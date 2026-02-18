الزمالك يرفض اللوم على معتمد جمال بعد توديع كأس مصر

كشف الإعلامي جمال الغندور أن إدارة نادي الزمالك ترى أن النتائج الأخيرة تأثرت بشكل مباشر بجدول المباريات المزدحم خلال العشرة أيام الماضية، حيث خاض الفريق مواجهات متتالية بين الدوري والكونفدرالية وكأس مصر في وقت قصير.

وأكد خلال برنامجه ستاد المحور أن إدارة نادى الزمالك تلقي اللوم على ضغط المباريات والمواجهات المتتالية للفريق الأمر الذي تسبب فى إجهاد كبير على اللاعبين، دون توجيه اللوم على المدرب معتمد جمال بعد توديع مسابقة الكأس.

وتأهل سيراميكا كليوباترا علي حساب الزمالك إلى دور ربع النهائي بعد الفوز بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين علي ملعب ستاد هيئة قناة السويس في دور الـ 16، ضمن منافسات كأس مصر.