

التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

لأول مرة منذ 15 عاماً.. التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: صمتٌ لا يحتمل التأجيل

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: ميزان القوى بين ترميم السيادة وتهاوي القيم

المزيد